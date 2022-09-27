Молодых музыкантов будут поддерживать даже в тундре

Норильск богат не только снегом и никелем, но и музыкантами. До этого понедельника их было не так много, на слуху разве что солист группы Ляпис Трубецкой, долгое время проживший в городе, и новая рок-звезда Августин. Но с 26 сентября все изменится, ведь в самом северном городе мира в рамках проекта "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" открылся новый региональный Образовательный центр Юрия Башмета. Норильский центр, созданный на базе колледжа искусств, стал шестнадцатым по счету и воплотился при поддержке Фонда президентский культурных инициатив и Минкульта. Такие учреждения успешно функционируют по всей стране, каждый год в них проводят мастер-классы ведущие музыканты. Первая образовательная сессия в тундре уже стартовала. В новом центре выступили виолончелист Василий Степанов, трубач Леонид Гурьев, а в ближайшее время урок проведет солист-литаврист Андрей Зубов.

Дальнейшую работу Образовательного центра в Норильске будет поддерживать компания "Норильский Никель". Обещают, что все занятия для молодых музыкантов будут бесплатными и в них смогут поучаствовать не только норильчане, но и музыканты со всего Таймыра.

Холода здешних мест не испугался и Юрий Башмет. Музыкант тоже выступит в новом центре с мастер-классом. По словам маэстро, в городе будут созданы и дополнительные условия для профессионального развития и совершенствования музыкальных способностей.