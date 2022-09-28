«Выбор школы как места расстрела связан с его воспоминаниями из прошлого»: Эксперт объяснил, как убийца 17 человек в Ижевске смог обмануть своего психиатра

Более десяти лет назад Артему Казанцеву поставили диагноз «шизофрения»

В Ижевске сегодня начались похороны погибших во время нападения на школу №88. 34-летний Артем Казанцев, бывший выпускник этой школы, утром 26 сентября вошел в здание во время урока и открыл стрельбу из двух пистолетов. Погибли 17 человек (11 из них - дети). После того, как на место приехала Росгвардия, Казанцев забаррикадировался в классе и покончил с собой.

Как стало известно уже после, более десяти лет назад Артему Казанцеву поставили диагноз «шизофрения». После этого он стоял на учете, несколько раз лечился в стационаре (это происходит, когда состояние больного ухудшается).

Ранее стало известно, что Казанцев готовился к нападению в течение года. Накопил с пенсии деньги, купил на черном рынке пистолеты и больше двухсот патронов.

Но почему для атаки он выбрал именно свою бывшую школу?

- Если он не находился под действием бреда или галлюцинаций, а заранее выбрал объект, скорее всего, здесь была фиксация на каких-то неприятных для него воспоминаниях из прошлого, связанных с этой школой, - объясняет KP.RU врач-психотерапевт, кризисный психолог Сергей Пустовойтов.

То есть это была попытка больного человека вернуться в «прошлое» и кому-то «отомстить»? Точнее отомстить всем вокруг?

(К слову, бывшие одноклассники убийцы в один голос утверждают, что Казанцева в школьные годы никто не травил, ничего такого. Правда, это не доказывает, что буллинга действительно не было. В 2014 году десятиклассник Сергей Гордеев пришел в свою школу на северо-востоке Москвы с отцовскими карабинами и застрелил двух человек. Тогда одноклассники тоже говорили, что Гордеева никто никогда не трогал. А потом всплыло видео, как его избивают в школьной раздевалке...)

- За несколько дней до трагедии Казанцев был на плановом приеме у своего психиатра. Известно, что состояние больного у специалиста никаких вопросов не вызвало. Мог ли Артем Казанцев его каким-то образом обмануть, скрыв свое реальное состояние?

- Психически нездоровому человеку довольно сложно, почти невозможно обмануть психиатра. Но если больной уже много лет наблюдается, много раз был на таких приемах и знает вопросы, которые на них задаются, чтобы выявить у пациента те или иные реакции, есть вероятность, что мог и обмануть.

- Люди с такими диагнозами всю жизнь сидят на препаратах. Если человек живет дома, а не в больнице, кто контролирует прием лекарств? Верят на слово?

- Если пациент не был признан нуждающимся в стационарной медицинской помощи, его лечение и контроль за лечением осуществляется им самим и родственниками, с которыми он живет.

- Следственный комитет официально сообщил, что у Казанцева была 2 группа инвалидности по психическому заболеванию. (Существует три группы инвалидности, самая сложная - 1-я, - Авт.). Это говорит о тяжести его заболевания?

- 2 группа означает, что пациент может обслуживать себя - либо сам, либо при помощи родных. Ни о чем больше это само по себе не говорит.

Многие обращают внимание на интересную деталь: свои пистолеты Казанцев украсил самодельными брелоками, на которых написаны имена американских подростков, которые в 1999 году напали на свою школу и убили 13 человек (в том числе 12 детей). Это был печально известный «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено на территории России).

- Украшение - это признак того, что убийца хотел связать себя с другим событием, - продолжает Пустовойтов. - Возможно, это элемент самооправдание. Возможно - желание быть причастным к чему-то еще.

- Тем не менее. Обычно последователи этого запрещенного в России движения либо школьники, либо чуть постарше. Казанцеву было 34.

- Этот возраст как раз попадает в диапазон, когда люди совершают убийства и другие страшные злодеяния. Тут не имело большого значения, больной это человек или здоровый.

- На магазинах с патронами он написал слово «ненависть». Это о чем говорит?

- Это может быть послание кому угодно. Но скорее всего это отражение его доминирующей эмоции.

Напомним, соседи уверяют, что состояние Артема Казанцева никогда не вызывало вопросов. Да, нелюдимый, да редко выходит из дома, а если выходит - весь в черном, лицо скрытом под капюшоном. Но потенциально опасным его не воспринимали.

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