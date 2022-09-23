«Школьные» 10 тысяч уже выдают

Каждый день жители освобожденных территорий испытывают огромную поддержку со стороны России. Людям привозят гуманитарную помощь, обеспечивают безопасность, поставляют продукты и помогают с работой. Кроме того, по поручению Президента РФ Владимира Путина семьи с детьми от 6 до 18 лет получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Пособия будут начисляться при условии, что дети несовершеннолетнего возраста начали обучение в школах на освобожденных территориях не позднее 15 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Выплаты начислят до 1 октября.

По словам замглавы администрации Херсона Екатерины Губаревой, деньги выделят на каждого школьника. Выплаты будут выдавать непосредственно в школах, на руки родителям.

Первые деньги семьи получили 12 сентября в школе № 30.

- Сейчас для меня сложное время с финансовой стороны, поэтому эти деньги, которые нам выдали, очень выручат. Я хочу потратить их на свою дочку - куплю ей канцелярию, красивую одежду и кофточку, которую она так хотела, но мы не могли себе это позволить. Безумно благодарна Владимиру Путину за такую помощь, - говорит мать пятиклашки Анна Гаврилова.

По информации министра образования и науки Херсонской области Михаила Родикова, в общей сложности в школах области учатся около 22 тысяч ребят. На сегодняшний день уже 13 тысяч родителей подали заявления на получение выплат, поэтому в скором времени смогут получить деньги.

- В 30-й школе количество заявлений на сегодняшний момент - 328. Родители приходят, получают выплаты. Счастливые, довольные - надеюсь, что купят на эти деньги кто костюм, кто краски, кто книги - все, что нужно ребенку, чтобы хорошо учиться в школе, - отметил Родиков.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Живу в прифронтовом селе, как и куда можно обратиться за помощью?

Основанием для предоставления социальных выплат в нашей области является факт постоянного проживания на ее территории. Данный факт удостоверяется штампом в паспорте о постоянной регистрации либо свидетельством о регистрации по месту жительства на данной территории.

Предоставление социальных выплат осуществляется в том районе Херсонской области, в котором гражданин обратился за их назначением.

Телефон горячей линии министерства труда и социальной политики Херсонской области

+7 990 034-07-67.

ВАЖНО

Для получения выплат в начале сентября мамы и папы должны были подать в администрацию школы заявление, приложив к нему паспорт, индикационный код, свидетельство о рождении ребенка и ксерокопии всех документов. Далее министерство образования собирает списки детей от директоров школ и колледжей, а затем передает их в министерство труда и социальной политики, после чего будет осуществляться выплата.

О датах выплат можно узнать в школе, где учится ребенок. Также графики выдачи матпомощи будут опубликованы на сайте администрации Херсонской области.

Такая мера поддержки от государства поможет школьникам подготовиться к новому учебному году. Это еще раз доказывает, что в России социальная политика находится на должном уровне, а государство заботится о будущем детей.