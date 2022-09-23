Чисто там, где не мусорят

В Мариуполь отправились 23 мусоровоза, 13 бункеровозов, 2 самосвала, 2 манипулятора, топливозаправщик и ломовоз. Фото: Минприроды.рф

В Ростовской области, недалеко от границы с ДНР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов вручил ключи от коммунальных машин водителям - людям, которые помогают наводить в Мариуполе чистоту.

- Всю технику и контейнеры передаем Мариуполю безвозмездно. Прошу руководство города и Республики обеспечить контроль за ее работой. Чтобы техника не простаивала, а работала на благо и чистоту, - сказал Козлов, напомнив также, что до конца года вывоз мусора для жителей Мариуполя будет бесплатным.

Также в середине октября Минприроды направит в Мариуполь еще 24 единицы специализированной техники и 3 тысячи мусорных контейнеров. Их число рассчитано с опорой на мастер-план развития Мариуполя, утвержденный главой ДНР Денисом Пушилиным. Деньги на закупку техники - 1,2 миллиарда рублей - выделило правительство России из резервного фонда.

Министр Александр Козлов вручил ключи от машин непосредственно водителям коммунального предприятия. Фото: Минприроды.рф

- В город пришли мусоровозы, бункеровозы, самосвалы, манипуляторы и другая техника. Хочу выразить слова благодарности правительству Республики, которое оказало существенную поддержку в достижении договоренностей с Минприроды РФ и компанией «Российский экологический оператор» о поставке, - поблагодарил участвовавший в передаче техники глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

ШЕСТЬ ЦВЕТОВ КОНТЕЙНЕРОВ

Накануне в Москве председатель правительства Республики Виталий Хоценко и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев подписали дорожную карту мероприятий по подготовке территориальной схемы обращения с отходами.

- В России система обращения с твердыми коммунальными отходами четко налажена, и наша задача - синхронизироваться, чтобы создать аналогичную структуру в Донецкой Народной Республике. Это позволит более бережно и ответственно относиться к экологии, - сообщил Хоценко.

Специалисты «Российского экологического оператора» будут помогать Донбассу внедрять передовые технологии обращения с бытовыми отходами. Часть уже применяется в России, часть находятся в стадии реализации.

В частности, недавно в РФ эта компания предложила законодательно закрепить требования по раздельному сбору отходов, регулированию деятельности мусороперегрузочных станций и ряд общих правил обращения с коммунальными отходами.

РЭО также предлагает закрепить единую цветовую индикацию контейнеров для отходов. Синий бак - для бумаги, оранжевый - для незагрязненных пластмасс, металлолома, зеленый - для стекла, коричневой - для пищевых отходов, желтый - для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки, серый - для несортированных твердых коммунальных отходов.

Пока в Мариуполе эта система не будет применяться - сейчас главное наладить своевременный вывоз мусора. Но в перспективе так и будет.

- Наш город избавляется от мусора. Жильцы убирают возле домов и стараются не мусорить. Расчисткой занимаются целые бригады на временных работах. А российская техника и контейнеры вообще спасение для нас, - говорит мариупольчанка Марина Погорелова.

ЭКОТЕХНОПАРК ПО ПРИМЕРУ РОССИИ

В Центральном федеральном округе (ЦФО), где все 18 субъектов уже перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, построят экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В нем разместят производства по утилизации органических отходов, резинотехнических изделий, древесины, стекла. Вторичные ресурсы будут свозиться сюда с территории Москвы, Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей.

На встрече Виталия Хоценко с Денисом Буцаевым обсуждалось создание комплекса по переработке отходов в рамках такого же экотехнопарка, который планируется создать в Мариуполе. Так что новые технологии в Донбассе - это вопрос совсем недалекого будущего.

БУДЬ В КУРСЕ

С 14 сентября в Мариуполе работает круглосуточная горячая линия по вопросам электроснабжения. Сотрудники справочной службы оперативно консультируют жителей по вопросам, связанным с подключением к энергосетям, проведением восстановительных работ, установкой и заменой приборов учета, порядком оплаты за потребленную электроэнергию. Телефон многоканальный, звонки будут приниматься круглосуточно.

Номер горячей линии: +7 (949) 099-50-71