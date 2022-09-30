Любовь или деньги: пикантные и откровенные истории браков молодых красавиц со звездами шоу-бизнеса

Их знакомство было довольно странным. Градский (ему было тогда 54) ехал со стройки в соответствующем виде, а она, 19-летняя модель, гуляла по Москве. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Они связали свою судьбу с успешными и знаменитыми мужчинами. Со стороны их жизнь напоминала красивую и безмятежную сказку. Но счастье оборвалось слишком быстро.

Марина Коташенко

Вдова Александра Градского

Их знакомство было довольно странным. Градский (ему было тогда 54) ехал со стройки в соответствующем виде, а она, 19-летняя модель, гуляла по Москве. Позже Александр Борисович признавался, что не мог пройти мимо такой «небесной красоты». Как ни удивительно, Марина, давшая Градскому свой телефон, не признала в нем гения. Но певец не растерялся и сказал: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории». Через две недели они созвонились… и закрутили роман.

Свои отношения пара не афишировала. Злые языки поговаривали, что Коташенко живет с Градским только из-за денег. Но сам Градский не раз косвенно опровергал эти слухи. Он говорил, что Марина очень спокойно относится к деньгам. Их брак продлился 17 лет, Марина родила двоих детей. Коташенко окончила ВГИК и работала в Театре-студии Всеволода Шиловского, но сделала выбор в пользу семьи.

В последнее время чета жила отдельно: Александр Борисович - в московской квартире, Марина - в загородном доме. Встречались они, как правило, только по выходным. После смерти Градского Марина оказалась в ужасной ситуации. Наследники АБ ополчились на нее из-за наследства, произошло вооруженное ограбление, в организации которого родственники Градского обвинили ее саму. А сестра мэтра и вовсе сказала Марине, что их брак недействителен. Увы, семейные разборки в клане Градского далеки от завершения.

Ирина Турчинская

Вдова актера и бодибилдера Владимира Турчинского

После смерти мужа Ирине пришлось двигаться дальше. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как могли познакомиться телеведущий, бодибилдер Владимир Турчинский по прозвищу Динамит и спортсменка Ирина? Конечно же, помог в этом фитнес! Володю впечатлила шикарная фигура девушки, и он немедленно решил познакомиться. А вскоре Ира уехала в Америку. У нее были планы остаться за океаном, но она выбрала любовь. Вместе счастливая пара прожила 12 лет, родив дочку Ксению.

В 2009-м Владимир внезапно умер от инфаркта. Это стало шоком для всех, а для Ирины особенно. Турчинскому было всего 46 лет.

- Все, что тебя не убьет, сделает тебя сильнее. Лучше не скажешь. Я понимала, что у меня есть два варианта: перестать жить или продолжать. Я просто выбрала второй вариант, - рассказывала Ирина в интервью «Комсомолке».

После смерти мужа ей пришлось двигаться дальше. Она получила дополнительное образование, связанное с диетологией. Сейчас Ирина весьма успешно помогает женщинам избавиться от лишнего веса, устраивает марафоны здоровья. Замуж Турчинская больше не собирается.

Наталья Рогожкина

Вдова актера Андрея Панина

Андрей был женат на актрисе Наталье Рогожкиной. 12 лет разницы в возрасте не помешали их счастью. Фото: Persona Stars

«Всадник по имени Смерть», «Бригада», «Свадьба», «Жмурки», «Бой с тенью», «Каменская» - в его фильмографии не было проходных работ. В марте 2013-го актера нашли в собственной квартире с пробитой головой, в луже крови. Поначалу говорили о несчастном случае, но позже появилось немало фактов, говорящих о том, что это больше похоже на убийство. Андрею было всего 50.

Андрей был женат на актрисе Наталье Рогожкиной. 12 лет разницы в возрасте не помешали их счастью. В этом союзе родились двое сыновей - Александр и Петр.

Наталья продолжает активно работать. Недавно зрители могли видеть ее в сериале «Вертинский».

Замуж Рогожкина так и не вышла.

Ирина Круг

Вдова Михаила Круга

В память о погибшем муже Ирина тоже стала исполнять песни. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Познакомились Ирина и Михаил в Челябинске. Он пришел в ресторан, где работала Ира, сел за столик, который она обслуживала. Симпатичная девушка очень приглянулась певцу, и он предложил ей стать его… костюмером. Она поначалу отказалась. Ехать в Москву? А как же ее маленький ребенок? Когда предложение прозвучало во второй раз, она согласилась и переехала в Тверь.

Для обоих супругов это был второй брак. В официальном союзе Михаил и Ирина Круг были совсем недолго - год. В этом браке родился сын Александр. А потом в дом певца ворвались вооруженные люди и убили Михаила на глазах у жены. 26-летняя Ирина осталась с месячным ребенком на руках.

В официальном союзе Михаил и Ирина Круг были совсем недолго - год. Фото: Иван Пучков

В память о погибшем муже Ирина тоже стала исполнять песни. В 2005 году она окончила вуз в Твери, получив специальность менеджера. В 2006-м она вновь вышла замуж. Избранником певицы стал предприниматель Сергей Белоусов. Ирина родила Сергею сына Андрея. Увы, в 2020-м этот союз перестал существовать. Впрочем, не так давно Сергей опубликовал в соцсетях совместное фото с экс-супругой. Поклонники Ирины встрепенулись: а вдруг пара воссоединится?

Сын Михаила Круга Саша поступил в Щукинское училище.

Екатерина Белоцерковская

Вдова Бориса Грачевского

После смерти Грачевского на Екатерину обрушился шквал неприятностей. Она осталась на руках с малышом да еще и с огромными долгами. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актерская карьера Екатерины начиналась в астраханском Театре юного зрителя. Там она и познакомилась с режиссером «Ералаша» в 2012-м на фестивале «Улыбнись, Россия!». Борис Юрьевич тогда был связан узами второго брака. Но через пару лет развелся, а в 2016-м женился на Екатерине Белоцерковской. Для Грачевского такой поворот событий, судя по всему, тоже был неожиданным.

- Я сказал, что с меня хватит двух браков, - признавался режиссер. - Но, встретив Катю, я изменил мнение.

Екатерина родила Грачевскому сына Филиппа, и казалось, что впереди только счастливая жизнь. Но ковид, настигнувший Бориса Юрьевича в конце 2020-го, не оставил шансов. В январе 2021-го режиссер умер.

А после его смерти на Екатерину обрушился шквал неприятностей. Она осталась на руках с малышом да еще и с огромными долгами.

- Долги образовались, когда Боря брал деньги в своей же собственной компании. Он брал на нужды журнала. Я должна «Ералашу» и продюсерскому центру 20 миллионов, - рассказывала Катя прессе.

Сейчас Екатерина живет на пособие по потере кормильца. В соцсетях она заявила, что замуж больше не выйдет.

Вера Таривердиева

Вдова Микаэла Таривердиева

Молодая жена сразу нашла к мэтру правильный подход. Фото: Наталья ШАХАНОВА/Global Look Press

Вместе они прожили всего 13 лет. Познакомились, когда 26-летняя Вера пришла к 52-летнему Микаэлу с просьбой написать рецензию для газеты, в которой работала.

Таривердиев, несмотря на то что был мужчиной видным, романы заводил нечасто. Одна любовная история обожгла его очень сильно. У композитора случились отношения с актрисой Людмилой Максаковой. Однажды, сидя за рулем его «Волги», она сбила человека. Таривердиев взял вину возлюбленной на себя. А Максакова… даже не пришла на оглашение приговора. Говорят, отправилась отдыхать с друзьями. В тюрьму Таривердиева, к счастью, не посадили. Этот эпизод из жизни автора музыки к легендарным «Семнадцати мгновениям весны» и «Иронии судьбы...» лег в основу удивительно трогательной ленты «Вокзал для двоих».

Роман Веры и Микаэла длился пять лет. И все-таки Вера решилась на этот брак, несмотря на неудачный первый опыт. Молодая жена сразу нашла к мэтру правильный подход. «Виновата всегда я. А Микаэл Леонович всегда прав. И я никогда с этим не спорила».

Роман Веры и Микаэла длился пять лет.

В 1996-м Микаэла Леоновича не стало. Но даже спустя десятилетия Вера говорит о своем супруге так, будто он жив, и очень не любит слово «вдова». Вера продолжает заниматься его музыкой. Говорит, это и есть ее признание в любви.