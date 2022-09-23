Позови меня в ночи - приду

Виктория примчалась, забрала роженицу и полетела в Мелитополь.

Волонтеры штаба «Мы вместе с Россией» в Запорожской области оказывают не только гуманитарную помощь. Они всегда очень внимательны к людям: выслушают, дадут совет, если надо и есть время - помогут и по хозяйству. А доброволец Виктория Соколова, можно сказать, стала второй мамой и лучшей подругой, которая всегда рядом, для беременной жительницы Мелитопольского района Дианы Морозовой. Когда Диана стала рожать и ей потребовалась экстренная помощь - на выручку пришла именно Виктория. А точнее, приехала на своей старенькой «Ауди».

- Я всегда на выездах, развозим гуманитарную помощь. Как-то раз приехали к этой семье, в крошечное село Вишневое. Увидела, что Диана в положении, и сразу взяла ее номер телефона, чтобы поддерживать связь. На всякий случай. Часто созванивались, а потом выяснилось, что только ко мне она могла обратиться за помощью, когда начались схватки, - рассказала волонтер. - Машины у семьи не было, а общественный транспорт через село не ходит. Оно малюсенькое - одна улица.

Виктория примчалась, забрала роженицу и полетела в Мелитополь, в больницу. 30 километров проехала за 20 минут - и успела. Волонтер передала Диану в заботливые руки врачей роддома, и через пару часов на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Снежаной.

- Я понятия не имела, как добираться до роддома - у нас в селе даже такси нет. В экстренной ситуации позвонила человеку, который переживал и беспокоился за меня, - Виктории. Она без вопросов приехала, забрала меня и отвезла в роддом Мелитополя. Всегда звонила, поддерживала, спрашивала, что нужно. И вместе с другими волонтерами обеспечила меня и ребенка всем необходимым: памперсами, вещами и многим другим, - рассказывает Диана Морозова.

- Я не считаю, что сделала что-то особенное. Мы все здесь стали дружнее, как одна семья. Диану считаю уже своей родственницей, она мне как племянница или дочка. Роды - это же один из главных моментов в жизни женщины, и важно чувствовать поддержку, - улыбается Виктория Соколова.

Из роддома Диану вместе с новорожденной малышкой также забирала Виктория. Она приехала с розовым конвертом, в который положили девочку, и отвезла молодую маму с дочкой домой. Там их встретил муж и новоиспеченный папа Ярослав.