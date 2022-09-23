В бой идут не ради славы, ради жизни на земле

Ни дня без добрых дел

Два автомобиля военной полиции мчатся по дороге в Луганской Республике один за другим. Важное дело? Сложное задание? Пожалуй, и так. Конечная остановка - маленькое село почти на окраине республики. Выпрыгивающих из автомобиля военных тут же окружает местная детвора, они же, в свою очередь, достают подарки - игрушки, сладости.

- Как ваши дела? В школу пошли?

- Да… - нестройным хором отвечают ребята. Они совсем не боятся людей в военной форме - чувствуют, что их здесь не обидят и всегда защитят.

Но это еще не пункт назначения - ехал автомобиль вот сюда, к дому с голубыми воротами. Из машины появляются коробки, оттуда детали сложной конструкции - инвалидная коляска, без которой семья живущего здесь мальчишки-инвалида (на фото вверху) даже не могла нормально вывезти его на прогулку. Мальчишка счастлив, родители тоже - еще один день не прошел без доброго дела для людей.

Страшно больше не будет

Еще Александр Суворов сказал, что без добродетели нет ни славы, ни чести. И эти слова будто точно сказаны о русском солдате, ведь, несмотря на главную свою задачу - бить врага везде и всеми доступными методами, он никогда не забывает, для кого он все это делает. И никогда не пройдет мимо больного ребенка, попавшей в беду семьи, пожилой бабушки - мимо тех, кому нужна его помощь. И ради кого он готов сражаться.

Кадры с российскими военными, помогающими мирному населению освобожденных территорий, появляются в социальных сетях постоянно. Вот солдат бросается к бабушке с тяжелыми сумками, вот с мужчиной-инвалидом делятся продуктовыми пайками, вот приносят еду и лекарства, помогают встретиться разлученным семьям, разбираются с котельными, специально остановленными украинскими силами перед уходом, - нельзя же допустить, чтобы дети мерзли в домах. И везде Россию встречают со слезами благодарности на глазах, верят, что страшно больше не будет.

На освобожденных территориях российские военные помогают организовать мирную жизнь: обеспечивают работу важных объектов и даже строят будущее: в Мариуполе недавно квартиры в новом доме получили многодетные семьи. За 80 дней специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России построили три дома на 278 квартир для тех, кто лишился жилья из-за обстрелов ВСУ. В конце октября планируют сдать еще три дома на 260 квартир, а к концу года полностью закончить работы по строительству микрорайона из 12 домов.

После освобождения от нацистов территорий наши военные первым делом помогают мирному населению.

Помогают всем

На помощь мирному населению приходят и военные медики - всем людям в городах, которые пострадали от обстрелов ВСУ. В госпитали доставляют всех пострадавших: гражданских, солдат ВС РФ, военнопленных ВСУ. Специалисты назначают раненым необходимые медикаменты, делают перевязки, накладывают швы, лечат переломы. Тех, кому нужно высокоточное хирургическое вмешательство, отправляют на территорию России.

Ценной оказывается жизнь каждого - тех, кому нужна помощь, не делят ни по каким признакам. Итальянский журналист Маттиа Сорби на территорию, где велись боевые действия, отправился под присмотром неизвестных людей, одетых в форму ВСУ. Вот только поступать по чести они не собирались: вышли из машины на полдороге, показали примерное направление дальнейшего движения. И скрыли, что территория заминирована ВСУ. Конечно же, для того чтобы потом обвинить в гибели журналиста российские войска, рассказав в западных СМИ историю о жестокости и зверствах. Но российские военнослужащие увидели, как гражданский автомобиль подорвался на чужой украинской мине. Несмотря на плотный огонь со стороны противника, солдаты выдвинулись вперед, вытащили из горящего автомобиля Маттиа Сорби.

- Была задача эвакуировать гражданского, мы доставили его до безопасной точки, чтобы эвакуировать в госпиталь. И уже когда уходили, увидели движение со стороны позиций врага. Кто-то убегал оттуда. То есть они бросили водителя и журналиста и следили, когда они взорвутся, - рассказывает военнослужащий ВС РФ Никита.

Сейчас Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями, получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное.