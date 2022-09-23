Россия не ждет, а уже помогает

Горловка получила кувез для недоношенных детей, средства на который собрали в Сербии.

ЯКУТИЯ - ГОРОДУ КИРОВСКОЕ

В рамках шефской помощи специалисты из Якутии планируют отремонтировать все детские сады в городе Кировское. Ремонтные работы выполняются на 31 объекте.

- В будущем планируется уделить больше внимания капитальному ремонту жилого фонда, - рассказали в мэрии города.

Благодаря специалистам из России по улицам теперь не страшно ходить в вечернее время. Появилось наружное освещение, где его не было за всю историю города. Также проведена модернизация оборудования на котельных и начат ремонт дорог. Кроме того, власти Якутии планируют реконструировать местный парк и стадион.

- Якутия помогает вдохнуть жизнь в наш город. Здесь все рады и благодарны за помощь, за то, что Россия делает все, чтобы наше будущее и будущее наших детей было мирным и счастливым, - говорит горожанка Валентина Титова. - В парках и на стадионах уже давно нужен был ремонт. К счастью, это не осталось без внимания, и вскоре мы и наши дети сможем проводить там время.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ГОРОДУ СНЕЖНОЕ

Местам проведения детского досуга уделяют немалое внимание и другие регионы-шефы. Жители Снежного попросили установить игровой комплекс в парке «Снежинка» и были услышаны.

- В свой предыдущий приезд в августе вместе с коллегами по фракции «Единой России» объезжали город. В парке центра досуга «Снежинка» пообщались с горожанами насчет детской площадки, которая находилась в плачевном состоянии. Решили помочь обустроить детский спортивно-игровой комплекс и зоны отдыха. Приобрели детский комплекс и лавочки. Вместе с жителями обсудили, где лучше установить площадку, - рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Натальчук.

Игровой комплекс установили в парке «Снежинка». Фото: Пресс-служба «Единой России»

Теперь ребятня с удовольствием катается с детских горок, на качелях, играет в песочнице. Да и пожилым людям есть где отдохнуть и пообщаться.

- Думаю, что теперь это место будет одним из самых любимых в городе для наших детей, - говорит мама первоклассницы Ирина Стефанова. - Детская площадка очень понравилась, все такое красивое, удобное, а главное - вызывает восторг у детей.

В этот раз в составе делегации Самарской области депутаты «Единой России» от регионального парламента проверили, как продвигается восстановление социально значимых объектов в городе. Специалисты в рекордно короткие сроки помогли восстановить спортивную школу, образовательные учреждения, объекты коммунальной инфраструктуры.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ДОКУЧАЕВСКУ

Докучаевску, который еще подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков, с восстановлением помогает Владимирская область. В подшефный город доставляются коммунальная техника, гуманитарная помощь, также приезжают российские строители, которые трудятся сразу на нескольких объектах. Среди них - аварийный участок теплотрассы, ремонтные работы на котором уже завершаются.

Не так давно в город были доставлены семь коммунальных машин: погрузчики для разбора завалов, вышка для работ по восстановлению кровли и техника для ремонта дорог. Все это уже задействовано в работе.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

- Наши люди там находятся. Техника позволит нам восстановить коммунальное хозяйство, подготовить к зиме. Будем и дальше помогать по мере возможности, потребности. Уверен, что общими усилиями жизнь в Донецкой Народной Республике восстановится и вернется в прежнее нормальное русло, - сказал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Ранее в Докучаевск из Владимирской области были отправлены гуманитарные грузы со стройматериалами, а также книгами и учебниками.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ШАХТЕРСКУ

Сахалин доставил спецтехнику в Шахтерск. В администрации города сообщили, что за все время сотрудничества было передано уже 11 единиц спецтехники. Все машины распределили по предприятиям и используют по назначению.

Среди машин - две автоцистерны для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей на шасси автомобиля. В шахтерской администрации отметили, что это крайне нужная помощь, и поблагодарили побратимскую Сахалинскую область.

Также регион передал в Шахтерск комплекс Medcar. На нем написано: «Сахалинское здоровье жителям Шахтерска!». Клинико-диагностические комплексы такого типа давно используются в Сахалинской области. С помощью них жители отдаленных населенных пунктов могут пройти диспансеризацию. Также в них можно сделать флюорографию, проверить основные жизненные показатели. Кстати, руководитель министерства здравоохранения республики Дмитрий Гарцев ранее занимал должность заместителя министра медицинского ведомства Сахалинской области.

Среди машин - две автоцистерны для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей.

ЧЕЛЯБИНСК - ЯСИНОВАТОЙ

Пожарные-спасатели Южного Урала решили помочь коллегам в Донецкой Народной Республике. По личной инициативе они собрали деньги и отправили в Донбасс более 5 тонн оборудования.

- Кинули клич по главку и гарнизонам и на добровольной основе собрали денежные средства, на которые было закуплено необходимое пожарно-техническое вооружение для коллег из Донбасса, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В частности, челябинские спасатели закупили рукава, стволы лафетные и ручные, пожарные лестницы, аварийно-спасательный инструмент, фонари и осветительные установки.

Помощь Ясиноватой оказывается и по другим направлениям. В Центральную районную больницу города привезли новое медицинское оборудование.

Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко сообщил, что для больницы были приобретены пять дыхательных аппаратов, операционный стол с лампой, электрохирургический коагулятор, ультразвуковая ванна для обработки инструментов, аппарат для ультразвукового иссле-дования, а также оборудование в лабораторию - биохимический и гематологический анализатор и микроскоп.

- Эта помощь очень необходима. Нередко бывали ситуации, когда из-за нехватки или выхода из строя оборудования приходилось ехать в больницы Донецка, - говорит жительница города Галина. - Думаю, что теперь, когда медицинское оборудование обновляется благодаря России, ситуация изменится, и медицина в городе поднимется на более высокий уровень. Ведь врачи у нас великолепные профессионалы и настоящие герои... Они работают под обстрелами, спасают жизни людей.