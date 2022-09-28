Последний день жизни Бориса Моисеева: «Прохожу и вижу: он лежит на диване с открытыми глазами»

Борис Моисеев и его директор Сергей Горох. Фото: социальные сети

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Певец, танцовщик и хореограф за последние 11 лет пережил три инсульта, жил на таблетках, но держался... Последнее его телеинтервью случилось четыре года назад: Моисеев пришел в студию программы «Привет, Андрей!» на запись творческого вечера Лолиты. Лолита и директор артиста Сергей Горох сегодня в программе «Малахов» рассказали о последних днях Бориса Моисеева.

Директор Сергей Горох был рядом с Моисеевым последние 27 лет: 16 из них – в активной творческой работе, вместе придумали и ставили его знаменитые шоу. А последние 11 лет – заботился и опекал артиста после инсульта, решая все его проблемы. Директор и друг приезжал каждый день к Борису Михайловичу – привозил кулинарные заказы и все необходимое; раскладывал таблетки на сутки вперед.

Сергей Горох рассказал о последнем дне жизни заслуженного артиста: «Последний вечер, когда я был у него, видел его – это 26 сентября. Он нормально себя чувствовал. Конечно, насколько это возможно. Конечно, три инсульта дали о себе знать. Частично нарушена была моторика… Обычно приезжал часа в четыре, а 27 сентября как чувствовал поехал пораньше – около двух часов дня. Открыл дверь и в коридоре не услышал привычного: «Привет!» Прохожу и вижу Боря лежит на диване — укрылся, открыты глаза. Думал - нехорошо ему стало. Подошел, взял его за руку… и понял, что его уже нет…»

Сразу же Сергей Горох сообщил печальную новость близким друзьям Моисеева. Позвонил в первую очередь артистку цирка и верному другу Бориса Михайловича Гии Эрадзе. Заслуженный артист Гия Эрадзе рассказал, что за день до смерти общался с Борисом по видеосвязи: «Ничего не предвещало беды…» Эрадзе подчеркнул, что забота Сергея Гороха продлила жизнь Борису.

Лолита вспомнила как то ли в шутку, то ли в серьез как они с Борисом хотели открыть дом престарелых в глубокой старости. Лолита несколько раз повторила в эфире: «Единственный человек, который вправе принимать соболезнования – это Сережа. Это единственный человек, кто последние 12 лет заботился о Боре… Боря разговаривал отрывисто – Сережа один его полностью понимал и переводил нам».

Смерть Борис и Сергей не обсуждали. Горох говорит: «Боря ни разу не говорил, что скоро уйдет или невозможно жить в таком состоянии. Но ему было тяжело…» Три года назад Моисеев бросил курить, никому не сказав. Почувствовал, что ему нехорошо от сигарет. И сам себя убедил бросить курить. Он хотел жить.

Зашла речь и о родне Моисеева. В студии рассказали: «Одно время Борис начал дружить с братом Марксом. Но потом они разошлись, так как Боря был обижен, что Маркс приехав в Москву из Канады на запись ток-шоу, даже не заехал его навестить – улетел… Поэтому когда уговаривали поговорить с братом — Борис отказывался и не брал трубку на его звонки...»

Маркс Толкач также вышел на связь со студией из Канады – рассказал, что история рождения его младшего брата Бориса в тюрьме для политзаключенных оказалась выдумкой, так как их мама была видной коммунисткой. В программе прозвучало много песен в исполнении артиста. Ведь сам Борис Моисеев часто говорил: «Нет в жизни большего кайфа, чем выйти на сцену…»