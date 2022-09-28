Жители Херсона — россиянам: «Ребята, вы только не уходите!»

Херсон завершал голосование с хорошим настроением Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В финальный день референдума о вхождении в состав России люди в Херсоне голосовали только на стационарных избирательных участках.

В школе N1, что за Храмом Святых Кирилла и Мефодия, избирком привольно и логично разместился в приличных размеров спортзале, а списки улиц скотчем прикрепили к шведской стенке.

Финал голосования прошёл под колокольный звон Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Именем этих святых прежние власти назвали и бывший проспект Димитрова (не болгарского экс-лидера, а советского офицера-героя).

Члены избиркома в спальном районе у Шуменского рынка Херсона, когда я спросил их, много ли голосующих были уже с российскими паспортами, сообщили, что не слишком. А один из членов комиссии, признал со вздохом, что сам он почти месяц не может получить заветную краснокожую книжицу.

По прикидкам избиркома, проголосовало на 208-м участке более тысячи человек, а тех, кто открыто высказывался против вхождения в Россию, вряд ли было с десяток.

Однако, именно в последний день голосования сотрудники ЧОПа «Цитадель» засекли в доме, нависающем над школой, вероятных наводчиков украинской артиллерии.

Школы охраняли не только бойцы Росгвардии и милиции, но и сотрудники ЧОП Цитадель (начальник охраны Михаил Талышканов справа) Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Поэтому голосование здесь из соображений безопасности свернули около двух часов дня, а я переговорил с начальником охраны ЧОП «Цитадель» Михаилом Талышкановым.

- Каковы вообще здесь ваши функции?

- Наши люди охраняют школы, рынки и прочие соцобъекты в Херсоне. И совместно с ребятами из Росгвардии обеспечиваем безопасность референдума.

- Сколько людей вы привлекли?

- Наших сотрудников в целом зашло на эти территории несколько тысяч человек. Это ЛНР, ДНР и Херсонская с Запорожской областями.

- Насколько Херсон сложен для организации безопасности?

- Когда мы только заходили, наших войск еще было мало, а украинские тогда ближе подошли. И было проблематично: комендантский час, много стрельбы. Вот только вчера при обстреле парома погиб рыбак, я его знаю... Шесть человек были ранены. «Прилеты» есть, к этому надо привыкнуть. Человек привыкает ко всему.

- Здесь народ иной, чем в Донецке и Луганске, которые 8 лет в состоянии войны?

- Поначалу чувствовалось некоторое недопонимание. Настороженность какая-то была у местных. Ну какие могут быть у нас ощущения, когда мы иногда слышали: вот, украинская армия вернется, шо тут с вами будет, колорады?

- Прямо так и говорили?

- Да. А потом, когда украинские войска вошли в Изюм, и там начали население пытать и убивать, тут настроения изменились. И те же самые люди в Херсоне теперь нам уже другое говорят: ребята, вы только не уходите! Мы же пайки получаем, деньги получаем. А если эти вдруг вернутся – они же нас всех порежут!

Начальник охраны ЧОП Цитадель Михаил Талышканов Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Есть понимание, когда вас отсюда выведут?

- Насколько я знаю, Херсон построил князь Потемкин Таврический. Это русский город. Ну и куда нас отсюда выведут? Конкретно у «Цитадели» договор подписан до 2023 года. На год мы зашли. Если пролонгация будет – мы готовы здесь и жить, и работать. Хотя с бытовыми делами поначалу были проблемы, некоторые вопросы до сих пор не разрешены, но что о них говорить? Мы пришли сюда, чтобы сделать этот мир чуть лучше. Добро должно быть с кулаками. Иначе победит зло.

- У вас есть ротация?

- Изначально мы шли на два месяца через два. Но теперь с частичной мобилизацией бегать туда-сюда смысла нет. И мне сейчас сообщили, что ожидается подкрепление, усиление. У меня лично есть намерение еще в Киеве поработать. Потому что достали уже.

- Ваш личный состав – кто они?

- У меня есть ребята, которые и в штурмовиках бегали, и бывшие сотрудники Росгвардии, и кадровые военные в недавнем прошлом. Коллектив подобрался слаженный, хороший. Люди хорошо представляли, куда и зачем едут. Они прибыли сюда, на свою землю, помогать своим. А от прямых столкновений и серьезных конфликтов нас пока бог миловал. Нам бы еще бронежилеты 5-го или 6-го уровня защиты, как у армейцев.

Иностранные наблюдатели не нашли нарушений, в том числе при подсчёте голосов Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Вы сказали, что контракт у вас до 2023-го - а дальше?

- Пойдут войска – пойдем и мы. Когда армия или Росгвардия заходят, они же изначально тоже берут под защиту соцобъекты, те же школы, от разных мойдодыров. Если мы на каждую школу будем оставлять по 10, даже по 5 человек – то как все это будет растянуто у армейцев. И вот мы это берем на себя, чтобы защищать тылы армии.

- Когда единственный в Херсоне мост через Днепр украинские войска американскими «Хамерсами» разбомбили, – насколько стало напряженнее?

- Это чувствовалось изначально серьезно. Сейчас намного легче.

- Сожаления нет, что не продвинулись западнее?

- Понятно, почему не продвинулись: фронт был растянут – логистика по топливу и боеприпасам была сложная. Войска слишком далеко ушли и связь с тылами нарушилась.

Когда участок свернул деятельность, в храме зазвонили колокола.

Глава ЦИКа Марина Захарова признала референдум, в котором участвовали более полумиллиона человек, состоявшимся Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА

По данным, которые озвучила незадолго до 22.00, когда наступал комендантский час, глава Херсонского центризбиркома Марина Захарова, после обработки 100% бюллетеней, итоги референдума таковы.

Участие в голосовании приняли 571.001 человек.

Таким образом явка в Херсонской области составила 76.86 %.

За вхождение в состав России высказались 87%. То есть «да» сказали 497.051 человек.

Против вхождения – 13 %. То есть «нет» сказали 68.832 человек.

Захарова подтвердила то, что сказал днем «КП» наблюдатель из Сербии: иностранные специалисты нарушений в ходе референдума нет отметили.