По данным Всемирной организации здравоохранения (WHO) диабетом II типа страдают около 360 миллионов землян. На самом деле их еще больше – очень многие просто не знают о своем недуге, возможно, уже хроническом, и он иcподтишка разрушает организм.

Большинство неприятностей при диабете II типа связаны с тем, что организм не может эффективно использовать инсулин, который вырабатывает поджелудочная железа. В результате в крови катастрофически накапливается сахар и возникает угроза сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, многократно повышается риск ишемических инфарктов и инсультов, вызванных сужением тех или иных сосудов.

В НИИ доктора Матиаса Рата, в котором ученые под его руководством изучают воздействия витаминов и прочих микронутриентов на организм, нашли что противопоставить пагубному процессу. На молекулярном уровне.

Главная причина поражения сосудов при диабете II типа - путаница в обмене веществ, которая возникает от того, структуры молекул сахара и витамина С очень похожи.

В здоровом организме крошечные биологические насосы, которыми усеяны стенки сосудов, всасывают и сахар, и витамин С в оптимальных количествах. Их мощности хватает.

У диабетиков насосы оказываются перегруженными сахаром. Клетки переполняются – как им, так и продуктами его переработки. Витамина С, который прежде оказывал благотворное воздействие на весь оргазм, наоборот, начинает не хватать. Стенки сосудов утолщаются, просвет сужается, кровообращение нарушается. Результат: или инсульт или инфаркт.

Как свидетельствуют испытания на добровольцах, процесс сосудистой деградации можно повернуть вспять, если обмануть организм второй раз - создать избыток витамина С. Этого около 2 граммов в день. Согласно данным недавних исследований, проведенных в НИИ доктора Матиаса Рата, «обман» становится в несколько раз более эффективным, если сочетать прием витамина С с другими микронутриентами. Хотя бы с витаминами группы В, Е, D3, цинком, магнием, хромом, ванадием и аминокислотами. О чем ученые сообщили в специализированном журнале Journal of Cellular Medicine and Natural Healt.

По их мнению, «массированная атака» не только снижают уровень сахара в крови, но исправляют уже имеющиеся метаболические нарушения, включая транспортировку глюкозы в клетки организма и секрецию инсулина.

Витамин С – аскорбиновая кислота - участвует в производстве коллагена и других важных молекул, которые укрепляют стенки сосудов, предохраняют их от повреждений, обеспечивая тем самым стабильность всего организма.

Животные вырабатывают витамин С самостоятельно. Преобразуют в него глюкозу. И от атеросклероза не страдают. На заре эволюции и люди обладали такой способностью. Но потом её лишились.

Ныне мы обеспечиваем себя витамином С из продуктов питания – главным образом из овощей и фруктов. Этого – минимального – количества хватает для жизни. Но не для профилактики, а тем более для исцеления. Нужны, стало быть, витамины, произведенные искусственно.

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ДЛЯ СПРАВКИ

Матиас Рат руководит Фондом здоровья доктора Рата и основанным им научно-исследовательским институтом. Он - соратник нобелевского лауреата Лайнуса Полинга. Ученые работали вместе с 1989 года в Калифорнии в Институте Лайнуса Полинга.