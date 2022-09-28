«Путь Абая» сблизил наши народы

Фото с сайта Дома-музея М. Ауезова, http://auezovmuseum.kz

28 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения всемирно известного писателя, драматурга, переводчика, филолога Мухтара Ауэзова (1897-1961 гг.), автора знаменитого романа «Путь Абая», в котором советский писатель воспел основоположника казахской словесности, поэта и философа Абая Кунанбаева (1845-1904 гг.). 125-летию Ауэзова была посвящена недавняя встреча в Посольстве Республики Казахстан в России: творческое наследие писателя обсудили дипломаты, российские литературоведы, представители казахской диаспоры и казахстанские студенты, обучающиеся в Москве. Эта встреча стала одним из сотен памятных мероприятий, посвящённых Мухтару Ауэзову в Казахстане и России, 50 из которых имеют международный статус. Например, открытие президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым бюста Ауэзова в доме-музее писателя в Кыргызстане.

Масштаб Ремарка и Маркеса

Выступая на встрече в посольстве, студентка Объединённого института ядерных исследований в городе Дубна Багдат Мыктыбекова отметила, что современники называли Ауэзова мудрецом Востока, человеком-справкой и символом эпохи. «Диапазон его дарований был широк и разносторонен: художник слова, учёный-филолог, непревзойдённый знаток казахского фольклора, драматург, журналист, педагог, блестящий эрудит и энциклопедист», – сказала гостья посольства.

По словам директора Национальной академической библиотеки Республики Казахстан Газизы Нургалиевой, в библиотеке не проходит ни дня без запроса читателей на книгу «Путь Абая». Она сообщила о переводе в цифровой формат 577 документов творческого наследия Мухтара Ауэзова на нескольких языках мира.

Заместитель председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Казахстана Актилек Тажи отметил, что Ауэзов продемонстрировал миру мощь, красоту, пластичность и полифоничность казахского художественного языка.

Советник Посольства Республики Казахстан в России Едиль Хозеулы отмечает, что любимым писателем Ауэзова был Иван Тургенев, чей роман «Дворянское гнездо» классик советской литературы перевёл на казахский язык.

А вот что говорит современный казахстанский писатель Мади Раимов: «Мухтар Ауэзов как гражданин – настоящий патриот, а как писатель – один из мировых талантов, сравнимый по масштабу с Ремарком и Маркесом. Он смог одной книгой решить многое. Во-первых, написать шедевр мирового уровня под названием «Путь Абая», во-вторых, возвысить через биографическую книгу образ Абая как гражданина и поэта. И в-третьих, благодаря книге «Путь Абая» познакомил и сблизил два народа – русских и казахов».

Писатель отметил популярность Ауэзова среди казахстанской молодёжи, по его словам, книга «Путь Абая» стала самой издаваемой в республике за десятилетия Независимости.

Фото с сайта Дома-музея М. Ауезова, http://auezovmuseum.kz

«Сейчас наши народы в обеих странах слишком политизированы. Мы стали забывать, что «Русский мир» не состоит только из нынешних руководителей и политиков России. В первую очередь «Русский мир» для многих – это Толстой, Пушкин, Достоевский, Гумилев, ну и, конечно, Мухтар Ауэзов, показывающий, что мы должны быть дружны, так как являемся в первую очередь соседями. Убеждён, что именно через культуру и литературу можно развеять тот раздор, который происходит между людьми», – заключил Мади Раимов.

Розы и шипы революции

Мухтар Ауэзов родился 28 сентября 1897 года в урочище Шынгыстау на территории нынешней Семейской области. Символично, что его родители были родственниками семьи Абая Кунанбаева, а дед Ауэзова был другом великого поэта. Будущий знаменитый писатель рано осиротел, его взял на воспитание родной дядя, благодаря которому мальчик окончил городское русское училище, а затем учительскую семинарию. Литературные опыты юноши начались в историческом 1917 году, когда в честь свадьбы внучки Абая он поставил свою первую пьесу. Все роли были сыграны внуками Абая и родственниками 20-летнего Мухтара Ауэзова.

Октябрьскую революцию юноша встретил с энтузиазмом. В 1918 году на Всеобщем курултае казахской молодёжи в Омске он был избран членом центрального исполнительного комитета съезда. В 1919 году Ауэзов вступил в партию большевиков, в начале 1920-х годов занял пост председателя Семипалатинского губернского исполкома, был секретарём президиума ЦИК Киргизской (Казахской) АССР в Оренбурге. В эти же годы Ауэзов пишет книги, пьесы, журналистские статьи.

Но революционный энтузиазм длился недолго. Весной 1922 года он вручил представителю ЦК РКП (б) письмо с политическими, экономическими и социальными требованиями, главными из которых была борьба с перегибами на местах. Наказание не заставило себя долго ждать: осенью того же года за нарушение партийной дисциплины и «проявления национализма» Ауэзов был исключён из партии, он оставил свой государственный пост в Оренбурге (на тот момент столице Киргизской (Казахской) АССР), сосредоточился на образовании. Ауэзов окончил филологическое отделение Ленинградского государственного университета, затем поступил в аспирантуру Среднеазиатского университета в Ташкенте. Во время учёбы он изучил и записал эпос «Манас», публиковал в прессе рассказы.

Полностью уйти в литературное творчество Мухтару Ауэзову не позволили. Осенью 1930 года он был арестован и обвинён «в причастности к оппозиционной организации, организации подпольной борьбы против советской власти и участии в подготовке вооружённого восстания». Больше двух лет будущий классик находился под следствием, однако приговор оказался достаточно мягким – 3 года условно.

«Оставил миру бессмертное слово»

Но Мухтар Ауэзов не опускал рук. Он преподавал в институтах Алма-Аты, писал пьесы, изучал и систематизировал наследие Абая, переводил на казахский язык произведения Гоголя, Афиногенова, Толстого, Шекспира, рассказы Джека Лондона. Писатель опубликовал сборник казахских народных песен, научное исследование казахского фольклора и эпоса. В год столетия Абая, который отмечался в 1945 году, Ауэзов написал либретто оперы «Абай», сценарий художественного фильма «Песни Абая», новую редакцию биографии поэта, несколько статей о его жизни и творчестве.

Время было сложное. Даже после вручения в 1949 году Сталинской премии 1-й степени за книгу об Абае писателю не давали расслабиться, периодически обвиняя в «буржуазном национализме», в искажении истории Казахстана и казахской литературы. В его защиту выступили писатели Александр Фадеев, Константин Симонов, Вадим Кожевников, Николай Тихонов.

После завершения в 1954 году романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтар Ауэзов возвращается из Москвы в Казахстан. Его награждают орденом Ленина и Ленинской премией, восстанавливают в званиях, дважды избирают в республиканский Верховный Совет. Он снова профессор, член Академии наук Казахстана, глава республиканского Союза писателей. В 1961 году писатель тяжело заболел и умер во время операции, не дожив до 65 лет.

Роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая» входит в Библиотеку всемирной литературы, он переведён на 116 языков, принадлежащие перу писателя и драматурга пьесы поставлены на многих театральных площадках планеты.

Имя Мухтара Ауэзова носит Институт литературы и искусства Казахстана, Казахский академический театр драмы, улицы и школы во многих городах республики. В Алма-Ате открыт дом-музей писателя, в честь него названа одна из горных вершин Тянь-Шаня. На Центральном кладбище Алма-Аты на могиле Ауэзова установлен бюст, на основании которого высечено: «Вечно жив тот, кто миру оставил бессмертное слово».

Фото с сайта Дома-музея М. Ауезова, http://auezovmuseum.kz

«Сегодня пришло время заново открывать классиков, по-новому прочитывать, осмысливать, и юбилей Ауэзова – отличный повод, – считает заведующий кафедрой мировой литературы Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Александр Пашков. – Безусловно, такие фигуры как Мухтар Аэузов могут объединять наши народы и делают это. Наиболее значительное произведение «Путь Абая», бесспорно, способствует популяризации казахской культуры в мировом масштабе и прежде всего в России.

Вообще, творчество Ауэзова не только открывает для нас, россиян, «Путь Абая», оно поистине открывает для нас путь к Абаю, а значит путь к самобытной казахской культуре, её осмыслению и глубокому пониманию. Объединение наших народов через литературу – реально, это не реликт. Например, мы в Институте Пушкина убеждаемся в этом, работая со студентами и на занятиях, и в рамках внеаудиторных проектов. У нас есть магистерская программа «Русская литература в полилингвальном мире», во многом направленная на изучение связей русской и зарубежной литературы, и прежде всего это касается взаимодействия русской литературы с литературой стран СНГ. С этого года у нас ещё заработала программа аспирантуры, где русская литература изучается в тесной взаимосвязи с творчеством писателей народов России и ближнего зарубежья.

Что касается внеучебных проектов, то в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина запущен проект для студентов под названием «Послы русского языка». Студенты путешествуют по разным странам и проводят для местных школьников занятия по русскому языку и литературе в контексте национальной литературы тех стран, куда приезжают «послы». И Казахстан в этом проекте – один из главных наших партнёров. Наши студенты, преподаватели буквально иллюстрируют тезис, что объединение наших братских народов не только возможно, но и необходимо», – говорит литературовед Александр Пашков.