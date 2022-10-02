Липосакция Долиной и ринопластика Реввы: постыдные секреты пластических операций российских звезд

Прежде Лариса Долина прятала пышные формы под балахонами. Зато сейчас похудела и ходит в шортиках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обмануть природу и естественное старение возможно только с помощью скальпеля пластического хирурга. Некоторые звезды в возрасте 45 плюс продолжают лукавить и тешить народ байками о хороших генах. Но всем очевидно, что если на лице немолодого человека совсем нет морщин, значит, потрудились виртуозы сферы красоты. Кто же из российских звезд набрался смелости и не стал врать, откровенно рассказав о пластических операциях?

Ольга Машная не смогла похудеть

Недавно Анна Семенович рассказала «КП» о том, что убрала с помощью липосакции второй подбородок и омолодила руки. Следом за ней эстафету откровений подхватила певица Слава, показавшая себя в медицинской палате после свежей пластической операции. Артистка сообщила, что сделала круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от морщин. А также «подрезала сисечки» (не свои, а силиконовые) и провела липосакцию всего тела. Лицо после операции сильно опухло, и первые два дня было тяжеловато. Зато теперь певица довольна тем, как похорошела. Даже показала на своей странице себя обнаженной: ни грамма лишнего жира.

Лариса Долина тоже не секретничала о том, что не единожды делала липосакцию, чтобы сбросить лишние килограммы. А ее муж рассказывал «Комсомолке», какие мучения она переживала из-за пластики, и что жир потом распределялся на теле буграми. Но все равно певица была рада, что после операций стройнела на глазах.

Со слов Долиной, если не соблюдать диету, то потерянные экстремальным путем килограммы потом быстро возвращаются, что испытала на себе звезда «Гардемаринов» актриса Ольга Машная. Во время съемок фильма она была худенькой, а с возрастом сильно прибавила в весе и пыталась вернуть стройность с помощью липосакции, которую согласилась провести одновременно с коррекцией лица. Правда, результатом пластической операции она осталась не слишком довольна, а похудеть удалось лишь на короткое время.

- Я потом уже узнала, что каждый хирург делает одно-два хорошо, но найти специалиста, который сделает хорошо нос, губы, подтяжку лица и липосакцию, сложно. Тот же врач делал мне липосакцию живота, и он не очень справился, - делилась Машная в программе «Секрет на миллион». - Доктор сказал, что у меня грыжа. Я этого не знала. И я так растерялась, даже не спросила, почему мне ее не удалили. Она продолжает расти.

ДОСЛОВНО

«Когда лицо заживает - очень больно»

Жанна Эппле убирает следы старения на лице подтяжкой. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/GLOBAL LOOK PRESS

Жанна Эппле («Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...») честно рассказывает о том, что корректирует внешность. Раз она ложилась под нож хирургов, чтобы избавиться от морщин. Со временем следы пластики уходят, возрастные проблемы вновь дают о себе знать, и недавно актриса еще раз, по ее выражению, «чинила лицо».

- Некоторые думают, что пластика - это чуть сложнее, чем пломба в молочный зуб. Но это непростая и опасная процедура, которая проводится под общим наркозом. Лицо сложно заживает, и все это очень больно. Когда я плакала, лицо не двигалось. И так целую неделю. Страшное ощущение, - признавалась актриса.

Милявская «подрезала глаза», а у Веденеевой остались шрамы

Лолита Милявская публично призналась, что сделала блефаропластику: «Я подрезала глаза! Веки растягиваются от грима, надо сделать пластическую операцию, чтобы визажистам было удобнее тебя красить».

А вот телеведущая и актриса Татьяна Веденеева, напротив, призналась журналистам, что пластика век доставила ей переживаний. Блефаропластику (удаление грыж под глазами) сделала за границей. И пожалела об операции, которая оставила заметные разрезы под глазами. Веденеева поведала, что научилась эти разрезы гримировать и маскировать, чтобы они не бросались в глаза. «Современные технологии позволяют делать блефаропластику, не разрезая, через прокол. А когда делают разрез - это меняет строение глаза. Поэтому они стали какие-то более запавшие», - раскритиковала свой опыт пластики ведущая.

Любовь Успенская: «Попу надул хирург»

Не отрицает свои визиты к пластическим хирургам и певица Любовь Успенская, правда, подробностей рассказывать не любит. А на вопрос журналистов, что с ее попой, как-то ответила: «Надул пластический хирург». Мода заводить более выдающуюся «пятую точку» пришла с Запада, где звезды, та же Ким Кардашьян, частенько увеличивают себе ягодицы.

Певица Анна Дзюба (Асти) перекачала жир с живота в попу. Фото: СОЦСЕТИ

Эвакуацию жира и перемещение его в нужные зоны проделала и отечественная эстрадная певица Анна Дзюба (Анна Асти). Не так давно она рассказала, что доктора провели липолифтинг и пересадили ей жир из живота в ягодицы.

А в груди у нее силикон. Фото: СОЦСЕТИ

Алентова вколола жир в лицо, а Дава сделал из него «кубики»

Экспериментаторов с собственным жиром среди звезд можно найти немало. Так, 78-летняя вдова Владимира Меньшова актриса Вера Алентова рассказала в своей автобиографической книге о том, что сделала с лицом. Коллега посоветовала ей модную процедуру - липофилинг: инъекции собственного жира пациента в лицо, что придает коже моложавую припухлость и выравнивает контур.

- Доктор вколол чертов жир мне в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, - сообщала артистка. - Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно приобрело прежние черты.

Давид Манукян насмешил Интернет искусственными кубиками на прессе. Они совершенно не гармонировали с хилыми ручками певца. Фото: СОЦСЕТИ

А бывший бойфренд Ольги Бузовой и друг Филиппа Киркорова Давид Манукян собственный жир использовал не для создания щечек, а для формирования «кубиков» на животе. Изначально любитель поэкспериментировать со своим телом сделал модную процедуру Coolsculpting - это экстремальное охлаждение жировой ткани, после чего клетки погибают и выводятся из организма. Однако, со слов Давы, после косметологических манипуляций он получил подкожные рубцы. Да и из-за злоупотребления фастфудом эффект от процедуры быстро сошел на нет. Тогда Дава согласился на липосакцию, после которой из собственной жировой ткани ему сформировали кубики пресса. Секрет их происхождения он также не стал скрывать от поклонников.

Татьяна Васильева чуть не умерла

Актриса Татьяна Васильева впервые прибегла к пластике в 40 лет в начале 90-х годов, избавившись от мешков под глазами. Позже в 69 лет захотела убрать второй подбородок. Подхватила простуду и не сказала об этом хирургу, чтобы не откладывать процедуру. Сбила высокую температуру аспирином и пришла на операцию, во время которой из-за действия таблеток открылось сильнейшее кровотечение, его с трудом остановили. Врачи сказали актрисе, что она могла умереть. И хотя Васильева тяжело приходила в себя, с пластикой не завязала - раз в несколько лет ложится под нож.

Надежда Бабкина неоднократно ложилась под нож. И в 72 года шикарно выглядит.

Приветствует пластические операции и мэтр российского шоубиза, певица Надежда Бабкина.

- Весь Запад на этом стоит, у нас же просто какое-то дикое общество: обязательно надо по этому поводу судить-рядить! Да, существуют определенные риски. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, - сказала как-то «казачка Надя».

Певица делала круговую подтяжку лица. В программе «Секрет на миллион» рассказывала, что, когда сняли повязки, стало страшно.

- Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Мне страшно было. Через день я пыталась открыть глаза. Через два щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, чуть с кровати не рухнула. А на третью неделю после операции уже снималась в программах, - вспоминала артистка.

Пугачева осторожничала, а Вайкуле в 50 расцвела

Главная звезда российской эстрады Алла Пугачева также не стала скромничать и призналась, что обращалась к хирургам. Однажды на вопрос журналистов, мол, говорят, вы никогда не делали пластических операций, Алла Борисовна ответила: «Как никогда не делала?! Я что, сумасшедшая? Конечно, я делала пластику. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки в районе лба, скул. Нет, не нити. Делали мне какие-то легкие операции... Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь...»

В молодости Вайкуле считала себя страшненькой. И говорила, что расцвела только к 50 годам.

Пугачева отметила, что она не настолько смелая, как ее подруга Лайма Вайкуле, не скрывающая страсти к пластической хирургии, которую предпочитает делать за границей. «Я в 50 лет только расцвела: лицо подтянутое, тело прекрасное. Ботокс я колола только один раз, мне не нравится быть слишком гладкой. А вот к пластическому хирургу ходила неоднократно. И считаю, что его надо посещать», - призналась журналистам Вайкуле.

ЗВЕЗДЫ-МУЖЧИНЫ ТОЖЕ ДЕЛАЮТ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Стас Михайлов и Александр Ревва уверяют, что прекрасны от природы

Медийные мужчины тоже выстраиваются в очередь к пластическим хирургам, но многие из них еще не набрались храбрости во всем сознаваться. Не стал скрываться разве что Лепс, не поскупившийся на омоложение лица и новую шевелюру. О ринопластике рассказывал Сергей Зверев. Певцы Стас Михайлов и Александр Ревва предпочитают делать секрет из своих разительных внешних преображений, убеждая, что красота их натуральна.

А вот актер Александр Пашутин («Утомленные солнцем-2», «Сельский детектив») откровенно рассказал, что воспользовался пластикой. «Мне подправили физиономию, тут сыграло роль только одно: советское воспитание. Мы же все как привыкли жить? Извините меня, на халяву. И когда мне вдруг позвонили с «Первого канала» и в целях рекламы какой-то клиники предложили бесплатно подправить лицо, я согласился. За денежки-то проводить над собой такие манипуляции - удовольствие дорогое, и я не стал бы. А тут неожиданно представился такой халявный случай. Отчего же было не согласиться?»