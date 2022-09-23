Помощь, которая не прекращается

В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МАРИУПОЛЮ

Поддержка освобожденных регионов ведется по всем направлениям - от восстановления жилья до обеспечения транспортом. От города-побратима Санкт-Петербурга Мариуполь получил еще 12 автобусов, которые совсем скоро выйдут на маршруты городского общественного транспорта.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что до конца года планируется получить в общей сложности 100 автобусов.

- Отмечу, что на данный момент в Мариуполь прибыли 46 автобусов, а в самое ближайшее время поступят еще 18 машин. Выражаю слова благодарности губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за своевременную помощь и поддержку, - сказал Константин Иващенко.

Переданные автобусы позволят сделать транспортное сообщение между районами интенсивнее, а мариупольцам будет проще и комфортнее передвигаться по городу.

Также «Мариупольтранс» получил 20 совершенно новых автобусов из России от Минтранса. Комфортабельные машины - средней дальности, оборудованы удобными мягкими сидениями.

- В ближайшее время они пройдут регистрацию и будут задействованы на маршрутах пригородного сообщения, а также для перевозки школьников. Мариуполь возвращается не только к мирной, но и комфортной жизни, - сообщили в администрации города.

- Как только в нашем городе появилось больше автобусов, стало действительно комфортнее. До этого, когда город остался без общественного транспорта, основным средством передвижения был велосипед... Но для пожилых людей это была катастрофа, нужно было идти пешком, - говорит мариупольчанка Оксана Сопова. - Так что для нас запуск работы общественного транспорта - это праздник, а сейчас мы видим, насколько он комфортный.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ - МАРИУПОЛЮ

Помогают Мариуполю и другие регионы России. Тульская область восстановила в Орджоникидзевском районе детский сад № 114. Работы удалось выполнить за месяц.

- Чтобы успеть в максимально сжатые сроки выполнить качественную работу и сдать объект вовремя, строители трудились в две-три смены, - рассказал мэр Мариуполя.

В дошкольном учреждении полностью отремонтировали коммуникации, кровлю и фасад здания. В помещениях сделали отделочные работы, закупили и установили мебель, приобрели игрушки, в том числе развивающие игры и интерактивные доски.

Пришла помощь и от отделения партии «Единая Россия». В садик привезли наборы для творчества и 2500 единиц канцелярских товаров (картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое - всего 40 наименований).

- Штат сотрудников полностью укомплектован из местных жителей. Мы оказываем им методическую и консультационную помощь. В сентябре наши наставники проведут для них дистанционные курсы повышения квалификации. Детский сад будет работать по российским образовательным стандартам. В учреждение зачислено порядка 200 малышей из Левобережного и других близлежащих районов, - отметила министр образования Тульской области, член регионального политсовета «Единой России» Алевтина Шевелева.

Детский сад принимает ребят от 1 года до 7 лет, в нем предусмотрено 11 групп. Есть все, что нужно для игр, учебы, отдыха, занятий физкультурой, пищеблок и медблок.

Также Тульская область планирует восстановить 16 жилых домов и студенческое общежитие к старту отопительного сезона. Губернатор области Алексей Дюмин сообщил, что жители Мариуполя уже смогли почувствовать поддержку.

- Работа в рамках соглашения с Донецкой Народной Республикой будет продолжена по всем направлениям. Она нацелена на скорейшее восстановление города и нормализацию жизни в нем. Жители республики рассчитывают на нашу дальнейшую помощь, и я прошу всех относиться к этому максимально ответственно, - заявил Дюмин.

Уже сегодня на объектах ведутся работы, в которых задействовано больше 200 специалистов из Тульской области. Для подготовки 16 домов к отопительному сезону организовано их электроснабжение, ведется восстановление сетей водоснабжения, ремонтируются крыши и системы теплоснабжения.

- Восстановим поврежденные участки стен, балконные плиты, заменим окна, будут отремонтированы входные группы и подъезды, установлены почтовые ящики, - говорят строители.

В Волновахе строители Ямало-Ненецкого автономного округа заканчивают восстановление первого корпуса железнодорожной больницы.

ЯМАЛ - ВОЛНОВАХЕ

В Волновахе продолжают восстанавливать мирную жизнь строители Ямало-Ненецкого автономного округа. Они уже заканчивают реконструкцию первого корпуса железнодорожной больницы, где сейчас идет укладка плитки, прокладка наружных сетей водоснабжения и водоотведения, отделка фасада.

Задействованные специалисты сообщают, что в корпусе также будет установлена новая мебель и оборудование. Объект сдадут к октябрю полностью готовым к отопительному сезону.

- Стараемся один из корпусов завершить к октябрю, чтобы была возможность как можно быстрее вернуться к мирной жизни врачам и пациентам, - рассказал первый замдиректора строительного департамента округа Сергей Власенко и добавил, что в настоящее время врачи принимают пациентов в палатках, люди стоят в очередях на улице. Работы проводятся поэтапно, объекты будут сданы «под ключ».

Первым учреждением, которое восстановили ямальские строители, стала четвертая городская школа. Учебное заведение сдали к 1 сентября. Директор крупнейшей школы города вспоминает, что учебное заведение стало для украинских боевиков целью номер один.

Людмила Аксененкова.

- Было два прямых попадания в спортзал, осколки, хвостовики… все было. Два прямых попадания в правое крыло трехэтажного корпуса. Сейчас школа новая, она родилась заново и показала всю свою красоту. Мы очень благодарны строителям, - говорит и. о. директора волновахской школы Людмила Аксененкова.

На данный момент в планах специалистов из российского региона восстановление 13 социальных объектов в самой Волновахе и 22 учреждения в районе.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ - ВОЛОДАРСКОМУ РАЙОНУ

Машины с гуманитарной помощью отправляются в Донбасс каждую неделю. Всего в подшефный Володарский район Липецкая область доставила около 380 тонн груза. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Очередная партия с гуманитаркой прибыла на днях. Две машины привезли более 25 тонн груза - газобетонные блоки, пиломатериалы, металлочерепицу, электроинструменты и другие стройматериалы, необходимые для проведения работ по восстановлению жилых зданий и социальных объектов. В ближайших планах - ремонт крыши одного из детских садиков Володарского района.

- Машины, которые привезли груз, означают для нас многое - наконец-то в нашем детском саду будет новая крыша, которая не будет течь, и нашим деткам будет комфортно, - говорит исполняющая обязанности заведующей детским садом Татьяна Харченко.

- Многие наши предприятия помогают восстанавливать Донбасс. Команда региона старается успеть до холодов выполнить все важные работы в Володарском районе, - подчеркнул Игорь Артамонов.