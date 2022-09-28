Россия ждет рекордного урожая зерна: что мы будем с ним делать, и упадут ли цены на хлеб

Эксперт по аграрному рынку заявил о колоссальном урожае в России в 2022 году Фото: Алексей ФОКИН

В этом году в России ожидается уникальный урожай зерновых - он может составить 150 млн. тонн. Из них 100 млн. тонн придется на пшеницу. Это превзойдет даже самые смелые оценки Минсельхоза, по прогнозу которого урожай зерновых в этом году должен был составить 129-130 миллионов тонн.

- Это станет рекордным значением за всю историю России, – заявил на аграрном совещании во вторник Владимир Путин.

Все потребности России в зерне будут не то что закрыты - перекрыты. Такого количества зерна России просто не требуется, а значит, его нужно отправлять на экспорт. Вот только возможно ли это в условиях санкций?

- Если будет экспорт, то все будет неплохо. Если экспорт будет идти такой же вялотекущий, как он идет сейчас, а пока не видно оснований, чтобы он резко активизировался - ни по мировому рынку, ни по внутреннему - то здесь большая проблема. Даже если сохраним выращенное зерно, то это будут колоссальные переходящие запасы, - поясняет вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По его словам, за три последних месяца на экспорт отгружено 10,5 млн тонн зерна, это на 20% меньше, чем годом ранее, хотя урожай зерна в 2021 году был на 20 миллионов тонн меньше.

- Нам надо сейчас грузить на экспорт по 6 млн тонн зерна в месяц, чтобы экспортный пылесос снял избыточное зерно с внутреннего рынка. Но из-за санкционного давления банки, фрахтователи и поставщики опасаются возможных вторичных санкций, поэтому не слишком активно работают с Россией, а это ограничивает экспорт. Тем более, покупатели рассчитывают на более дешевое зерно из Украины. В итоге стран-импортеров нашего зерна стало меньше. Кроме того, крепкий рубль и наша регуляторика, которая не дает возможности экспорта фуражной пшеницы, а у нас в этом году ее объем будет запредельно большой. Сами мы всю ее не используем, и снять с рынка мы ее не можем, потому что на экспортном рынке она просто не проходит. В итоге сельхозпроизводители будут вынуждены просто продавать ее по цене существенно ниже себестоимости, а на это никто идти не хочет, - говорит Александр Корбут.

- Внутреннее потребление у нас стабильно, движения вверх, увеличения спроса тут не произойдет. А экспорт зерновых и масленичных культур слабоват, по сравнению с тем, что нам необходимо. Проблемы экспорта связаны с неформальными санкциями (США заявили, что санкции не касаются продовольствия, но на деле это не так, - Ред.) и репутационными рисками (зарубежные партнеры боятся работать с Россией, - Ред.), - подтвердил KP.RU гендиректор института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. - Урожай в этом году колоссальный. Теперь надо его разместить в хранилищах и сохранить, а с этим - большие проблемы.

Казалось бы, если Россия столкнется с избытком зерновых, то цены на хлеб и муку в магазинах должны поползти вниз. Так ли это?

- За всю историю современной России цены на зерно у сельхозпроизводителей менялись кратно - в разы. Они были и большие и маленькие. Цены на муку и хлеб на полке всегда только росли - медленнее или быстрее. Это два разных космоса. Потребительские цены и цены сельхозпроизводителей - очень разные, накрутку в основном делает оптовое звено, - поясняет Александр Корбут.

Впрочем, высокий урожай в этом год в России ожидается не только по зерновым. Так, уже собрано 12 млн тонн сахарной свеклы, а прогноз по итогам уборочной кампании – 43 млн. Активно ведется уборка сои – собрано 850 тысяч тонн. Прогноз рекордный – 5 миллионов и 400 тысяч тонн. В Астраханской области высокий урожай арбузов и томатов. Помимо регионов России их поставки идут в Белоруссию и Казахстан. По данным Минсельхоза, в прошлом году под томаты было засеяно 9,5 тысячи гектаров земли и общий сбор составил более 665 тысяч тонн. В этом засеяли с 9,8 тысячи гектаров, урожай ожидается на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

В центральных регионах страны - обилие картошки, сахарной свеклы и ожидание рекордного урожая масличных культур. По картофель в этом году отвели на 4% больше площадей, чем в 2021 году. По данным Минсельхоза, в этом году общая площадь посевов увеличена почти на 1 млн га. При этом на экспорт российские овощи и фрукты практически не идут, наоборот мы их импортируем.

- Сезонное снижение цен по овощам и фруктам произошло. Сейчас «борщевой набор» снизился в цене. Когда идет массовая уборка, учитывая ограниченность мощностей хранения и очень большое предложение, цены на прилавках естественно снижаются. Когда сезон заканчивается, начинают работать другие факторы: начинаются затраты на хранение и сокращение предложения, поэтому цены растут, - поясняет Александр Корбут.