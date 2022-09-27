Снова секси: Ивлеева похвасталась аппетитными формами в крошечном бикини

Анастасия Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Ивлеева устроила себе короткий отпуск в жарких краях. Телеведущая улетела на море, где плавала и загорала на яхте. В последний день отдыха блогерша поделилась в своем Telegram-канале эффектным снимком в крошечном бикини. На фото Настя позирует, подняв лицо к солнцу. Кадр выстроен таким образом, что в объектив крупным планом попали все прелести Ивлеевой.

- Ну что, огромный (шутка) 4-х дневный отпуск сегодня заканчивается, и я возвращаюсь в Москву…. рррработать! Ура! Теперь до января! – объявила телеведущая.

Год назад Настя сильно похудела, так что ее фигура практически лишилась аппетитных округлостей. Теперь же телеведущая снова набрала вес и вернулась к своим привычным секси-параметрам.

Телеведущая похвасталась фигурой в бикини. Фото: соцсети.

Вскоре на канале «Пятница!» стартует новое шоу с участием Анастасии - «Сердце Ивлеевой». За благосклонность блогерши будут бороться сразу 50 участников реалити-проекта. Понравившемуся парню Настя обещала отдать если не руку, то хотя бы сердце. Правда, как ее новая любовь будет сочетаться со старой – пока неясно. Поговаривают, что звезда «Орла и решки» воссоединилась со своим бывшим мужем – рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком).

Телеведущая и музыкант расстались весной 2021 года. С тех пор поклонники не раз замечали, что бывшие супруги проводят время в обществе друг друга. Слухи о том, что они решили снова сойтись, ходят уже несколько месяцев. Летом Настя и Алексей вместе отметили годовщину свадьбы. Сама Ивлеева отрицает, что снова сошлась с экс-супругом хотя и не скрывает, что часто видится с Элджеем. Телеведущая уверяет, что встречается с ним исключительно для того, чтобы снимать контент для своих соцсетей.

- Мы встречаемся только для контента, только хайп, никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит - просто гуляем, снимаем влоги, - заявила Анастасия.

Однако недавно на концерте Элджея экс-супруги перестали скрывать очевидное и подтвердили, что они снова вместе. Музыкант исполнил трек «360», который он посвятил Насте. К концу песни телеведущая забралась на сцену и снимала происходящее. «Мой любимый блогер», - обратился Элджей к Насте. Продолжая снимать, Ивлеева обняла бывшего мужа. А затем парочка под крики фанатов слилась в страстном поцелуе. Видео этой сцены разошлось по соцсетям.

Правда, Настя тут же оправдалась и объявила – мол, поцелуй был прогревом к ее авторскому курсу «Как остаться с бывшим друзьями».

- Бузеныш (Ольга Бузова – Ред.) уже внесла предоплату, - пошутила Ивлеева в соцсетях.

А в личном Telegram-канале телеведущая написала: «Все хайп. Все ради денег».