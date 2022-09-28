Как Россия будет принимать в свой состав ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по законодательству Фото: Михаил ФРОЛОВ

… - Приветствую тебя, Павел Владимирович.

- Да, Александр, привет. Рад слышать.

- Взаимно. Не будем называть конкретной даты – дело не в этом. Ведь и на Херсонщине, и в Запорожской области, и в ДНР, и в ЛНР референдумы прошли, грандиозно, с полным - положительным! - аншлагом. Насколько правовая система Российской Федерации готова к тому, чтобы пойти навстречу их участникам и принять в состав России новые регионы? И - как с этой самой системой у них?

- У нас есть специальные процедуры, они прописаны в Конституции Российской Федерации, в специальных законах, и там как раз речь идет о нескольких этапах вхождения этих образований в состав нашего государства.

- Остановимся подробно…

- После того, как будут официально. подведены итоги референдумов, можно уже будет говорить о том, что волеизъявление граждан вот этих четырех территорий произошло, состоялось.

Дальше - уже готовится соответствующий договор - международный - о вхождении конкретно, допустим, ДНР, в состав Российской Федерации в качестве субъекта.

- То есть, четыре договора будет?

- Четыре договора, конечно. Соответственно, каждый из этих документов должен быть подписан, после этого…

- Извини, договора (каждый по отдельности) подпишут руководители двух республик, двух областей, с одной стороны, и - Президент России. Правильно?

- Да.

Но, сразу надо заметить, что в Запорожье и на Херсонщине референдум был более насыщенным - там стоял, в том числе, и вопрос о самостоятельности этих образований.

- То есть, они - после референдума - уже не будут находиться в составе Украины. Правильно?

- Да, правильно.

Теперь, соответственно, заключается международный договор, который должен быть ратифицирован.

Но до этого еще требуется и такая процедура, как рассмотрение Конституционным судом России - о соответствие этого договора Конституции России. Вот это - еще одна стадия, которую многие забывают упомянуть, но о ней тоже надо сказать.

После этого каждый из договоров выносится на ратификацию в парламент…

- То есть, в нижнюю и верхнюю палаты - Государственную Думу и Совет Федерации

- Да. И при этом еще должен быть принят Федеральный конституционный закон о вхождении в состав Российской Федерации нового субъекта.

Это все важно. Вот такая процедура.

Теперь, с точки зрения главного вопроса, который ты обозначил – насколько они готовы или не готовы...

- Я говорил о правовой системе

- Готовность как раз и выражается в согласии России и тех территорий, образований, граждане которых хотят войти в состав нашего государства - жить в одной семье.

Это означает, что Россия способствует становлению, в том числе, правовой системы…

- Россия как бы подтягивает «регионы-новобранцы» до своего уровня…

- Можно сказать и так, хотя термин этот - не юридический.

То же касается и прав человека, и экономики, и социальной сферы, если говорить о пособиях, льготах и так далее…

- А все жителями этих регионов станут гражданами России?

- Да, там тоже есть соответствующая процедура и мы помним, что, когда Крым входил, там была тоже процедура, как все это делать. Это все в федеральных конституционных законах должно быть детально прописано. Это очень такой документ сложный, он касается не только чисто политических моментов, а и государственного устройства, муниципальной власти.

- А границы?

- По границам в этом законе тоже должно быть все обозначено. Будем и этот вопрос смотреть.

Но мы не можем забегать вперед, у нас все этапы должны быть пройдены. И только после каждого этапа появляется возможность перейти к следующему.

Поэтому нам сейчас говорить: вот что будет – это, во-первых, не очень корректно, во-вторых, нам же нужно дождаться окончательных итогов референдумов. Подписания договоров…

- Понятно. Но мы-то знаем уже, когда будет подписано… но это не для печати.

- Нет, нет, мы много чего можем знать, мы можем догадываться, мы следуем логике государственной – это очевидно. Но все-таки она должна быть подтверждена и юридическими актами. Это можно дать, а почему не давать-то?

Поэтому, очевидно, что затягивать процесс бессмысленно, все произойдет в ближайшее время, на наших глазах, так что мы - свидетели этого исторического правового, социально-экономического, какого хотите, глобального события.

- А вот сколько времени это все займет? Я имею в виду все эти этапы, которые ты перечислил. Когда можно будет сказать, что мы - единое государство?

- Главное, чтобы все это качественно сделать с нашей стороны. Чтобы - с юридической, с парламентской. Вся процедура не должна занимать много времени. Ни у кого нет интереса этот процесс затягивать, так что, думаю, что в начале октября все эти результаты уже будут достигнуты.

- То есть, все эти этапы мы к началу октября уже пройдем?

- Не к началу, а - в начале. Я за каждой буквой слежу…

- То есть, в основном, ты все рассказал, да?

- Ну, конечно,

- Скажи, а вот когда Крым входил в родную гавань, как говорил президент Путин, там сколько времени на все потребовалось?

- Там это все быстро прошло. И там, кстати говоря, был один Федеральный конституционный закон - по Крыму и Севастополю, здесь все-таки разница есть - четыре региона. Но, в любом случае, никто тянуть не будет. И как раз Крым станет для нас примером.

- А изменения в Конституцию будут внесены?

- Изменения в Конституции – очень правильный вопрос – они очень специфические и вносятся Указом президента.

В Основном Законе есть статья, посвященная субъектам, входящим в Россию – вот туда и будет внесено дополнение.

- Спасибо тебе, Павел Владимирович, огромное.