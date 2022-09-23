Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 сентября 2022 22:00

«Школьные» 10 тысяч уже выдают

Деньги получат родители, чьи дети пошли на учебу не позднее 15 сентября
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко

Каждый день жители освобожденных территорий испытывают огромную поддержку со стороны России. Людям привозят гуманитарную помощь, обеспечивают безопасность, поставляют продукты и помогают с работой. Кроме того, по поручению Президента РФ Владимира Путина семьи с детьми от 6 до 18 лет получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Пособия будут начисляться при условии, что дети несовершеннолетнего возраста начали обучение в школах на освобожденных территориях не позднее 15 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Выплаты начислят до 1 октября.

По словам замглавы администрации Херсона Екатерины Губаревой, деньги выделят на каждого школьника. Выплаты будут выдавать непосредственно в школах, на руки родителям.

Первые деньги семьи получили 12 сентября в школе № 30.

- Сейчас для меня сложное время с финансовой стороны, поэтому эти деньги, которые нам выдали, очень выручат. Я хочу потратить их на свою дочку - куплю ей канцелярию, красивую одежду и кофточку, которую она так хотела, но мы не могли себе это позволить. Безумно благодарна Владимиру Путину за такую помощь, - говорит мать пятиклашки Анна Гаврилова.

По информации министра образования и науки Херсонской области Михаила Родикова, в общей сложности в школах области учатся около 22 тысяч ребят. На сегодняшний день уже 13 тысяч родителей подали заявления на получение выплат, поэтому в скором времени смогут получить деньги.

- В 30-й школе количество заявлений на сегодняшний момент - 328. Родители приходят, получают выплаты. Счастливые, довольные - надеюсь, что купят на эти деньги кто костюм, кто краски, кто книги - все, что нужно ребенку, чтобы хорошо учиться в школе, - отметил Родиков.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Живу в прифронтовом селе, как и куда можно обратиться за помощью?

Основанием для предоставления социальных выплат в нашей области является факт постоянного проживания на ее территории. Данный факт удостоверяется штампом в паспорте о постоянной регистрации либо свидетельством о регистрации по месту жительства на данной территории.

Предоставление социальных выплат осуществляется в том районе Херсонской области, в котором гражданин обратился за их назначением.

Телефон горячей линии министерства труда и социальной политики Херсонской области

+7 990 034-07-67.

ВАЖНО

Для получения выплат в начале сентября мамы и папы должны были подать в администрацию школы заявление, приложив к нему паспорт, индикационный код, свидетельство о рождении ребенка и ксерокопии всех документов. Далее министерство образования собирает списки детей от директоров школ и колледжей, а затем передает их в министерство труда и социальной политики, после чего будет осуществляться выплата.

О датах выплат можно узнать в школе, где учится ребенок. Также графики выдачи матпомощи будут опубликованы на сайте администрации Херсонской области.

Такая мера поддержки от государства поможет школьникам подготовиться к новому учебному году. Это еще раз доказывает, что в России социальная политика находится на должном уровне, а государство заботится о будущем детей.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости