«Сердце Югры» открылось Москве

Открытие выставки «Сердце Югры». Фото: Иван МАКЕЕВ

«…В два часа ночи я вышел из своей студии в Москве, сел в машину. Набил в навигаторе: «Ханты-Мансийск» - до города было 2700 километров. И отправился в путь. За окном менялась картинка, я все глубже и глубже погружался в Россию. В 10 вечера на следующий день в красивом тумане я приехал в столицу Ханты-Мансийского автономного округа», - так описал начало зарождения проекта «Сердце Югры» ее автор – фотохудожник Олег Зотов.

Во всемирный день туризма - 27 сентября - выставка открылась в Москве, на ВДНХ, в павильоне «Космонавтика и авиация». Проект «Сердце Югры» является стартовым в совместном с Фондом «Росконгресс» федеральном проекте «Художественное открытие народов Севера» и приурочен к целому ряду событий, включая Год культурного наследия народов России и Год председательства России в Арктическом Совете.

Фотохудожник Олег Зотов представил выставку зрителям. Фото: Иван МАКЕЕВ

«МИР КОРЕННЫХ НАРОДОВ – ЭТО ЦЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ»

Съемка потребовала организации двух экспедиций – летней и зимней. Олег Зотов, работы которого публиковались в самых известных глянцевых журналах, а также экспонируются художественных галереях различных стран мира, включая Третьяковку и Эрмитаж, постарался охватить как можно больше традиционных занятий обских угров: сбор ягод, оленеводство, рыболовство, обряды как форму общения с духами, охоту, ремесло и другие.

Реализация проекта стала поистине масштабной - 40 фотопанно, выполненных в уникальной технологии «пластификация». В подготовке и проведении съемок приняли участие учреждения культуры, научного мира, туристской отрасли, спорта, предпринимательства и государственного управления. Таким образом сложился настоящий и перспективный образ коренных малочисленных народов Севера.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Неслучайно выставка открывается здесь в центре «Космонавтика и авиация», потому что мир коренных народов - это целая Вселенная, наполненная глубинными смыслами, мифологией, ценностями гармоничного развития человека, гармонии с собой, с природой. Это именно то, что всем так необходимо сегодня, - отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. - Открытие выставки здесь во многом продиктовано историей: ровно 85 лет назад на ВДНХ был создан павильон "Советская Арктика", затем появился павильон "Сибирь". Ни один сейчас в первозданном виде не функционирует, и, по сути, сегодняшний проект - это первый шаг к воссозданию истории представления коренных народах Севера, природы, туристических, экономических, культурных возможностях российского Севера и Арктики здесь, на главной выставочной площадке страны».

Алина Арутюнова и Елена Шумакова (в центре). Фото: Иван МАКЕЕВ

Отметим, что открытие фотовыставки стало одним из проектов реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Москвы, Правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ». Стороны подвели промежуточные итоги соглашения и рассмотрели планы дальнейшего сотрудничества.

ВЗРАСТИТЬ ПРИВЫЧКУ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Организаторы выставки постарались передать дух Югорского края. Мифы и предания коренных народов Севера. Этническая музыка, где главную роль играют национальные инструменты. Стихи. Перед гостями церемонии открытия выставки выступили поэтесса, сказительница Мария Кузьминична Волдина, этнопевица Вера Кондратьева в сопровождении диджея Кефира. Микс традиционного и современного стал особым лейтмотивом церемонии открытия выставки.

Поэтесса, сказительница Мария Кузьминична Волдина (слева). Фото: Иван МАКЕЕВ

«Важно развивать детские туристические маршруты, которые направлены на определение будущей специальности, с перспективой социального ориентирования. И таким образом ребята, которые путешествуют из Югры в Москву и из Москвы в Югру видят, что есть реальные интересные возможности для применения себя, получения образования в другом регионе, - сообщила заместитель председателя комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова. - Наша родина поистине бескрайняя, и большинство из нас знает ее на довольно поверхностном уровне. Необходимо с детства взращивать в себе привычку путешествовать и узнавать свою родную страну».

Увидеть выставку «Сердце Югры» в центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ можно до 1 декабря. Приятный сюрприз для посетителей - возможность поучаствовать в одноименной онлайн-викторине, которая будет проходить в течение всего периода работы выставочного проекта в Москве. Победителю достанется уникальный подарок – путешествие выходного дня в Югру. Все подробности о выставке «Сердце Югры» и викторине можно найти на сайте проекта сердцеюгры.рф.