Шокирующее зрелище: Ученые показали, как выглядел со стороны удар по астероиду

Момент взрыва запечатлел итальянский спутник, летевший рядом с космическим аппаратом, который его устроил.

NASA показывало в прямом эфире, как космический аппарат миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) сближался с Диморфом - 160-метровой глыбой, сопровождающей 780-метровый астероид Дидим. В 2 часа 43 минуты аппарат врезался в «малютку» на скорости порядка 6,6 километров в секунду.

За столкновением наблюдал и фотографировал его LICIACube - небольшой - весом всего в пуд – аппарат Итальянского космического агентства. Он отделился от основного зонда за 15 дней до столкновения, продолжая лететь рядом со «снарядом» на некотором отдалении – так, чтобы ненароком тоже не стать своего рода пулей.

Облако взрыва, попавшее в кадр камеры LICIACube.

Ученые получили снимки, сделанные двумя камерами LICIACube. И обнародовали их.

- Мы довольны и горды, - оценила скромный пока вклад в миссию Элизабетта Дотто (Elisabetta Dotto) из Национального института астрофизики

(Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF). На состоявшейся после попадания пресс-конференции ученая выразила надежду, что снимки – нынешние и дальнейшие – помогут специалистам NASA добиться того, чего они, собственно, ждут от небывалого эксперимента, который они провели. А именно определить, изменилась ли траектория Диморфа после удара по нему. И тем самым впервые проверить на практике, реально ли повлиять на траекторию движения астероида – притормозить его или сдвинуть хоть чуть-чуть в сторону.

Облако взрыва светилось в лучах Солнца.

В дальнейшем Европейское космическое агентство (ESA) планирует направить к парочке «Дидим-Диморф» собственную миссию под названием Hera для сбора дополнительных данных о новой траектории подстреленного малютки.

Кстати, попадание по Диморфу сопровождалось вспышкой и выбросом породы, которые были видны в наземные телескопы.

Взрыв на астероиде был виден с Земли.

Астрономы ESA даже сняли на видео взрыв, который произошел в 11 миллионах километрах от Земли. Они наблюдали за астероидами и миссией DART из обсерватории Les Makes Observatory на острове Реюньон в Индийском океане.