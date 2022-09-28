Канадцы не хотят видеть Карла III на долларах

Канада входит в Британское Содружество, и британский король является формальным главой Страны Кленового Листа Фото: REUTERS

Смерть королевы Елизаветы II и восшествие на британский трон экс-принца Чарльза должны привести к изменению внешнего вида канадских денег.

Канада входит в Британское Содружество, и британский король является формальным главой Страны Кленового Листа.

Традиционно из-за этого на канадских долларах – бумажных и металлических – всегда красовались изображения Виндзоров.

Но теперь выясняется, что большинство граждан Канады не желает видеть на банкнотах и монетах лик нового короля.

Монетный двор Канады заявил, что изменения потребуют некоторого времени, кроме того, дизайн новых денег пока еще окончательно не утвержден.

Пока же результаты опросов показывают, что канадцы и не ждут подобных нововведений.

Против появления портрета Карла III на канадских деньгах высказался каждый второй житель страны (56%), около четверти граждан (24%) смотрят на перемены положительно, а каждый пятый (20%) вообще не знает, чего он хочет.

В то же время, за сохранение конституционной монархии в стране высказались лишь треть опрошенных граждан, тогда как 44% респондентов считают, что пришло время изменить общественный строй страны. Так же, как и в случае с банкнотами, каждый пятый канадец (21%) не знает, какой бы хотел видеть свою страну в будущем.

Что же касается денег, то даже часть граждан Канады, которые ратуют за сохранение монархии, уверены, что есть множество соотечественников, чьи лица могли бы появиться на канадских долларах вместо нового короля Великобритании.