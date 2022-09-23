«За правду» словом и делом

В столичной медиастудии Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей патриотического проекта «За нами правда!». Серию конкурсов запустили активисты общественного движения «Молодежка ОНФ». Девизом проекта стало выражение: «Мы - вместе, солидарны с нашими защитниками и, как можем, поддерживаем их!» Перед желающими проявить себя открыли самые широкие возможности: для конкурса можно было сочинить стихи или патриотическую песню, приготовить красивое кулинарное блюдо с символикой проекта, сделать поделку или инсталляцию, создать клип, видеоролик, мем, открытку, провести флешмоб или автопробег, написать письмо на передовую и даже соорудить тематическую прическу или маникюр. На сегодняшний день в поддержку нашего президента и военнослужащих выступили порядка 146 850 россиян всех возрастов.

Каждую неделю авторов работ, набравших в соцсетях проекта наибольшее число лайков, награждают фирменным Z-мерчем или годовыми подписками на популярные российские интернет-сервисы.

Когда не бывает чужой беды

За десять недель на конкурс прислали более 2,8 млн работ в духе Z-контента. Многие участники не ограничиваются одним лишь творчеством, но и занимаются реальной поддержкой жителей Донбасса и освобожденных территорий. Одни из них в роли волонтеров оказывают адресную помощь, другие входят в гуманитарную миссию. На церемонии награждения 100 авторов лучших работ, добровольные помощники с радостью делились своими историями помощи.

- У меня старший брат - военный летчик, он находится сейчас под Ростовом. Поэтому для меня важно поддержать наших защитников, которые рискуют своей жизнью ради избавления Донбасса от нацистов, ради мира на Украине, - отметила одна из победительниц конкурса, Евгения Виноградова (на фото).

Девушка активно помогала в сборе гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР и регулярно участвует в других активностях в поддержку спецоперации.

А вот другая победительница, Ирина Кугаевская, приславшая детские рисунки, восемь прошедших лет всеми доступными ей способами помогает жителям Донбасса. Сотрудничая с благотворительным фондом, она узнала о беде в семье Елены и Влада. Мужчина тяжело болен, и для лечения ему необходимы дорогостоящие медикаменты. И хотя Ирина лично не знакома с этой семьей, она по мере необходимости отправляет им лекарства и продукты.

- Каждый раз звоню им с тревогой. Боюсь, что на другом конце больше не ответят. Но когда слышу голос Лены, от сердца отлегает. Она с неизменным оптимизмом на вопрос «Как вы?» говорит: «Да потихоньку, живем». Я уверена, что когда-нибудь приеду к Лене и Владу в гости, - призналась на награждении Ирина Кугаевская.

Творчество во имя справедливости

Благодаря разнообразию талантов победителей чествование сопровождалось творческими номерами - участники проекта «За нами правда» выступили с авторскими песнями и стихотворениями собственного сочинения. Сильное впечатление на зрителей произвели патриотические песни «Мы едины, мы непобедимы» в исполнении дуэта Кристины Петровой и Егора Гамалеева из Зеленограда и «Zа Россию! За Мир! За Жизнь! За нас!» группы «Z.L.A.K.I.». Тронуло сердца присутствующих и стихотворение о верности Родине и силе духа Владимира Лапшина из города Клин Московской области.

Проект поддерживает не только солдат, которые находятся на передовой, но и тех, кто сражается за объективное освещение спецоперации в СМИ - военных корреспондентов. Для них россияне сочиняли песни, стихи и присылали воодушевляющие рисунки. Автор одной из песен - «Военкоры» - Владимир Селивановский посвятил свое произведение журналистам, для которых слово «правда» - не пустой звук.

КСТАТИ

Общенародное творческое движение «За нами правда» в настоящее время - крупнейший интернет-проект в поддержку защитников Донбасса. Если и вы хотите стать частью этой мощной патриотической волны, посмотреть работы единомышленников и поделиться понравившимся изображением или видео, добавляйтесь в официальные группы проекта в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

И не забывайте, любой желающий может передать слова поддержки в виде голосового или текстового сообщения военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Только в минувшем месяце россияне записали для передовой более 40 тысяч таких посланий.

СПРАВКА «КП»

Со всеми представленными фото-, видео- и графическими материалами можно ознакомиться в интернете, они находятся в свободном доступе на сайте zanamipravda.ru.