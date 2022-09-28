Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: Аномального холода и дождей будет все больше

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С вероятностью 99% 2022 год войдёт в десятку самых жарких лет на Земле, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - А вероятность того, что он войдёт в пятерку самых жарких, всего лишь около 10%. Хотя, казалось бы, лето 2022 было аномально жарким! И в Европе, и в Китае, и в США. Но в Южном полушарии, наоборот, прохладно. И впервые за всю историю наблюдений мы видим третий подряд эпизод Ла-Нинья. Обычно Эль-Ниньо и Ла-Нинья чередуются, сейчас - нет.

СПРАВКА «КП»

Ла-Нинья - «сестра» более известного явления Эль-Ниньо, влияющего на климат всех континентов. Во время Эль-Ниньо воды в экваториальной части Тихого океана, у берегов Перу, становится теплее, чем обычно. А с Ла-Нинья все наоборот: Тихий океан в той же экваториальной зоне охлаждается.

Вместе с температурой воды меняется циркуляция атмосферы: ветер, осадки и атмосферное давление. В общем, все, что влияет на погоду. Эль-Ниньо и Ла-Ниной сменяют друг друга. Каждое явление обычно продолжается несколько месяцев. Бывает, что никого из них нет - это нейтральная фаза.

- Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются основными - но не единственными - движущими силами климатической системы Земли, - объясняют во Всемирной метеорологической организации ООН. Кроме них, работают еще североатлантическое колебание, арктическое колебание и индоокеанский диполь.

Роман Вильфанд настаивает: то, что 2022 год явно не будет одним из самых жарких в истории, вовсе не значит, что глобальное потепление затормозилась. Даже необычно холодный сентябрь 2022 в Москве и многих других регионах - признак глобального потепления!

- После супержаркого августа температура в Европейской части России ниже нормы. Это говорит о том, как нам надо относиться к глобальному потеплению. Не стоит полагать, что это монотонный процесс. Тренд на потепление есть, это безусловно. Но необычная осень напоминает о том, что разброс температуры и осадков будет увеличиваться. Амплитуда тёплых и холодных периодов будет увеличиваться. Это же касается и осадков. Будут и засушливые периоды, и дождливая погода.