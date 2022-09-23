Работа есть!

Теперь ждать поставок смесей, дерева и других «расходников» извне не придется. Все, что нужно, есть на базе.

- Компания «Альянс-Север» из Ростова-на-Дону совместно с компанией «Технострой» из Севастополя запускает базу строительных материалов в Мариуполе. Открытие состоялось в конце этого лета. Цель - оптимизация расходов на транспортировку для строительных компаний, участвующих в восстановлении города, - рассказали в «Альянс-Севере».

Стройматериалы на базе местные жители могут покупать в розницу, кроме того, они будут получать на них дисконт, до тех пор, пока в городе полностью не восстановится коммерческая жизнь и не начнут открываться специализированные розничные магазины.

Помимо этого, новая база - это возможность для мариупольцев устроиться на работу. Здесь отрыто более ста рабочих мест.

- Ждем строителей! - сказали «КП» в компании. - Зарплата хорошая.

И желающих работать на новой базе - море.

- Буду работать, - говорит маруиполец Михаил Головенко. - Восстановить город нужно, по профессии я прораб. Так что строительное дело знаю.

«Альянс-Север» уже заключил соглашения с крупными брендами - производителями стройматериалов и смесей. Металлопрокат поставляется с крупнейших заводов России. В планах - запуск собственного бренда лакокрасочных изделий.

«Альянс-Север приглашает к сотрудничеству производителей строительных материалов. Связаться можно по электронной почте: office@alsever и на сайте: alliancesever.ru.