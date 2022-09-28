Трамп сделал неутешительное заявление о ситуации в мире

Трамп уверен – события на Украине могут повториться и в других местах планеты Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что происходящее сегодня в мире не должно было случиться, а нынешнее время – самое опасное за многие годы, а может быть даже вообще когда-либо.

Трамп уверен – события на Украине могут повториться и в других местах планеты, например, в Китае.

– Всё, что сейчас происходит в мире, все ужасные вещи, которые происходили на Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване, – предостерег экс-глава Белого дома.

Самым страшным, по мнению Трампа, является тот факт, что сейчас на самом высоком уровне обсуждается возможное использование ядерного оружия.

Ранее телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника офиса Зеленского Михаила Подоляка за призыв к США развязать ядерную войну в случае опасности применения Россией ядерного оружия на Украине.

По словам Карлсона, того, что сказал Подоляк, вменяемые люди не произносят вслух.

В конце августа Папа римский Франциск заявил, что человечество уже вступило в третью мировую войну, и выразил надежду, что людям хватит мудрости, чтобы вернуться к мирной жизни.