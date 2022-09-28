Что происходит на Запорожской АЭС

Военной техники на АЭС нет - только Росгвардия патрулирует станцию по периметру. Фото: Олег АДАМОВИЧ

На юге Украины сейчас тот самый случай, когда слово «беспрецедентный» подходит лучше всего. Никогда еще в истории человечества бои не шли прямо на территории атомного объекта. Поэтому никто до конца не понимает, а чем это все может закончиться. Вопросов больше, чем ответов. Я побывал на ЗАЭС на днях, и вот какие впечатления.

Украина лупит по атомке

У Запорожской АЭС сейчас странный двойной статус. Вроде и станция, и окружающая территория под полным нашим контролем. В ближайшем городе атомщиков Энергодаре на каждом крупном перекрестке большие плакаты «Мы один народ» и призывы голосовать на референдуме за объединение. Табличку при въезде с названием поселения поменяли на новую с триколором и приставкой «Россия навсегда».

Но при этом реакторы и все окружение до сих пор официально принадлежат Украине. Управляют этим хозяйством украинские энергетики, а большинство электричества уходит (ну или уходило, пока станция вырабатывала ток) на территории, подконтрольные Киеву. Да, наши техники тоже есть, но их мало.

Украинские беспилотники пытаются атаковать критические объекты станции. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Мы только охраняем АЭС. Блокпосты с военными расставлены на всех подъездах к станции. Старую службу безопасности еще в марте отправили в отставку, когда контроль над городом брала Российская армия. Часть людей убежала на украинские земли, часть осталась и попросилась в Росгвардию. Сейчас наши и периметр держат, и пропуска проверяют, и с воздуха прикрывают.

Украина каждый день лупит по станции и городу. Несложно понять, откуда прилетают снаряды и ракеты - воронки обычно не симметричные, по ним видно, с какой стороны была атака. Взрывы делятся как бы на два типа. Те, что погромче и с эхом подольше, - это ракеты, которые взорвались в Энергодаре. Если звук потише - значит, наша ПВО успела перехватить. Причем на самой АЭС зениток нет. Вся техника стоит за оградой и прикрывает со стороны.

- Местные просто охреневают от происходящего, - техник АЭС в разговоре со мной не скрывает эмоций. - Где ж это видано, чтобы стреляли по ядерному объекту! Когда я читаю в интернете, что это Россия долбит, просто смешно. Если выйти на берег реки и водохранилища, то иногда даже видно, как летят ракеты с украинской стороны.

- А как вообще настроения?

- Да как… На станции всегда платили хорошо. Народ жил сыто, никто не стрелял. Я не буду врать, что сейчас мы все радуемся, оттого что оказались на линии фронта… Есть те, кто за Киев. Ну эти на любое сумасшествие готовы. Слышали про пойманного наводчика дронов? Он тоже на АЭС работал. Это ж каким валенком надо быть, чтобы помогать обстреливать территорию рядом с ядерным объектом!

Опасность есть? Еще какая!

Остальные сотрудники ЗАЭС неохотно идут на контакт с журналистами. Прецеденты были - сегодня ты общаешься, а завтра ищешь новую работу. Поэтому разобраться в происходящем мне помог бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук Владимир Кузнецов.

- Пишут, что рядом с ЗАЭС прямо на земле лежит отработанное ядерное топливо, - спрашиваю эксперта.

- В 90-е украинские власти решили, что им слишком дорого отправлять его в Россию на переработку. Сначала проект хранения прямо на Украине заказали французам. Те сделали предложение, но тоже вышло накладно. Тогда с дешевым вариантом объявились американцы. Отработанное ядерное топливо предложили складывать под открытым небом в толстых бетонных контейнерах. С 2001 года так и делают - уже их 180 около ЗАЭС накопилось, - ответил эксперт.

Бетонные контейнеры - это вроде как временное решение. Официально в них можно хранить отработанное топливо 50 лет, пока не найдется вариант лучше. За 21 год, слава богу, утечек радиации не было. Только…

- Только никто не рассчитывал эти контейнеры для военных действий! Да, они должны выдержать огонь и падение на стальной штырь с 15 метров. Но никто не проверял, что будет, если попасть ракетой или снарядом, - добавил Кузнецов. - Плюс Киев и тут сэкономил. Проверенные немецкие контейнеры не купили из-за высокой цены. Судя по всему, контейнеры сделали прямо на Украине без лицензии и сертификата.

Спецкор «КП» Олег Адамович убедился в этом лично. Фото: Олег АДАМОВИЧ

- И что будет, если прилетит?

- В каждом контейнере 10 тонн отработанного ядерного топлива. Если разлетится один, то будут загрязнены вся станция и весь Энергодар. Но если выпустить целый залп ракет по площадке хранения, то достанется уже всем. На Чернобыле в воздух попало 200 тонн ядерных материалов. Это как в 20 контейнерах, только здесь их почти в 10 раз больше…

- Пишут про 150-километровую зону полного уничтожения…

- Понятия не имею. Так как никто не рассчитывал, что будет, то и достоверных прогнозов с точностью до километров тоже нет.

В докладе МАГАТЭ после посещения станции написано: «Поврежден контейнер системы радиационного контроля, расположенный в непосредственной близости от хранилища сухого отработанного топлива». Если Киев не прекратит обстрелы немедленно, определение точной области загрязнения перестанет быть чисто академическим вопросом.

А если прилетит в реактор?

- Герметичная оболочка реактора больше похожа на банковский сейф. Видели в фильмах? Толстые бетонные стены, массивные металлические двери, запираемые электромоторами. Плюс еще есть наружная обстройка, - перечислил профессор.

То есть маленьким дроном или осколком до реактора не добраться. Правда, существуют бетонобойные бомбы, способные пробивать десятки метров скального грунта. Американцы такими расковыривали бункеры Саддама в Ираке. Если сойти с ума и очень захотеть устроить катастрофу, то все возможно.

- А вот если шальная ракета или снаряд вместе с обломками конструкций повредят систему охлаждения, то температура реактора начнет расти. Вода-то перестанет циркулировать. Активная

зона разогреется до 1500 градусов, цирконий из топливных сборок начнет участвовать в выделении водорода, а потом мы получим Фукусиму.

Для чего это Киеву?

Официально режим Зеленского все отрицает, перекидывая вину на нас. Но Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, предположил, зачем Киеву потенциальная атомная катастрофа:

- Просто чтобы привлечь внимание к своему положению, создать дополнительный кризис. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Просто бред собачий, по-другому и сказать-то невозможно. Когда я западным партнерам говорю: «Ну что, мы сами по себе стреляем?» - «Ну да, это как бы не вяжется со здравым смыслом».

Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси (третий слева в белой каске) показали, что ракеты и снаряды прилетают с украинской стороны. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Для кого станция работает сейчас?

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе. У нее аж шесть атомных реакторов! Такая мощь строилась Советским Союзом с начала 80-х годов для местных металлургических гигантов (в первую очередь «Азовстали» и «Запорожстали»). Электрическим печам нужно очень много энергии.

Но на полную катушку станция не работала никогда - получив независимость, Украина быстро растеряла советские объемы производства. Такая мощность стала просто не нужна.

Главные линии электропередачи шли от ЗАЭС на юг - к Крыму, восток - к Мариуполю, и северо-запад - на правобережную часть Днепра. Но после 2014-го, когда киевские власти отрубили снабжение Крыма, практически прекратилось техобслуживание южных сетей.

До последнего времени почти все электричество отправлялось на территории, подконтрольные Киеву. Почему? Просто потому, что остальные линии (которые идут к Мариуполю и на юг от АЭС) банально в аварийном состоянии. И это притом что Крыму энергия нужна так же сильно, как вода. России даже пришлось по дну Азовского моря прокладывать кабели из Краснодарского края для передачи энергии.

Конечно, ЛЭП сейчас ремонтируют стахановскими темпами. Но мастерам нужно еще время. А Киев продолжает диверсии.

Главный закон всей электроэнергетики такой: станция не может просто вырабатывать свет вхолостую. Его обязательно нужно передать в сети. Если провода повреждены, то электростанцию приходится отключать. Так произошло с ЗАЭС. Пятый энергоблок приостановили в четверг, 8 сентября, после того как украинцы в очередной раз расстреляли электрические сети, идущие через реку. Последний, шестой реактор работал только на 13,5% мощности, но и его периодически останавливают. Остальные приостановили еще раньше.

- Это называется аварийным расхолаживанием реактора. За 30 часов температура активной зоны понижается достаточно, чтобы энергия перестала вырабатываться. Позже реактор можно снова разогреть и возобновить работу, - объяснил Кузнецов.

Почему топливо из США?

У всех атомных электростанций есть свои технические особенности. Например, американское ядерное топливо не подходит для реакторов, построенных по советским технологиям. Поэтому Россия до сих пор делает и продает топливо всем, у кого наши энергоблоки. Но всегда найдутся люди, которые попытаются политику поставить выше здравого смысла.

- Первыми отказаться от российского ядерного топлива попробовали чехи. Американская компания Westinghouse предложила им свои тепловыделяющие элементы. Бизнес был на грани банкротства, и эта авантюра просто спасла его. Но потом топливо у чехов «загазило». В реакторе начали скапливаться газообразные продукты распада, пошли трещины, уровень радиации начал расти… Позже аналогичная проблема появилась у словаков, которые тоже решили поэкспериментировать. А у венгров вообще авария случилась. В итоге Россию попросили американское топливо забрать на утилизацию и поставить взамен свое, - рассказал Кузнецов.

Увы, опыт Восточной Европы киевских политиков ничему не научил. С 2014 года пошли переговоры с американцами о переводе советских электростанций на топливо от Westinghouse. Председатель Госатомрегулирования Украины Елена Миколайчук и главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Михаил Гашев были категорически против, но премьер Арсений Яценюк их просто уволил.

- Южно-Украинскую АЭС перевели на американское топливо первой. Насколько я знаю, оно у них в реакторе уже начало искривляться. Потом Хмельницкую станцию перевели и часть Запорожской, - перечислил эксперт.

- Но это же опасно!

- Поэтому топливо решили менять чаще. Проблемы начинаются в конце срока службы тепловыделяющих элементов. Если наши работают по полтора года, то американские решено обновлять каждые

8 - 9 месяцев. Но украинский Энергоатом в отличие от чехов или словаков не делится информацией, и мы не знаем, как топливо Westinghouse ведет себя на самом деле.

Все решит ветер

Ну и чуть ли не главный вопрос: если авария случится, куда все полетит? Пока ответы, к сожалению, сильно зависят от политических пристрастий экспертов. Наша сторона нарисовала карту, где все понесет на северо-запад, на Киев и дальше в Европу. Даже ЛДНР и Крыму не достанется. Украинцы в ответ нарисовали карту, где облако, наоборот, накроет весь юг России.

- Все зависит от ветра в каждый конкретный день, - заявил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - В тропиках ветер преимущественно дует с востока на запад. В наших северных широтах - с запада на восток.

- Облако от Чернобыля понесло на север, в Белоруссию, и на запад, в Польшу, и на восток, в Брянскую область…

- Это была середина весны. Ветры в это время переменчивые. А вот зимой перенос с запада на восток более стабильный. Хотя зимой же встречаются азиатские антициклоны, когда холодный воздух из Сибири в нижних слоях гонит на запад. Тогда в Европе начинаются морозы, а ветер дует с востока. Нельзя сказать, что грязное облако понесет строго в какую-то одну сторону.