Ходьба, надежда и семья: Лео Бокерия рассказал о своих способах борьбы со стрессом

Накануне Всемирного дня сердца самый известный кардиолог страны рассказа о важных принципах, которые помогают ему сохранять спокойствие Фото: Евгения ГУСЕВА

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. А 2 октября — Всероссийский день ходьбы. В этот день Лига здоровья наций, чьим организатором и бессменным президентом является Лео Антонович Бокерия, проводит акцию «10 тысяч шагов к жизни» - по всей стране люди будут объединяться в группы и гулять по особым маршрутам здоровья. Об этой акции и о себе Лео Антонович рассказал на пресс-конференции. Конечно, речь не могла не зайти о тревогах и стрессе, которые мы сейчас все переживаем.

* Моего отца не стало, когда мне было 3 года (Лео Антонович родился в декабре 1929 года — прим.ред.), я хорошо помню голод, помню как целыми днями стояли в очереди за хлебом, сначала я, потом старшие сестры, а ночью нас сменяла мама. Мама подняла и вырастила нас троих, у всех высшее образование. И я хорошо помню не только голо, но и надежду. Веру. Чувство соседского плеча и поддержки. Поэтому считаю, что важная часть спокойствия, то, что не дает поддаться панике — это семья.

* Очень важен пример, у меня в жизни было много людей, которых я безмерно уважал и хотел быть на них похожими. И я считаю, что пример должен быть у каждого человека всегда. Чем старше я становлюсь, тем больше крепнет во мне уверенность, что скоро моим примером станут молодые люди. Например, мои дочери, которые, кстати, подарили мне семерых внуков. И всеми я невероятно горжусь.

* Важно слушать свой организм и слышать себя. Не надо бессмысленно бежать к врачу «на всякий случай», если у вас ничего не болит. Если вы встаете с утра бодрым, с хорошим настроением, если у вас ничего не болит, то зачем идти к врачу? Но, конечно, если что-то беспокоит, то затягивать не стоит.

* Следите за своим весом, не допускайте ожирения. От лишнего веса мало радости.

* Очень важно больше двигаться, например, ходить. Ходьба, движение — это то, что помогает бороться и со стрессом, и с развитием сердечных заболеваний, и с возможными возрастными изменениями. В этом очень помогает наша акция.

* Не скрывайте, не забивайте свои эмоции, важно чувствовать, проживать и радость, и горе.

* Самое главное в жизни — это желание быть счастливым.

КСТАТИ

В Москве акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет на территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка. Откроет всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни» на ВДНХ ее идеолог, академик Лео Бокерия. Сбор участников с 10.30.

В Москве практически в каждом административном округе, в каждом районе, в каждом парке проложен маршрут здоровья (тропа здоровья). Они есть в Северном Тушине, в Сокольниках, в усадьбе Воронцова, в Измайловском парке, Царицыно, в Лианозовском парке, и, конечно, на ВДНХ.

О маршрутах в вашем регионе можно узнать на официальном сайт акции