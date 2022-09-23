Город русской судьбы

Херсон, исконно русский город, отметил недавно день рождения. Ему исполнилось 244 года - солидный возраст. 18 июня 1778 года российская императрица Екатерина II Великая издала указ об основании на том месте, где сейчас находится наш славный Херсон, крепости и верфи. И заложены они были уже 19 октября. Так было положено начало городу, названному в честь славного древнегреческого полиса Херсонеса Таврического. Но отмечать День города начали, конечно же, гораздо-гораздо позже. С 2003 года празднование перенесли на сентябрь.

Вот и на прошлой неделе, 17 сентября, горожане готовились к празднику. Но жизнь внесла свои коррективы…

ОБСТРЕЛ

Масштабную программу праздничных мероприятий пришлось отменить в последний момент. Виной тому - киевский режим, который никак не может смириться с тем, что потерял Херсонскую землю навсегда. 14 сентября, за несколько дней до большого городского праздника, украинская хунта исподтишка, используя американское оружие дальнего действия, обстреляла самый центр Херсона.

- Произошло страшное, трагическое событие: в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований киевского режима в Херсоне погибла молодая семья из четырех человек: отец, мать, двое детей. Погиб также домашний питомец - собака. С глубокой скорбью выражаю соболезнования родным и близким погибших людей, - прокомментировал на следующий день трагедию врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев.

ДУХ ХЕРСОНЦЕВ НЕ СЛОМИТЬ

Но дух Херсона, который уже вовсю взял курс в сторону дома, в Россию, не сломить.

- Чудовищная провокация, которую устроил киевский режим накануне Дня города, лишь укрепила мысли о том, что нам с ним не по пути. Наша семья - Россия. Наш дом - там. И история города тоже неразрывно связанна с Россией, - рассуждает 71-летний херсонский пенсионер Виталий Лаврентьев.

Мнение земляка разделяет и молодое поколение херсонцев.

- Очень хочется стабильности. Хочется знать, что моя бабушка вовремя получит пенсию и что, если понадобится, маме окажут помощь врачи бесплатно. Ведь раньше как при Украине было? Легче умереть, чем лечиться. Да, страшно, что случился «прилет», но еще страшнее жить при нацистском режиме. Поэтому мы, херсонцы, всем сердцем с Россией, - говорит 19-летний студент Евгений Волков.

А вот мнение многодетной мамы:

- После того как Россия вернулась на свою землю, люди начали свободно говорить на русском языке, изучать родную историю, а также увидели, что Русский мир - это качественные дороги, социальное обеспечение и образование. И, самое главное, возможность для моих детей учиться на русском языке. А то, что не было фейерверков на День города и концертов, так это еще наверстаем.

Жители муниципалитетов также душой и сердцем с Российской Федерацией.

- Россия собирает и объединяет то, что до этого было развалено нашими так называемыми партнерами, - говорит скадовчанин Андрей. - Будущее Скадовска, Херсонской области, всех освобожденных территорий и тех, которые еще предстоит освободить, - только с Россией.

ВРЕМЯ ВСЕ РАССТАВЛЯЕТ ПО МЕСТАМ

О том, что Херсон и Россия едины, говорит за себя и история Херсонской земли. Это - русский город с многовековой славной историей побед и достижений, собственными южными традициями и жителями с закаленным характером.

- Ты, дорогой, счастливчик. Тебя родители - Потемкин и Екатерина - изначально сделали баловнем: нарекли колыбелью Черноморского флота, губернским центром. Ты потерял свой статус, но голос Левитана в 1944-м вернул его тебе. Ты рос и прирастал: Шуменский, Остров и Таврический. Легендарный Заботин спускал на воды твои корабли, а в Москве в 1991-м стояли с плакатами: «Хотим жить, как в Херсоне». В 2000-х тебя хотели сделать нищей сиротой на своей земле при украинском хуторе. Время все и всегда расставляет на свои места. В 2022-м ты вернулся в родную гавань. В дом, из которого тебя несправедливо исключили большевики, передав, словно мешок картошки, не оценившему этот дар иждивенцу под именем Украина. Теперь, когда ты вернулся домой, все обязательно вернется на круги своя. Да и не может быть по-другому у колыбели русского флота, стоящего в устье Днепра. Оказавшись в заботливых руках, ты снова прирастешь фабриками и заводами. Это твоя судьба! С днем рождения, любимый город, - трогательно поздравила Херсон с праздником замглавы администрации Херсона Екатерина Губарева.

КУРС - ДОМОЙ

К слову, город, несмотря на печальные события, все же не остался без подарка. 19 сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к работе после длительного лечения. Он уже заявил, что курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным.

- Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков, - твердо заявил он.