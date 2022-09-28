Топ-5 правил идеального свидания с продолжением

Фото предоставлены пресс-службой компании Nebar

Такое встречается все чаще: люди проводят вместе время и больше никогда не видятся.

В быстром темпе жизни, когда нет возможности строить отношения, это хороший вариант провести с кем-то время, подарить свою любовь и удовлетворить потребности. Но не у всех получается закончить долгожданную встречу «продолжением».

В этом вам поможет 5 правил для идеального свидания с продолжением:

Ваш лук на свидание

Внешний вид - важная часть любого знакомства. Всем известно, что встречают по одёжке. Ваш образ должен быть в меру нарядный и повседневный, вам должно быть удобно, так как впереди долгий вечер. Мужчинам советуем одеваться многослойно, чтобы у вас была возможность отдать даме пиджак или шарф. Осенью это особенно актуально. Такой жест расположит к вам спутницу. В её глазах вы будете заботливым и внимательным. Девушкам лучше выбрать одежду без обилия застежек и сложных элементов. Если вы планируете продолжить вечер в более интимной обстановке, могут возникнуть сложности.

Место первой встречи

Выбор места встречи - очень важный пункт. Нужно подобрать такую локацию, где будет комфортно и вам, и партнеру. Отправной точкой выбирайте людное место, особенно если это первая встреча. Так человек будет меньше переживать. Это может быть площадь, пешеходная улица или парк. У вас будет время пройтись, понять, интересно вам с человеком и хотите ли вы провести с ним вечер. Дальше лучше направиться в более тихое и уютное место. Это может быть кофейня, ресторан или что-то более экзотическое. Сейчас активно набирает популярность вьетнамская и мексиканская кухня. В таких местах вам точно будет что обсудить.

Фото предоставлены пресс-службой компании Nebar

Диалог с партнером

Как себя вести и на какие темы лучше разговаривать? Эти вопросы волнуют многих. Главное - вести себя раскрепощенно и уверенно. Ваша цель - расположить к себе человека и заинтересовать его в вас, как в партнере на одну ночь. Так как это ваша первая и, скорее всего, последняя встреча, не нужно затрагивать такие темы, как прошлые отношения, ваше общение с родителями и подобное. Это создает неверное впечатление о встрече. Разговаривайте на более отвлеченные темы, шутите и пытайтесь создать непринужденную атмосферу.

Последнее место встречи

Итак, контакт налажен. Теперь нужно погрузиться в более развязную и интимную атмосферу. Лучшим местом для такого будет бар, где вы сможете выпить, попеть караоке и сблизиться в танце под громкую музыку. В центре Москвы вы найдете отличное место для такого вечера. Nebar - бар, где вы точно сможете выпить несколько вкусных коктейлей, а музыка точно не оставит вас равнодушными. Лучшие диджеи Москвы, множество конкурсов и ивентов. Nebar не заставит вас скучать! В таком месте вы точно сможете в открытую проявлять интерес к партнёру, настроиться на интимную обстановку и продолжение вечера наедине.

Фото предоставлены пресс-службой компании Nebar

Долгожданное продолжение

О том, где будет проходить ваше долгожданное продолжение вечера, лучше подумать заранее. Можно надеяться, что вас позовёт партнер, но лучше иметь вариант для подстраховки. Перед тем как пригласить к себе на продление вечера, уберитесь в квартире. Приготовьте заранее бутылочку вина, вдруг кому-то не хватит бара и захочется провести часть вечера в романтической обстановке.

Воспользовавшись этими советами, вероятность успеха вырастет в несколько раз. Хороший вечер и ночь вам гарантированы, но не забывайте про защиту в порыве страсти.