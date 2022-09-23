Кузница золотых кадров

Теперь конкурс, который открывает двери в большую политику, добрался и до Запорожской области. Местные власти с предвкушением ждут молодых людей, готовых помочь региону развиваться.

СТРАНЕ НУЖНЫ ЛИДЕРЫ

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. За это время в нем зарегистрировались более 841 тысячи человек. Участвовать может любой желающий в возрасте до 55 лет и с опытом работы не менее двух лет в должности руководителя. В конкурсе восемь номинаций: бизнес, промышленность, государственное управление, IT, культура, наука, здравоохранение и международные отношения. В недавно закончившемся четвертом сезоне участвовали руководители из 85 регионов России. А в новом сезоне их станет больше.

- Пятый сезон в проработке. У нас нет никаких ограничений на участие регионов. Мы ждем всех, в том числе конкурсантов из Донецка, Луганска, Запорожской области и с других освобожденных территорий. У нас и в четвертом сезоне были участники оттуда, - рассказали «Комсомолке» организаторы.

В каждой номинации есть известные наставники и кураторы. Например, в бизнесе - помощник Президента России Максим Орешкин, в госуправлении - губернаторы нескольких регионов: от Антона Алиханова до Александра Беглова, в здравоохранении - профильный министр Михаил Мурашко. И это лишь малая часть громких имен.

- Конкурс бесплатный и состоит из нескольких этапов. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте «Лидеров» и заполнить анкету. При создании личного кабинета необходимо выбрать номинацию. Первый этап конкурса обычно дистанционный, участники проходят онлайн-тестирование. Далее участники, набравшие наибольшее число баллов, встречаются лично на региональных финалах, а победители попадают в суперфинал. Там уже нет тестов - конкурсанты выполняют задания, симулирующие ситуации, которые могут возникнуть у руководителя на работе. Участников в итоге оценивает квалифицированное жюри, - делятся организаторы.

ПОБЕДИТЕЛИ БЕЗ РАБОТЫ НЕ СИДЯТ

Победители «Лидеров России» не первый год успешно занимают высокие должности и уже не на словах, а на деле помогают регионам страны. Олег Салагай и Павел Сорокин теперь - заместители министров здравоохранения и энергетики. Василий Орлов и Дмитрий Артюхов стали губернаторами Амурской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Юрия Шалабаева назначили мэром Нижнего Новгорода, а Евгений Григорьев победил на выборах и стал главой Якутска.

Финалист конкурса Виталий Хоценко с июня 2022 года возглавил правительство ДНР. А победитель «Лидеров» Алексей Лысов стал зампредседателя по социальным вопросам Совета министров в запорожской администрации. Управленец признался «Комсомолке», что с ностальгией вспоминает время участия в конкурсе и считает его лучшей площадкой для обмена опытом и обучения у лучших из лучших.

- Я приобрел уникальный опыт, полезный и позитивный. Общался с лучшими управленцами страны, получил грант на обучение. Если раньше я учился только в родной Вологде, то благодаря конкурсу в лучших вузах страны, например, в «Сколково». Участие в «Лидерах» помогло мне получить работу в администрации президента, я изучил управленческие процессы на федеральным уровне. Этот опыт позволит мне эффективно работать на благо жителей Запорожской области, - поделился Алексей Лысов с «КП».

Сейчас более 50 финалистов и участников «Лидеров» активно помогают ДНР, ЛНР и освобожденным территориям. Например, суперфиналист Александр Любимов возглавляет координационный центр помощи Новороссии и поставляет обмундирование и гаджеты для Народной милиции. А финалист трека «Здравоохранение» Светлана Москвина организует поездки врачей-добровольцев в Донбасс.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сопредседатель Российского общества политологов Станислав Еремеев:

- Важно, чтобы в регионах был мощный кадровый резерв. Необходима подпитка умной молодежью. Я хорошо знаю механизмы подготовки управленческих кадров, мои студенты и коллеги проходили через сито «Лидеров России». Победители, выдержавшие мощный отбор, честно заслуживают право на ответственные посты. Тем более освобожденным территориям предстоит решать важные задачи: восстановительные работы, развитие экономической, промышленной, социальной сфер.

КОНКРЕТНО

За четыре года в «Лидерах России» было 14 тысяч полуфиналистов. 419 человек стали победителями, они получили 1 миллион рублей на повышение квалификации, а также право на участие в программе наставничества с ведущими главами органов власти и бизнес-сообщества. Более 350 победителей получили престижные назначения.

СПРАВКА «КП»

Запись на пятый сезон пока недоступна. Желающих поучаствовать в нем создатели конкурса призывают подписываться на странички «Лидеров России» ВКонтакте, на «Одноклассниках» и на телеграм-канал, а также следить за обновлениями на сайте лидерыроссии.рф.