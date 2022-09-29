Хроническая усталость и апатия? Возможно, это от нехватки витаминов

Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро наступит холодное время года и организму требуется помощь для поддержания здоровья. Иногда проблемы с самочувствием могут быть вызваны недостатком витаминов. И возникнуть он может на фоне неправильного питания.

Например, если в рационе мало растительных продуктов, может развиться дефицит витаминов В и С. Если же вы по какой-то причине исключили мясо из рациона, то, возможно, у вас появилась недостаточность витаминов А, D и Е.

Разумеется, проблемами со здоровьем нужно обсуждать с врачом – сходить на консультацию и сделать назначенные им исследования! Но самостоятельно оценить свое состояние и понять, что это МОЖЕТ БЫТЬ, тоже полезно.

Итак, если в организме не хватает:

… Витамина А

Может возникнуть сухость кожи, ломкость волос, появляются поперечные полоски на ногтях, заболевания глаз, снижается острота зрения в темноте (куриная слепота), развивается гастрит, диарея, а у детей происходит замедление физического и интеллектуального развития.

Источники витамина в продуктах: рыбий жир, говяжья печень, творог, сыр, сливочное масло, морковь, тыква, шпинат, брокколи, зеленый лук, бобовые (соя, горох), яблоки.

… Витамина Е

Возможна повышенная проницаемость и ломкость капилляров, когда даже при легких ушибах возникают синяки; появляется мышечная слабость, бледность, сухость кожи.

Источники витамина в продуктах: растительные масла (соевое, хлопковое, подсолнечное), орехи (миндаль, арахис), зеленые листовые овощи, злаковые, бобовые, яичный желток, молоко.

… Витамина D

Может быть нарушение психомоторных реакций, склонность к переломам костей и их медленному срастанию, судороги конечностей. У детей может развиться рахит, при котором нарушается образование костей.

Этот витамин синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже, а также поступает в организм человека с пищей.

Источники витамина в продуктах: водоросли, жирные сорта рыбы, рыбий жир, лесные грибы лисички.

… Витамина С

Возможна общая слабость, быстрая утомляемость, частые простуды, кровоточивость десен, долгое заживление ран и порезов.

Источники витамина в продуктах: шиповник, облепиха, сладкий (болгарский) перец, квашеная капуста, черная смородина, киви, белые сушеные грибы, зелень петрушки и укропа, брюссельская капуста, брокколи.

… Витаминов группы В:

Витамина В1. Возможна раздражительность, ухудшение аппетита и сна, мышечная слабость, могут быть изменения психики.

Витамина В2. Могут появляться трещины на губах и в углах рта, ощущение «песка в глазах», светобоязнь, нарушение восприятия цветов. Недостаток витамина может вызвать анемию.

Витамина В5. Возможно сухость и шелушение кожи, ранее появление седины и выпадение волосы, постоянное ощущение усталости. Также могут развиться желудочно-кишечные расстройства.

Источники витаминов этой группы в продуктах: кедровые и грецкие орехи, фисташки, арахис, чечевица, гречка, кукуруза, свинина, печень.

Еще раз повторюсь: здоровое питание и сбалансированный рацион помогают укрепить здоровье, однако при появлении описанных симптомов следует обратиться к врачу. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья и не игнорируйте даже незначительные проявления отклонений от нормы.

Желаю всем здоровья и хорошего самочувствия! И напоминаю, что на сайте здоровое-питание.рф вы найдете еще больше полезных советов и рецептов для себя и своей семьи.