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Политика22 сентября 2022 22:00

В бой идут не ради славы, ради жизни на земле

Русские военные каждый день спасают мирные жизни и помогают отчаявшимся людям
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА

Ни дня без добрых дел

Два автомобиля военной полиции мчатся по дороге в Луганской Республике один за другим. Важное дело? Сложное задание? Пожалуй, и так. Конечная остановка - маленькое село почти на окраине республики. Выпрыгивающих из автомобиля военных тут же окружает местная детвора, они же, в свою очередь, достают подарки - игрушки, сладости.

- Как ваши дела? В школу пошли?

- Да… - нестройным хором отвечают ребята. Они совсем не боятся людей в военной форме - чувствуют, что их здесь не обидят и всегда защитят.

Но это еще не пункт назначения - ехал автомобиль вот сюда, к дому с голубыми воротами. Из машины появляются коробки, оттуда детали сложной конструкции - инвалидная коляска, без которой семья живущего здесь мальчишки-инвалида (на фото вверху) даже не могла нормально вывезти его на прогулку. Мальчишка счастлив, родители тоже - еще один день не прошел без доброго дела для людей.

Страшно больше не будет

Еще Александр Суворов сказал, что без добродетели нет ни славы, ни чести. И эти слова будто точно сказаны о русском солдате, ведь, несмотря на главную свою задачу - бить врага везде и всеми доступными методами, он никогда не забывает, для кого он все это делает. И никогда не пройдет мимо больного ребенка, попавшей в беду семьи, пожилой бабушки - мимо тех, кому нужна его помощь. И ради кого он готов сражаться.

Кадры с российскими военными, помогающими мирному населению освобожденных территорий, появляются в социальных сетях постоянно. Вот солдат бросается к бабушке с тяжелыми сумками, вот с мужчиной-инвалидом делятся продуктовыми пайками, вот приносят еду и лекарства, помогают встретиться разлученным семьям, разбираются с котельными, специально остановленными украинскими силами перед уходом, - нельзя же допустить, чтобы дети мерзли в домах. И везде Россию встречают со слезами благодарности на глазах, верят, что страшно больше не будет.

На освобожденных территориях российские военные помогают организовать мирную жизнь: обеспечивают работу важных объектов и даже строят будущее: в Мариуполе недавно квартиры в новом доме получили многодетные семьи. За 80 дней специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России построили три дома на 278 квартир для тех, кто лишился жилья из-за обстрелов ВСУ. В конце октября планируют сдать еще три дома на 260 квартир, а к концу года полностью закончить работы по строительству микрорайона из 12 домов.

После освобождения от нацистов территорий наши военные первым делом помогают мирному населению.

После освобождения от нацистов территорий наши военные первым делом помогают мирному населению.

Помогают всем

На помощь мирному населению приходят и военные медики - всем людям в городах, которые пострадали от обстрелов ВСУ. В госпитали доставляют всех пострадавших: гражданских, солдат ВС РФ, военнопленных ВСУ. Специалисты назначают раненым необходимые медикаменты, делают перевязки, накладывают швы, лечат переломы. Тех, кому нужно высокоточное хирургическое вмешательство, отправляют на территорию России.

Ценной оказывается жизнь каждого - тех, кому нужна помощь, не делят ни по каким признакам. Итальянский журналист Маттиа Сорби на территорию, где велись боевые действия, отправился под присмотром неизвестных людей, одетых в форму ВСУ. Вот только поступать по чести они не собирались: вышли из машины на полдороге, показали примерное направление дальнейшего движения. И скрыли, что территория заминирована ВСУ. Конечно же, для того чтобы потом обвинить в гибели журналиста российские войска, рассказав в западных СМИ историю о жестокости и зверствах. Но российские военнослужащие увидели, как гражданский автомобиль подорвался на чужой украинской мине. Несмотря на плотный огонь со стороны противника, солдаты выдвинулись вперед, вытащили из горящего автомобиля Маттиа Сорби.

- Была задача эвакуировать гражданского, мы доставили его до безопасной точки, чтобы эвакуировать в госпиталь. И уже когда уходили, увидели движение со стороны позиций врага. Кто-то убегал оттуда. То есть они бросили водителя и журналиста и следили, когда они взорвутся, - рассказывает военнослужащий ВС РФ Никита.

Сейчас Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями, получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное.

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