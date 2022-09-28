Для безопасности туристов, горных спасателей на Эльбрусе обеспечили умными трекерами

Туристический трекер работает на основе технологии GPS, он представляет собой тонкую, прочную пластину, которая легко помещается в рюкзак. Устройство поддерживает функцию голосовой связи, интернет, SMS-сообщений и оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи, благодаря чему трекер в любой труднодоступной точке можно использовать как инструмент связи.

Также цифровое решение оборудовано кнопкой SOS для моментального вызова помощи по всем каналам связи. Умный трекер поможет быстро зафиксировать местоположение туриста и автоматически сообщит спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения или нажал на устройстве кнопку SOS, настроенную на волну спасателей. Батареи мощностью 1050 мАч в «маячках» хватает на 7 дней в условиях низких температур.

«Прошло почти четыре года, с тех пор как мы взяли «новую высоту», построив самую высокогорную базовую станцию в России, и обеспечили связью символ и достояние Кавказа – Эльбрус. Но мы не стоим на месте и стремимся к тому, чтобы у туристов и местных жителей для комфорта и безопасности был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке республики, активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое. Так, благодаря проведенным работам на склонах Эльбруса скорость мобильного интернета выросла в два раза, а 4G-интернет и голосовая связь доступны даже на вершине горы», - прокомментировал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

«Сегодня мы сделали новый шаг, чтобы туристам на Эльбрусе было комфортней и безопасней. С помощью умных трекеров в случае происшествия или чрезвычайной ситуации, они смогут отправить сигнал с просьбой о помощи, а спасатели получат точные координаты с местоположением туриста и оперативно смогут оказать помощь», - добавил Эльдар Залиханов.

Перед отправлением на маршрут туристической группы специалист поисково-спасательного подразделения прописывает заданный маршрут в цифровом сервисе. В случае отклонения от заданных координат или изменения скорости на «базу» приходит уведомление, а у ответственного сотрудника есть возможность связаться с туристом или руководителем туристической группы через умный трекер и выяснить причину нештатной ситуации. Кроме того, на платформе «Мобильные сотрудники» МТС спасатели могут отследить в режиме реального времени, где находится группа туристов, на какой высоте, а также историю туристических перемещений.

«С развитием внутреннего туризма в последние годы значительно возросло количество людей, желающих покорить Эльбрус. Спасатели МЧС России находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия по спасению людей на туристическом кластере. В высокогорье необходимо учитывать временной фактор при проведении поисково-спасательных работ. Покрытие Эльбруса сотовой связью безусловно дает возможность альпинистам оперативно сообщить на пульт МЧС «сигнал помощи» - это кратно уменьшает время реагирования спасателей во время поисково-спасательных работ. Уверен, что трекеры облегчат поиски людей в случае опасности и позволят нам оказать помощь своевременно», - отмечает руководитель регионального управления МЧС в Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.