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Здоровье29 сентября 2022 11:10

Хроническая усталость и апатия? Возможно, это от нехватки витаминов

О том, как витамины влияют на здоровье, рассказывает наш эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова
Александра КУЧУК
Александра КУЧУК
Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро наступит холодное время года и организму требуется помощь для поддержания здоровья. Иногда проблемы с самочувствием могут быть вызваны недостатком витаминов. И возникнуть он может на фоне неправильного питания.

Например, если в рационе мало растительных продуктов, может развиться дефицит витаминов В и С. Если же вы по какой-то причине исключили мясо из рациона, то, возможно, у вас появилась недостаточность витаминов А, D и Е.

Разумеется, проблемами со здоровьем нужно обсуждать с врачом – сходить на консультацию и сделать назначенные им исследования! Но самостоятельно оценить свое состояние и понять, что это МОЖЕТ БЫТЬ, тоже полезно.

Итак, если в организме не хватает:

… Витамина А

Может возникнуть сухость кожи, ломкость волос, появляются поперечные полоски на ногтях, заболевания глаз, снижается острота зрения в темноте (куриная слепота), развивается гастрит, диарея, а у детей происходит замедление физического и интеллектуального развития.

Источники витамина в продуктах: рыбий жир, говяжья печень, творог, сыр, сливочное масло, морковь, тыква, шпинат, брокколи, зеленый лук, бобовые (соя, горох), яблоки.

… Витамина Е

Возможна повышенная проницаемость и ломкость капилляров, когда даже при легких ушибах возникают синяки; появляется мышечная слабость, бледность, сухость кожи.

Источники витамина в продуктах: растительные масла (соевое, хлопковое, подсолнечное), орехи (миндаль, арахис), зеленые листовые овощи, злаковые, бобовые, яичный желток, молоко.

… Витамина D

Может быть нарушение психомоторных реакций, склонность к переломам костей и их медленному срастанию, судороги конечностей. У детей может развиться рахит, при котором нарушается образование костей.

Этот витамин синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже, а также поступает в организм человека с пищей.

Источники витамина в продуктах: водоросли, жирные сорта рыбы, рыбий жир, лесные грибы лисички.

… Витамина С

Возможна общая слабость, быстрая утомляемость, частые простуды, кровоточивость десен, долгое заживление ран и порезов.

Источники витамина в продуктах: шиповник, облепиха, сладкий (болгарский) перец, квашеная капуста, черная смородина, киви, белые сушеные грибы, зелень петрушки и укропа, брюссельская капуста, брокколи.

… Витаминов группы В:

Витамина В1. Возможна раздражительность, ухудшение аппетита и сна, мышечная слабость, могут быть изменения психики.

Витамина В2. Могут появляться трещины на губах и в углах рта, ощущение «песка в глазах», светобоязнь, нарушение восприятия цветов. Недостаток витамина может вызвать анемию.

Витамина В5. Возможно сухость и шелушение кожи, ранее появление седины и выпадение волосы, постоянное ощущение усталости. Также могут развиться желудочно-кишечные расстройства.

Источники витаминов этой группы в продуктах: кедровые и грецкие орехи, фисташки, арахис, чечевица, гречка, кукуруза, свинина, печень.

Еще раз повторюсь: здоровое питание и сбалансированный рацион помогают укрепить здоровье, однако при появлении описанных симптомов следует обратиться к врачу. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья и не игнорируйте даже незначительные проявления отклонений от нормы.

Желаю всем здоровья и хорошего самочувствия! И напоминаю, что на сайте здоровое-питание.рф вы найдете еще больше полезных советов и рецептов для себя и своей семьи.

Время питаться правильно!Принципы здорового питания