Ба, знакомые все морды! Животные, ставшие кинозвездами

В последнее время П-22 был очень агрессивным и несколько раз нападал на собак. Фото: REUTERS

Лос-Анджелес погрузился в траур. Город оплакал горного льва (другое название - пума) по кличке П-22, жившего на Голливудских холмах более 10 лет и ставшего лицом международной кампании по спасению пум.

Зверя решили усыпить: у животного обнаружился целый букет старческих хронических заболеваний. Но больше всего страданий бедолаге доставляли боли от травм, полученных из-за недавнего столкновения с автомобилем. Ветеринары нашли у животного перелом черепа, травму правого глаза, разрыв диафрагмы и повреждение внутренних органов.

Впервые мир узнал о П-22 в 2012 году, когда камера зафиксировала его филейную часть и хвост в Гриффит-парке. Ученые были поражены: пуме, рожденной в горах Санта-Моники, удалось преодолеть опасный путь по Голливудским холмам и оживленным автострадам! Вскоре на охоту за зверем отправился фотограф National Geographic Стив Винтер. И ему удалось запечатлеть П-22 крадущимся на фоне знаменитой надписи Голливуд.

Дикий кот быстро завоевал славу. За породистую внешность его сравнивали с Брэдом Питтом, а папарацци охотились за ним не меньше, чем за кинозвездами. П-22 стал городской легендой: в Лос-Анджелесе выпускали носки и наклейки на авто с его изображением, делали татуировки и даже учредили ежегодный праздник.

Специалисты полагали, что пума не задержится на месте и отправится дальше на поиски пары. Но П-22 выбрал Голливуд и холостяцкую жизнь, охотился на оленей и енотов в Гриффит-парке, а иногда наведывался и в жилые районы Лос-Анджелеса.

В кино П-22 никогда не снимался, хотя не раз попадал в объективы камер. Но среди голливудской живности было немало других знаменитостей, которых можно увидеть в популярных зарубежных фильмах. Их мы сегодня и вспомним.

Тотошка-трюкач

Фото: Кадр из фильма

Еще одна известная собака Голливуда - керн-терьер Терри. Славу песику принес фильм «Волшебник страны Оз» (1939), где хвостатый артист исполнил роль Тотошки. Успех картины и популярность барбоса заставили владельцев даже поменять ему имя с Терри на Тото.

Впервые на киноплощадке в Голливуде терьер появился в 1934 году, пройдя перед этим серьезную подготовку. В его послужном списке 23 фильма. Режиссерам Терри нравился не только за смазливую мордашку, но и за мастерство, с которым выполнял трюки.

Лесси и его родословная

Фото: Кадр из фильма

Звание самой доброй кинособаки заслуженно достается Лесси. В первых фильмах Лесси играл кобель по кличке Пэл. Его хозяином был американский дрессировщик Радд Везервокс. Пэл вел свою родословную с середины XIX века от первых английских колли.

В фильмах, снятых в 1943 и 1945 годах, Пэл исполнял сразу несколько ролей - и самой Лесси, и ее сына. В 1954 году Пэл снялся в сериале. Умер он в солидном для собак возрасте 18 лет в 1958 году. После смерти друга Везервокс отказывался смотреть фильмы с его участием, объясняя, что тоскует. Позднее роль Лесси перешла по наследству щенкам Пэла - Спуку, Бэби, Миру и Эй-Хей.

На сберкнижке у мартышки

Фото: Кадр из фильма

Самой состоятельной обезьяной в Голливуде является 28-летняя капуцин Кристал. Кассовые сборы пяти фильмов, в которых она снялась, превысили 2,5 млрд долларов. У обезьянки за спиной работа с именитыми режиссерами Голливуда и съемки в таких известных комедиях, как «Ночь в музее», «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок», «Теория большого взрыва», «Американский пирог». А число ролей в кино и сериалах перевалило за 30. В 2012 - 2013 годах за каждую серию в сериале «Практика с животными» Кристал получала по 12 тысяч долларов, переплюнув некоторых актеров.

Дельфин с голосом птицы

Фото: United Archives/Global Look Press

Пронзительный подростковый фильм о дружбе мальчика и дельфина Флиппера многим привил с детства любовь к этим млекопитающим. Но на экране роль Флиппера воплотил целый коллектив дельфинов: Сьюзи, Пэтти, Сквирт, Скотти и Кэти. Пять самочек снялись во всех сценах фильма, кроме одной - хождения по поверхности воды на хвосте. Ее исполнил самец по кличке Клоун. Для самок этот трюк оказался слишком сложным. Ну а что до знаменитого голоса Флиппера, то это запись криков кукабары. Голос этих птиц сравнивают с человеческим смехом.

С младых когтей

Фото: BEAR ON BART/© Flickr

Ну какой приключенческий фильм без медведя! Бурый медведь Барт сумел сняться в таких картинах, как «Белый клык» и «На грани» с Энтони Хопкинсом и Алеком Болдуином, а заодно и в исторической драме «Легенды осени». Мишка весил больше 700 кг и ростом достигал почти трех метров. Еще «младенцем» дрессировщик Даг Сеус забрал зверя к себе из лесов Юты. Маму медвежонка застрелили браконьеры.

Медведя не стало, когда ему было 23 года. В честь своего подопечного Сеус организовал фонд, который занимается созданием заповедников для медведей. К слову, вместе со своим наставником Барт успел побывать на 70-й церемонии вручения «Оскара»...