Зачем ВСУ обстреливают закрытый Антоновский мост

Антоновский мост, в ремонт дорожного покрытия которого российские строители вложили максимум усилий, продолжает обстреливать украинская сторона. Несмотря на то что мост закрыт для проезда уже несколько месяцев, желто-голубые, как будто от нечего делать, пуляют по нему из «Хаймарсов», корежа ограждения и разрушая асфальт. Зачем? Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что делается это исключительно для острастки местных жителей, вводя их в заблуждение о том, что Украина контролирует эту важную «артерию», связывающую между собой берега Днепра.

«Мост уже давно закрыт, но нацисты создают постоянно такие условия, чтобы люди находились в напряжении, - сказал Стремоусов в своем телеграм-канале. - Хаотичная, фактически бесконтрольная стрельба ведется сейчас по мосту. Да, есть повреждения, но мост целый. С ним все в порядке. Пускай он и обстреливается, но он не разрушился, как этого хотят нацисты. Стрельба ведется, чтобы привнести еще больше страха в сердца наших людей. Но мы говорим, Херсон свободен, освобожден от фашизма, я уверен, что в ближайшее время мы отодвинем фронт в Николаев, освободим Одессу и, как сказал Рамзан Кадыров - и я с ним полностью согласен, до Приднестровья все освободим».

Антоновский мост многими херсонцами воспринимается как символ единства большой и дружной страны СССР. Символичным некоторые считают и то, что при постоянных массированных обстрелах надежные мостовые опоры, построенные в середине 80-х, устояли перед американскими снарядами.

- А асфальт и ограждение можно новые сделать, - говорит херсонец Олег Гоголя.