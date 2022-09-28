Почти четверть россиян верит, что Запад отменит антироссийские санкции уже до начала зимы

ЕС планирует начать смягчать санкции, сняв запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции. Более того депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала коллег отменить все «тотальные экономические санкции» против РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС планирует начать смягчать санкции, сняв запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции. Более того депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала коллег отменить все «тотальные экономические санкции» против РФ. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что думают россияне по этому поводу, и верят ли в скорую отмену экономических ограничений.

Как оказалось, мнения опрошенных сильно разделились. Так, 23% респондентов проявили максимальный оптимизм и предположили, что санкции против России будут отменены уже до начала зимы. По мнению этой категории опрошенных, европейцы и сами уже намучились со своими ограничениями, потеряли немало прибыли, а остаться предстоящей зимой без российских энергоресурсов им вряд ли захочется.

Еще 13% россиян добавили, что вряд ли процесс снятия ограничений будет столь быстрым. Однако раз процесс отмены уже запущен, то, наверняка, к весне будет снята большая часть ограничительных мер.

«Санкции уже понемногу смягчаются. Например, ЕС понял, что без удобрений у них могут настать голодные времена. А скоро зима, без газа им вообще трудно будет», - рассуждает участник опроса.

12% респондентов отмечают, что Европа так быстро от своего не отступится и санкции постарается сохранить как можно дольше. Но поскольку ресурсов для этого у ЕС не так уж и много, то, скорее всего, ограничения начнут снимать уже где-то через год.

При этом остальные россияне отмечают, что не стоит недооценивать Запад. В своих решениях они, скорее всего, будут последовательными и сплоченными. И пока последняя страна не согласиться пойти на восстановление отношений с Россией, остальные будут вынуждены также воздерживаться от экономического взаимодействия с РФ. Таким образом, на возвращение добрососедских отношений с западной Европой у России может уйти несколько лет, полагают участники исследования.

22% опрошенных настроены совсем пессимистично. Респонденты отмечают, что в настоящее время отношения России и Запада находятся в столь плачевном состоянии, что их восстановление займет долгие годы, и велика вероятность, что наше поколение уже не застанет тех времен, когда все санкции будут сняты, а Европа и Россия перейдут к продуктивному сотрудничеству. Примечательно, что таких взглядов, в основном, придерживаются опрошенные старших поколений.

Оставшиеся 9% отметили, что затрудняются сейчас делать хоть какие-то прогнозы и не могут ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 18,3 тысячи человек.