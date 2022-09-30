Михаил Дегтярев: «Наши выпускники должны быть востребованы на рынке труда»

В рамках фестиваля губернатор вручил награды победителям Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2022». Фото: правительство Хабаровского края

Модернизация экономики, необходимая Хабаровскому краю, как и любому другому региону, требует не только обеспечения современным оборудованием или компьютерными системами, но и прироста высококвалифицированных кадров. Губернатор Михаил Дегтярев намерен оказывать максимальное содействие на уровне региона, интегрировав в процесс модернизации образования не только вузы и профессиональные учебные заведения, но и региональное правительство, потенциальных работодателей.

Решению проблемы разрыва между квалификацией выпускников учебных заведений и требованиями работодателей, может посодействовать профориентационный фестиваль «ОбрФест.Стартап», прошедший в Хабаровске. Губернатор сделал акцент на образовании, как на одном из важнейших движков развития региона и всей страны.

- Среднее профессиональное образование в Хабаровском крае признается одним из самых высококлассных в России, а среди субъектов ДФО мы первые. Этот фестиваль направлен на то, чтобы каждый школьник смог определиться с будущей профессией уже сейчас. А задача краевого правительства – создать все условия, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда и чувствовали себя уверенно на рабочих местах. Только так наша экономика продолжит развиваться, - заявил Михаил Дегтярев.

Фестиваль «ОбрФест.Стартап» проводится ежегодно и дает возможность школьникам и их родителям ознакомиться с рабочими профессиями и специальностями, востребованными в регионе на сегодняшний день. Согласно единой стратегии развития Хабаровского края, разработанной до 2030 года, в регионе будут возводиться новые жилые микрорайоны, а вместе с этим возрастет строительство предприятий, заводов и компаний промышленно-экономического блока.

Поэтому выпускникам будут обеспечены рабочие места, теперь дело за обеспечением студентов соответствующей высокой квалификацией, но в этом вопросе край преуспевает.

- Ежегодно студенты наших колледжей и техникумов побеждают в конкурсах, Национальных чемпионатах профессионального мастерства, демонстрируя высочайший уровень практической подготовки, соответствующий самым высоким стандартам, - добавил глава региона.

Так, край был достойно представлен на прошедшем Х Национальном чемпионате «Молодые профессионалы - 2022», где, среди прочих, победу в компетенции «Хлебопечение» одержала Оксана Демидова – студентка Хабаровского торгово-экономического техникума. Награды губернатор вручил победителям лично.