Брат отказался хоронить умершего в муках Бориса Моисеева

Борис Моисеев Фото: Архив "ЭГ"

Брат Бориса Моисеева много лет проживает в Канаде. Маркс Толкач не навещал разбитого инсультом певца и не собирается его хоронить. При этом о смерти знаменитого родственника он узнал от репортеров. Те позвонили мужчине поинтересоваться, собирается ли он в Москву.

Брат Бориса Моисеева признался, что проститься со звездным родственником он не сможет, сообщил он KP.RU. Отказался Маркс Толкач прилететь и на похороны.

- У меня не получится приехать на похороны. Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох (директор артиста, которому он завещал свою недвижимость в Москве. - Ред.) уже давно захватил квартиру брата, - сообщил Маркс Михайлович.

Знаменитый певец скончался на 69-м году жизни в своей квартире в Москве. Вокалист перенес три инсульта, которые вызвали у него паралич.

Народный артист России оставил после себя богатое наследство. Из недвижимости у Моисеева есть три квартиры в центре Москвы.

Апартаменты на Краснопролетарской улице, в которых он проживал, площадью 115 квадратных метров, стоят около 70 миллионов рублей.

Жилплощадь в Малом Песчаном переулке и на Садовой-Сухаревской улице тоже стоит немалых денег. Есть и недвижимость в Болгарии в 15 км от аэропорта Бургас. Она стоит около семи миллионов рублей.

"Насколько известно, он их не сдавал. Главный его доход - с произведений, которые активно используются до сих пор. Он успел зарегистрировать права на 200 музыкальных произведений , в том числе и на «Голубую луну». В среднем они приносили доход порядка 7-10 миллионов рублей в год. Но чаще всего использовались не песни, а его хореография", - цитирует ФАН знакомого артиста.

У Бориса Михайловича не было никогда жены и нет детей. О том, когда и где будут хоронить Моисеева, информации нет.

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