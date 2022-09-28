Ураган «Ян» оставил без света всю Кубу

Ураган Ян обрушился на Кубу. Фото: REUTERS

По западным провинциям Кубы пронесся мощный ураган «Ян». Стихия, пришедшая на остров Свободы с сильными ветрами и наводнением, оставила всю страну без электричества. Скорость ветра доходила до 205 км/ч, сообщает Национальный центр США по ураганам, пишет Associated Press.

Фото: REUTERS

Технический директор Электрического союза Кубы Ласаро Герра заявил, что сбой в системе электроснабжения, спровоцированный ураганом, затронул всю инфраструктуру.

Без света остались 11 млн человек. Первоначально электроэнергии лишился миллион жителей западных провинций Кубы, но чуть позже сбой произошел во всей энергосети страны.

Фото: REUTERS

Помимо этого, в результате урагана серьезно пострадала провинция Пинар-дель-Рио, там разрушено несколько крупных табачных ферм, где производятся знаменитые кубинские сигары. Несколько городов оказались затоплены.

- Это был апокалипсис, настоящая катастрофа, — сказал владелец фермы Хирочи Робайна, рассказав, что ураган разметал до основания деревянные постройки и теплицы.

Фото: REUTERS

Власти заранее подготовили 55 укрытий и приняли меры для защиты посевов, в частности, плантаций табака. Десятки тысяч кубинцев были эвакуированы незадолго до прихода «Яна». Сейчас дома многих из них разрушены и затоплены, дороги завалены поломанными деревьями.

Власти сейчас оценивают ущерб после бедствия. Сведений о погибших не поступало.