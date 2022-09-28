Стало известно о печальной участи Аллы Пугачевой

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, ведет спокойную и размеренную жизнь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, ведет спокойную и размеренную жизнь. Певица занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри, ходит в гости к друзьям. Конечно, присутствуют в жизни Примадонны и печальные события. 27 сентября умер Борис Моисеев, которого Алла Борисовна очень любила, а сейчас оплакивает. Поклонники переживают за состояние своей любимицы. Слишком многое сейчас на нее навалилось. В этой связи решила высказаться психолог Вероника Степанова. Она озвучила мысли по поводу печальной участи знаменитости.

Алла Пугачева долгие годы остается для россиян певицей №1. И это при том, что Алла Борисовна давно не дает концертов, не выступает на частных вечеринках. Да, она продолжает вести светскую жизнь, но делает это очень выборочно. Все-таки Примадонне 73 года.

При этом с каждым годом артистка удивляет общественность внешним видом. Многие отмечают ее цветущий вид. Пугачева действительно только молодеет, несмотря на бегущие года.

Степанова называет Пугачеву женщиной "без возраста". "Вероятно, только ее самые близкие: дети, друзья, родственники могут увидеть, какая она в реальной жизни", - рассуждает Вероника.

Психолог также считает, что Примадонна держит себя в тонусе благодаря младшим детям, которым в сентябре исполнилось по девять лет. Артистка почувствовала большую ответственность, потому и стала следить за своим здоровьем. Теперь, конечно, певица стала примером замечательной матери. "Сейчас она немножечко взяла себя в руки, потому что двое маленьких детей, надо как-то следить за здоровьем", - рассуждает эксперт.

При этом она считает Аллу Борисовну настоящей бунтаркой. "...Такая бунтарка. Она такая дива, но в ней присутствует та самая мужицкая часть, она вот в этом мальчишестве, бунте внутреннем глушит женственность", - пояснила психолог в своем Youtube-канале.

Высказалась Вероника и о том, что Примадонну могут забыть, когда ее не станет. "Когда Собчак говорит о том, что влюблялась, горевала, впадала в депрессию под ее музыку, не верю!" - сказала, как отрезала, женщина.