«Несколько человек погибли, многие получили ужасные травмы»: Восхождение Бони на гору обернулось страшной трагедией

Путешествие Виктории Бони в Гималаи обернулось кошмаром. Фото: соцсети.

Вот уже две недели Виктория Боня штурмует Гималаи. 42-летняя телеведущая решила покорить Манаслу - гору высотой более 8 тысяч метров. Виктория карабкается наверх в составе группы, которую ведет опытный альпинист Нирмал Пурдж, покоривший 14 вершин-восмитысячников всего за полгода.

С самого начала путешествия у Бони начались проблемы со здоровьем – ее замучила сильнейшая горная болезнь. А когда Вика, наконец, адаптировалась к высокогорью, ее восхождение вновь прервалось. На этот раз на телеведущую и на других альпинистов сошла сильнейшая лавина. Она унесла с собой жизни сразу нескольких человек.

«Страшная трагедия вчера произошла прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибло, многие получили ужасные травмы в связи со сходом лавины. Мы как раз поднимались на вершину, чтобы ночью совершить штурм, но утром обрушилась лавина, которая смела всех, кто был на пути. Это было жуткое зрелище, люди катились вниз головой, как большие куклы, так же катились баллоны с кислородом и остальные вещи», - рассказала Боня.

В лавине погибла известная альпинистка Хилари Нельсон, с которой Боня встречалась неделю назад.

«На глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как ее муж спускался вниз после трагедии», - с ужасом рассказала Виктория в соцсетях.

По ее словам, кого-то пытались спасти и реанимировать, но безуспешно. За ранеными прилетели вертолеты и эвакуировали их.

Сама Боня, к счастью, не пострадала. Сейчас она в безопасности, в базовом лагере. Телеведущая все еще не может прийти в себя от пережитого ужаса. Пока она не может с уверенностью сказать, будет ли продолжать свое восхождение.

Пока Виктория не может с уверенностью сказать, будет ли продолжать свое восхождение. Фото: соцсети.

Гора Манаслу в Гималаях расположена на севере центральной части Непала. Это восьмой по высоте восьмитысячник мира. Такое восхождение опасно даже для опытных скалолазов. Тем не менее, Вика рискнула отправиться туда. Не имея опыта скалолазания, Боня тщательно готовилась к восхождению. Она прошла курс капельниц, бегала в кислородной маске, проводила специальные тренировки для ног и сдавала анализы, чтобы проверить, позволяет ли ей здоровье совершить восхождение.

Поездка в Непал – само по себе дорогостоящее предприятие. А поход в горы под руководством именитого альпиниста и вовсе авантюра не из дешевых. По словам Бони, за поход, перелет, снаряжение и прочее она выложила более 50 тысяч евро. Правда, за путешествие платила не она, а ее состоятельный любовник. Имя своего спонсора Вика не раскрывает.