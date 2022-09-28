Российские вузы смогут предоставлять студентам академический отпуск для работы над стартапами

Такая возможность предусмотрена, в том числе, при работе над стартапами в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В документе отмечается, что в ряде случаев студент не может одновременно осваивать образовательную программу и развивать университетский стартап: проводить научные исследования и опытно-конструкторские работы, готовить документы для привлечения финансирования и выполнять другую работу по созданию и коммерциализации продукта. В такой ситуации студент сможет получить академический отпуск сроком до двух лет.

«Новые рекомендации станут дополнительным стимулом для появления и развития технологических стартапов в российских вузах. Уже сейчас молодые люди активно разрабатывают передовые конкурентоспособные решения в различных отраслях экономики. Возможность взять академический отпуск позволит студентам, заинтересованным в предпринимательской деятельности, реализовать свои проекты без ущерба для учебного процесса, — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук. — Уверен, что вузы положительно отреагируют на нашу инициативу и примут у себя соответствующие нормативные акты».

В соответствии с рекомендациями Минобрнауки, для получения академического отпуска, студенту необходимо будет подать заявление с описанием деятельности уже созданного или создаваемого стартапа. Рекомендуется указать его цели и задачи, планируемый состав учредителей, описание продукта (технологии или услуги), а также структуру финансирования и корпоративного управления. Либо к заявлению можно приложить стартап-проект, который содержит перечисленную информацию. Если же для реализации стартапа уже создана компания, то студенту рекомендуется приложить к заявлению выписку из ЕГРЮЛ. Решение о предоставлении академического отпуска будет приниматься руководством вуза после утверждения в нем нормативной базы.