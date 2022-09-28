Военная спецоперация на Украине 28 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года.

Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях завершились во вторник, 27 сентября 2022 года. Участки закрылись в 16:00 по мск времени. Теперь началась едва ли не наиболее ответственная часть - подсчет голосов. Самую свежую информацию о подведении итогов референдума можно узнать из прямой онлайн-трансляции на сайте KP.RU.

Ход подготовки призванных из запаса россиян проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства посетил с инспекцией военные полигоны Западного военного округа.

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожив более 150 человек, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, в Запорожье Воздушно-космические войска России уничтожили до 100 боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» Национальной гвардии Украины и более 50 иностранных наемников, а в Николаеве – до 50 военных 59-й мотопехотной бригады ВСУ, добавил представитель Минобороны РФ.

Украинские военные на Угледарском направлении боятся вступать в стрелковый бой с российскими войсками, предпочитая использовать артиллерию и тяжелое вооружение.