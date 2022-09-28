Андрей Турчак: 8 лет Донбасс шёл к своей мечте, и сегодня эта мечта осуществилась

Фото: Пресс-служба Администрации главы ДНР

Андрей Турчак от себя лично и от команды наблюдателей Федерального Собрания - депутатов и сенаторов, большой команды «Единой России» поздравил всех жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области с историческим выбором.

«Он сделан. И сегодня юридически оформлен. Впереди много работы - восстановление экономики, народного хозяйства. И это только начало. И мы с этой работой, этими задачами справимся, потому что теперь мы вместе. Вместе навсегда! За Донбасс! За большую и великую Россию!», - резюмировал политик.

Напомним, в данное время известны предварительные итоги голосования на референдумах. В ДНР «за» проголосовали 93,95% избирателей (обработано 31,74% протоколов), в ЛНР — 98,53% (обработано 82,8% протоколов), в Запорожской области — 92,81% (обработано 84,52% протоколов), в Херсонской – 86% (обработано 76% протоколов).

Референдумы начались 23 сентября.