Студенты не остались в стороне

Ребята вступают в Российские студенческие отряды и отправляются в города ДНР и ЛНР. С 15 августа по 7 сентября продлился второй этап гуманитарной студенческой миссии. Молодежь работала в Луганске. Сотрудник аппарата Центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Татьяна Щеголева рассказала «Комсомолке», что во «втором заезде» участвовали 30 студентов из 21 региона России.

- На протяжении 21 дня стройотряды занимались подготовкой помещения Центра развития детства и молодежного движения к косметическому ремонту, а также помогали с восстановлением инфраструктуры, - говорит Татьяна. - Ребята очищали помещение от старых строительных материалов и готовили детскую площадку в школе-интернате к новому учебному году: покрасили снаряды, привели в порядок песочницу.

Медицинские отряды, сформированные из числа студентов профильных вузов и сузов, работали в качестве младшего и среднего медицинского персонала в Луганской республиканской клинической больнице в нескольких реанимационных отделениях.

- Они работали сутки через двое, ухаживали за пациентами, - рассказывает Щеголева. - В один из дней волонтеры поучаствовали в акции по сдаче донорской крови.

А педагогические отряды занимались организацией досуга в детских центрах, открытых партией «Единая Россия».

- Вожатые ежедневно проводили для детей активные игры на детской площадке, складывали оригами, занимались лепкой и учили желающих игре на музыкальных инструментах. Дважды выезжали в интернат и проводили занятия для слабовидящих и слабослышащих детей, - заключает Татьяна Щеголева.