Решается проблема с водоснабжением

На недавнем брифинге, посвященном проблемам водоснабжения, о сложной ситуации с водой рассуждали главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС республики Вадим Капустин и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. Спикеры в очередной раз заявили, что возвращение стабильного водоснабжения будет только после восстановления работы канала Северский Донец - Донбасс. А это станет возможным только после полного освобождения республики от украинских боевиков.

- Руководством Украины и ее вооруженными формированиями было принято осознанное решение по остановке жизненно важной водной артерии - канала Северский Донец - Донбасс. Они прекрасно понимают, какие бедствия приносит мирному населению отсутствие воды, - отметил мэр Донецка.

Сейчас в столице ДНР и ряде других городов вода подается по графику, на несколько часов, вечером. Для того чтобы хотя бы по графику, но вода у людей была, строятся новые водоводы и приобретается насосное оборудование. Ведь при низком давлении в многоквартирных домах вода не поднимается выше 3-го этажа.

- Поэтому работники коммунальных служб врезали краны в систему водовода в подвалах и на первых этажах, чтобы жители верхних этажей могли набирать там воду. Всего сделано 937 врезок, - сказал главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый, добавив ремарку по качеству: что даже после очистки воды на фильтровальной станции возможно вторичное загрязнение в инженерных сетях.

Техническую воду подвозят в автоцистернах

Силами МЧС России на территории Донецка было оборудовано 5 станций комплексной очистки воды. И одна в Макеевке. В них можно набирать техническую воду, которую черпают из водоемов и хорошо очищают, а также добавляют хлор. И только потом вода выдается населению - порядка 300 тонн в сутки.

Несмотря на нестабильную военную обстановку, жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки и Енакиево техническую воду привозят каждый день.

- Приходим, набираем. Также в некоторых местах стоят огромные емкости по несколько тонн. Их постоянно наполняют, обрабатывают, - говорит житель Пролетарского района Виктор Петрович.

Только в Донецке таких емкостей 218. Их общий объем - порядка 500 тонн.

- У нас в городе бочек установили очень много, люди постоянно приходят, пополняют запасы, - говорит жительница Ясиноватой Галина. - Спасибо за то, что бочки наполняются ежедневно, очереди есть, но продвигаются довольно быстро. Недавно Украина обстреляла центр города в то время, когда мы стояли в очереди за водой. Осколок в эту огромную емкость попал. Уверены, что это все делается намеренно. Спасибо нашим службам за то, что бочку оперативно заменили.

Чтобы получить бутилированную воду, нужно показать паспорт с пропиской. Но процедуру планируют упростить.

И в бутылках тоже

В районы доставляют и питьевую бутилированную воду по линии гуманитарной помощи из России. В Донецке организована работа 23 пунктов выдачи воды населению, в Макеевке - 8, в Ясиноватой - 10.

- На сегодняшний день в городах Донецк, Макеевка и Ясиноватая на бесплатной основе выдано 11 903 тонны бутилированной воды, - привел цифру директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС министерства по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Капустин.

Бутилированную воду можно получить в районе по месту прописки и при предъявлении паспорта. На детей нужно предоставлять свидетельство о рождении.

- Воду выдают быстро. У нас в районе сидит человек семь с компьютерами, проходишь к одному из специалистов, показываешь паспорт с пропиской, ставишь подпись, берешь талон и идешь на выдачу. Там талон отдаешь и получаешь воду. Дают примерно по шесть литров воды на человека. На семью из 4 человек мы получили 20 литров, - говорит дончанка Елена Соболева. - Живая очередь продвигается довольно быстро, но когда люди сами начинают создавать списки, записываться в них с самого рассвета, а то и раньше, получается путаница. Без списков лучше.

Полезные контакты

График подвоза технической воды в Донецке можно уточнить в районных администрациях.

Диспетчер администрации Будённовского района

ул. Октября, 17

+ 7 (856) 338-19-60

+ 7 (949) 308-45-86

Диспетчер администрации Ворошиловского района

ул. Артёма, 74

+ 7 (856) 337-02-44

+ 7 (949) 308-45-87

Диспетчер администрации Калининского района

бул. Шевченко, 75

+ 7 (856) 294-43-90

+ 7 (949) 308-45-88

Диспетчер администрации Киевского района

пр. Киевский, 36

+ 7 (856) 305-62-33

+ 7 (949) 308-45-89

Диспетчер администрации Кировского района

ул. Кирова, 192

+ 7 (856) 203-51-05

+ 7 (949) 308-45-91

Диспетчер администрации Куйбышевского района

пр. Ковпака, 4

+ 7 (856) 203-75-31

+ 7 (949) 308-45-90

Диспетчер администрации Ленинского района

ул. Куйбышева, 31

+ 7 (856) 313-18-18

+ 7 (949) 308-45-92

Диспетчер администрации Петровского района

пл. Петровского, 5

+ 7 (856) 313-60-48

+ 7 (949) 308-45-93

Диспетчер администрации Пролетарского района

пл. Героев Сталинграда, 1

+ 7 (856) 316-10-33

+ 7 (949) 305-95-60

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Моспино

г. Моспино,

ул. Кооперативная, 22

+ 7 (856) 221-73-06

График подвоза технической воды в Енакиево можно уточнить у диспетчера общего отдела администрации города - 06252-5-05-01, 06252-2-32-01

График подвоза технической воды в Макеевке можно узнать на странице администрации города в социальной сети - vk.com/makeyevka_ru

Графики

Вода в кранах жителей Донецка появляется один раз в три дня с 19.00 до 21.00. В первый день ее подают жителям Киевского, Ворошиловского, Калининского, части Буденновского, Куйбышевского и Ленинского районов столицы; во второй - воду включают для Кировского, второй части Буденновского и Ленинского районов; в третий день обеспечивают водой Петровский, Пролетарский, Кировский и Куйбышевский районы. Подробный график - на сайте администрации Донецка gorod-donetsk.com

График централизованной подачи воды в Горловке - на сайте администрации города - admin-gorlovka.ru

График централизованной подачи воды в Ясиноватой - на сайте администрации города - yasispolkom.ru

График централизованной подачи воды в Макеевке - на странице администрации города в социальной сети - vk.com/makeyevka_ru

График централизованной подачи воды в Енакиево - на сайте администрации города - enakievo-online.ru