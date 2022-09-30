Любовь или деньги: пикантные и откровенные истории браков молодых красавиц со звездами шоу-бизнеса

Их знакомство было довольно странным. Градский (ему было тогда 54) ехал со стройки в соответствующем виде, а она, 19-летняя модель, гуляла по Москве.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Они связали свою судьбу с успешными и знаменитыми мужчинами. Со стороны их жизнь напоминала красивую и безмятежную сказку. Но счастье оборвалось слишком быстро.
Их знакомство было довольно странным. Градский (ему было тогда 54) ехал со стройки в соответствующем виде, а она, 19-летняя модель, гуляла по Москве. Позже Александр Борисович признавался, что не мог пройти мимо такой «небесной красоты». Как ни удивительно, Марина, давшая Градскому свой телефон, не признала в нем гения. Но певец не растерялся и сказал: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории». Через две недели они созвонились… и закрутили роман.
Свои отношения пара не афишировала. Злые языки поговаривали, что Коташенко живет с Градским только из-за денег. Но сам Градский не раз косвенно опровергал эти слухи. Он говорил, что Марина очень спокойно относится к деньгам. Их брак продлился 17 лет, Марина родила двоих детей. Коташенко окончила ВГИК и работала в Театре-студии Всеволода Шиловского, но сделала выбор в пользу семьи.
В последнее время чета жила отдельно: Александр Борисович - в московской квартире, Марина - в загородном доме. Встречались они, как правило, только по выходным. После смерти Градского Марина оказалась в ужасной ситуации. Наследники АБ ополчились на нее из-за наследства, произошло вооруженное ограбление, в организации которого родственники Градского обвинили ее саму. А сестра мэтра и вовсе сказала Марине, что их брак недействителен. Увы, семейные разборки в клане Градского далеки от завершения.
После смерти мужа Ирине пришлось двигаться дальше.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Как могли познакомиться телеведущий, бодибилдер Владимир Турчинский по прозвищу Динамит и спортсменка Ирина? Конечно же, помог в этом фитнес! Володю впечатлила шикарная фигура девушки, и он немедленно решил познакомиться. А вскоре Ира уехала в Америку. У нее были планы остаться за океаном, но она выбрала любовь. Вместе счастливая пара прожила 12 лет, родив дочку Ксению.
В 2009-м Владимир внезапно умер от инфаркта. Это стало шоком для всех, а для Ирины особенно. Турчинскому было всего 46 лет.
- Все, что тебя не убьет, сделает тебя сильнее. Лучше не скажешь. Я понимала, что у меня есть два варианта: перестать жить или продолжать. Я просто выбрала второй вариант, - рассказывала Ирина в интервью «Комсомолке».
После смерти мужа ей пришлось двигаться дальше. Она получила дополнительное образование, связанное с диетологией. Сейчас Ирина весьма успешно помогает женщинам избавиться от лишнего веса, устраивает марафоны здоровья. Замуж Турчинская больше не собирается.
Андрей был женат на актрисе Наталье Рогожкиной. 12 лет разницы в возрасте не помешали их счастью. Фото: Persona Stars
«Всадник по имени Смерть», «Бригада», «Свадьба», «Жмурки», «Бой с тенью», «Каменская» - в его фильмографии не было проходных работ. В марте 2013-го актера нашли в собственной квартире с пробитой головой, в луже крови. Поначалу говорили о несчастном случае, но позже появилось немало фактов, говорящих о том, что это больше похоже на убийство. Андрею было всего 50.
Андрей был женат на актрисе Наталье Рогожкиной. 12 лет разницы в возрасте не помешали их счастью. В этом союзе родились двое сыновей - Александр и Петр.
Наталья продолжает активно работать. Недавно зрители могли видеть ее в сериале «Вертинский».
Замуж Рогожкина так и не вышла.
В память о погибшем муже Ирина тоже стала исполнять песни.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Познакомились Ирина и Михаил в Челябинске. Он пришел в ресторан, где работала Ира, сел за столик, который она обслуживала. Симпатичная девушка очень приглянулась певцу, и он предложил ей стать его… костюмером. Она поначалу отказалась. Ехать в Москву? А как же ее маленький ребенок? Когда предложение прозвучало во второй раз, она согласилась и переехала в Тверь.
Для обоих супругов это был второй брак. В официальном союзе Михаил и Ирина Круг были совсем недолго - год. В этом браке родился сын Александр. А потом в дом певца ворвались вооруженные люди и убили Михаила на глазах у жены. 26-летняя Ирина осталась с месячным ребенком на руках.
В официальном союзе Михаил и Ирина Круг были совсем недолго - год. Фото: Иван Пучков
В память о погибшем муже Ирина тоже стала исполнять песни. В 2005 году она окончила вуз в Твери, получив специальность менеджера. В 2006-м она вновь вышла замуж. Избранником певицы стал предприниматель Сергей Белоусов. Ирина родила Сергею сына Андрея. Увы, в 2020-м этот союз перестал существовать. Впрочем, не так давно Сергей опубликовал в соцсетях совместное фото с экс-супругой. Поклонники Ирины встрепенулись: а вдруг пара воссоединится?
Сын Михаила Круга Саша поступил в Щукинское училище.
После смерти Грачевского на Екатерину обрушился шквал неприятностей. Она осталась на руках с малышом да еще и с огромными долгами.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Актерская карьера Екатерины начиналась в астраханском Театре юного зрителя. Там она и познакомилась с режиссером «Ералаша» в 2012-м на фестивале «Улыбнись, Россия!». Борис Юрьевич тогда был связан узами второго брака. Но через пару лет развелся, а в 2016-м женился на Екатерине Белоцерковской. Для Грачевского такой поворот событий, судя по всему, тоже был неожиданным.
- Я сказал, что с меня хватит двух браков, - признавался режиссер. - Но, встретив Катю, я изменил мнение.
Екатерина родила Грачевскому сына Филиппа, и казалось, что впереди только счастливая жизнь. Но ковид, настигнувший Бориса Юрьевича в конце 2020-го, не оставил шансов. В январе 2021-го режиссер умер.
А после его смерти на Екатерину обрушился шквал неприятностей. Она осталась на руках с малышом да еще и с огромными долгами.
- Долги образовались, когда Боря брал деньги в своей же собственной компании. Он брал на нужды журнала. Я должна «Ералашу» и продюсерскому центру 20 миллионов, - рассказывала Катя прессе.
Сейчас Екатерина живет на пособие по потере кормильца. В соцсетях она заявила, что замуж больше не выйдет.
Молодая жена сразу нашла к мэтру правильный подход. Фото: Наталья ШАХАНОВА/Global Look Press
Вместе они прожили всего 13 лет. Познакомились, когда 26-летняя Вера пришла к 52-летнему Микаэлу с просьбой написать рецензию для газеты, в которой работала.
Таривердиев, несмотря на то что был мужчиной видным, романы заводил нечасто. Одна любовная история обожгла его очень сильно. У композитора случились отношения с актрисой Людмилой Максаковой. Однажды, сидя за рулем его «Волги», она сбила человека. Таривердиев взял вину возлюбленной на себя. А Максакова… даже не пришла на оглашение приговора. Говорят, отправилась отдыхать с друзьями. В тюрьму Таривердиева, к счастью, не посадили. Этот эпизод из жизни автора музыки к легендарным «Семнадцати мгновениям весны» и «Иронии судьбы...» лег в основу удивительно трогательной ленты «Вокзал для двоих».
Роман Веры и Микаэла длился пять лет. И все-таки Вера решилась на этот брак, несмотря на неудачный первый опыт. Молодая жена сразу нашла к мэтру правильный подход. «Виновата всегда я. А Микаэл Леонович всегда прав. И я никогда с этим не спорила».
Роман Веры и Микаэла длился пять лет.
В 1996-м Микаэла Леоновича не стало. Но даже спустя десятилетия Вера говорит о своем супруге так, будто он жив, и очень не любит слово «вдова». Вера продолжает заниматься его музыкой. Говорит, это и есть ее признание в любви.