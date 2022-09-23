Право на здоровье

В системе здравоохранения Херсонской области - «генеральная уборка». За последние годы украинский профильный министр Ульяна Супрун приложила все усилия для того, чтобы не все нуждающиеся в медпомощи могли ее получать: ведь практически за каждое обращение к врачу - даже в госклиниках - нужно было заплатить. Сейчас ситуация на освобожденных территориях кардинально меняется. Все жители получают бесплатное медицинское обслуживание, и Россия делает все возможное, чтобы система здравоохранения работала как часы.

Пациентов, которым не могут помочь на Херсонщине, отправляют на лечение в Крым. Так, одни херсонцы, например, благодаря региональному Минздраву, сейчас получают лечение в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. М. В. Ефетова, а другие - в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко, в Симферополе.

Здесь же, кстати, лечат ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Напомним, что 12 сентября в доме Томилиной прогремел взрыв. Сработала бомба, которую террористы закрепили в электрощитовой на первом этаже. Первую помощь ректору оказали на Херсонщине: прооперировали и извлекли мелкие осколки из ран. Но, чтобы вытащить крошечный скол из глазного яблока, пострадавшую пришлось отвезти в Крым. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области, на полуострове Татьяну Томилину уже прооперировали, ее состояние стабильное.

- От лица жителей нашего региона хочу выразить благодарность всему правительству Российской Федерации, Минздраву России и Республики Крым за поддержку в это непростое время. Мы продолжаем взаимодействовать с лечебными учреждениями России, преимущественно Крыма. Нашим пациентам оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

НОВЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ

Когда на повестке дня стоит вопрос качественного и быстрого оказания первой помощи, машины скорой должны быть современными. А на Херсонщине, по словам местного главы здравоохранения, с этим были проблемы: «кареты» на 70% изношены.

- Да, есть высококлассные машины, но у них срок службы - 7 лет, по истечении которых транспорт не пригоден к использованию, - отметил Вадим Ильмиев.

Однако нерешаемых проблем нет, и новые машины в регион доставят из Российской Федерации. Заявка на них уже одобрена Минздравом РФ. Автопарк будет обновлен в ближайшее время.

ПОМОЩЬ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

Херсонский областной центр комплексной реабилитации оказывает помощь детям с особенностями развития. Здесь лечатся дети от полутора лет с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна. В Центре при поддержке Министерства труда и социальной политики региона могут проходить реабилитацию бесплатно больше 100 детей. Сейчас здесь лечатся 28 ребят, а к ноябрю число маленьких пациентов возрастет до 50.

Специалисты центра помогают особенным детям адаптироваться в социуме и приспосабливаться к учебному процессу в школах, развивая ребят интеллектуально и занимаясь их психофизической коррекцией.

Заведение работает с особенными детьми уже больше 30 лет.

- Со стороны областных властей центру уделяется особенное внимание и обеспечивается бесперебойная работа в плановом режиме, - рассказала исполняющая обязанности министра Министерства труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.

По ее словам, центр живет за счет финансирования области, а также на средства благотворительных организаций и спонсоров. Это позволяет обновлять методическую базу и приобретать современные тренажеры для коррекции развития детей.

Как устроена российская система медицинской помощи

Россияне получают медицинскую помощь от государства бесплатно на основании полиса ОМС (обязательного медицинского страхования). Такое право установлено федеральными законами. Работает система следующим образом: обращение гражданина в государственную клинику уже оплачено, в том числе, и из налогов работающих россиян. Так, работодатели ежемесячно направляют 5,1% от зарплаты сотрудника на медстрахование.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Бесплатно граждане РФ могут не только обратиться к терапевту с простудой, но и сделать серьезную операцию. По полису ОМС доступна даже процедура ЭКО (если есть показания врача). Оформить документ может любой россиянин, вне зависимости от того, работает он официально или нет. Для этого нужно обратиться в компанию, которая занимается медстраховками.

Можно ли рассчитывать на бесплатную помощь без полиса? Да, но только в экстренных ситуациях - при травмах, ожогах и других несчастных случаях.

ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ПОЛИСУ БЕСПЛАТНО

Гражданин РФ, оформивший полис, выбирает поликлинику, к которой прикрепляется. Здесь есть одно важное правило - медицинское учреждение должно работать в системе ОМС. И если у человека возникают проблемы со здоровьем, он обращается в медклинику, к которой прикреплен.

Самая распространенная услуга, которую можно получить по полису, - консультация терапевта. После приема врач может выписать направление и к другим специалистам - эндокринологу, гастроэнтерологу, хирургу, например. По полису можно также получить помощь у стоматолога, в том числе, получить обезболивание, сделать рентген, поставить пломбу, удалить зуб.

Анализы и дальнейшие обследования, которые назначат врачи, тоже можно сделать бесплатно. Сюда входит и МРТ, и УЗИ, и КТ, если это необходимо.

Еще один большой плюс - бесплатные профилактические осмотры и так называемая диспансеризация (регулярное обследование здоровья в медклинике).

Льготные категории граждан могут получать по полису положенные им бесплатные жизненно необходимые лекарства.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

В законодательстве прописаны даже сроки оказания помощи. Экстренную оказывают сразу, на прием участкового врача-терапевта можно попасть в течение суток, а записаться на консультацию к узкому специалисту - в течение 14 дней.

ЦИФРА

20 тонн физраствора и глюкозы получили больницы Херсонской области из гуманитарного центра «Единой России». Помощь поступила, в частности, в Новотроицкую центральную, Геническую центральную районную и Новокаховскую центральную городскую больницы.

КСТАТИ

За последний месяц в аптеках Херсонщины цены на жизненно необходимые лекарства снизились примерно на 30%. По словам херсонского министра здравоохранения Вадима Ильмиева, в освобожденном регионе цены на такие препараты контролируются властями. Благодаря этому стоимость лекарств в регионе будет соответствовать ценам в аптеках Российской Федерации. На жизненно важные и ключевые медикаменты наценка будет минимальной. Пациентов, которые не могут получить помощь в регионе, отправляют на лечение в Крым.