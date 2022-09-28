«Считаю себя военнообязанной»: Лолита сообщила о важном решении на фоне мобилизации

Лолита отказалась отменять концерты на фоне частичной мобилизации Фото: Иван МАКЕЕВ

После объявления частичной мобилизации звезды друг за другом отказываются от концертов: мол, не время сейчас петь и танцевать. Первой выступления отменила Валерия, вслед за ней - Стас Михайлов.

А вот у Лолиты тем временем продолжается тур по стране: сегодня она на гастролях в Иваново. И именно отсюда артистка записала видеообращение для поклонников, объяснив свою позицию.

- Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли, - объявила Лола. - Потому что считаю работу свою и своих коллег сродни работе психотерапевта. То, что я наблюдаю, это безумие, безумие в виде паники. Именно паника худший советчик в любые времена. Паника разрушает психику.

По словам Милявской, она встречает огромное количество людей, чья психика оказалась подорвана коронавирусом. А сейчас, мол, ситуация стала еще хуже.

- Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты, - объяснила певица. - Каждый концерт дает желание жить, наверное, в течение четырёх-пяти дней. А это уже очень много. Это важно для принятия решений. Я тот человек, который всегда думает о будущем. И я уверена, что оно у нас будет. Ненавижу панику.

Как оказалось, для Милявской это не пустые слова: в ее окружении панические настроения привели к страшным трагедиям.

- За последнее время я потеряла пятерых товарищей. Все покинули эту землю. Часть из них не справилась с состоянием паники, - поделилась Лолита без подробностей и тут же добавила во избежание кривотолков. - Это не касается Бори Моисеева, который духом был сильнее многих, кого я знала. У каждого свой фронт работ, как бы это ни звучало.