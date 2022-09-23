Живые голоса Великой Отечественной

Николай Имчук.

ПОКА ЖИВЫ СВИДЕТЕЛИ, ПРАВДУ ПЕРЕПИСАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ - НЕ ДАДИМ!

Николай Имчук родился в 1930 году. С младенчества он находился в детском доме в украинском городе Умань. Когда началась война, мальчику было всего 11 лет - он окончил четвертый класс.

- Наш детдом решили эвакуировать. Курс был на Кировоград - в 150 км восточнее Умани. Но мы не дошли до него, фашисты постоянно стреляли, - вспоминает Николай Константинович. - Как-то во время такой бомбежки удалось спрятаться в лесу, там наткнулся на красноармейцев-окруженцев, которые уцелели от 6-й и 12-й армий.

Вместе с ними мальчик месяц пытался прорваться к своим, но вместо этого попал в концлагерь «Уманская Яма». Он представлял собой огромный овраг, вокруг которого располагались бараки - там держали 22 тысячи советских солдат. Спустя 1,5 месяца нахождения там маленькому Николаю удалось вырваться. Едва оказавшись на свободе, он добровольно вступил в ряды Красной армии. По распределению в 1944 году попал в 328-й гвардейский минометный полк - как сын полка.

- Я воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах в качестве связиста батареи. Участвовал в боях за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии, - продолжает ветеран. - Хорошо помню тот долгожданный День Победы, когда объявили о капитуляции немцев, как мы радовались и плакали, что все наконец закончилось, что люди смогут жить спокойно.

Николай Имчук встретил войну 11-летним мальчишкой. Фото: Семейный архив

Но никогда не думал Николай Константинович, что фашизм вернется на Украину вновь.

- Опять беда - бандеровцы! Я сталкивался с ними на фронте, знаю, что это за гады. Они устраивают зверства, стремятся расколоть, разделить народ Украины и России. Пытаются исказить факты. Но пока живы свидетели, правду переписать не получится - не дадим! - уверен фронтовик. - Надо помнить, что, если бы мы не победили в сороковых годах, было бы рабство, а в худшем случае - могилка, и, скорее всего, без креста. Поэтому мы сейчас должны приложить все усилия, чтобы снова уничтожить фашистов. И это будет вторая победа!

КРАСНЫЙ ФЛАГ - СИМВОЛ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

Владимир Капитонов.

В поселке Мирное Мелитопольского района живет 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов. В далекие сороковые сражался с немцами в воздухе - был летчиком-истребителем.

- В пять лет пас коров у дома. В этот момент пролетали самолеты, и я сказал: «Хоть бы одним глазком взглянуть на летчика!» Они казались такими недосягаемыми, - вспоминает ветеран детские годы.

Детская мечта стала делом всей жизни. Правда, сесть за штурвал боевого самолета Владимиру Николаевичу удалось не сразу.

- 22 июня 1941 года на центральной улице поселка собралось много людей. Все слушали сообщение об объявлении войны. Я вместе с товарищами тут же ринулся в военкомат, но получил отказ. Мал еще был, 17 лет всего, - рассказывает Владимир Капитонов. - Тогда я поступил в авиационное училище, после окончания которого меня и взяли на фронт.

Он боролся с фашистами, сбивая их на истребителях. В небе летчик провел более 15 тысяч часов. Почти половину из них - ночью. Не раз он был на волоске от смерти и лишь чудом выжил.

- Два раза горел, три раза падал с больших высот, без двигателя! - продолжает ветеран. - Но Бог миловал.

Владимир Николаевич сумел дойти до Берлина. Своими глазами в мае 1945 года видел, как Знамя Победы развевается над Рейхстагом. Спустя 77 лет ему выпала почетная миссия - поднять легендарный штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии над Мелитополем.

Владимир Капитонов уверен, что победить фашизм можно, только объединив усилия. Фото: t.me/kastyukevich_live

- Красный флаг - символ общей истории и общей Победы. За Родину мы постояли как надо. Мы закрывали женщин и детей своей грудью, в бою не спрашивали друг друга, кто какой национальности. Вот взять, например, меня. Мать украинка, колхозница из Чернигова, отец русский - военный родом из Саратова. Кровь уже давно смешалась у всех нас, - говорит Владимир Капитонов.

Ветеран также добавляет, что в сороковые годы вместе с другими летчиками он боролся с фашистами, а не с немецким народом.

- Хочу верить, что мы воевали не зря. Заботьтесь друг о друге и живите как братья и сестры, одной семьей! - добавляет Владимир Николаевич. - Что такое нацизм? Вот как на руке - пять пальцев, все врозь и каждый слабый. А интернационализм - это как кулак, дружба, братство и сила в этом единстве - только так мы победили фашизм! И искореним его снова!

УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ЗАПРЕЩАЛИ ПРАЗДНОВАТЬ 9 МАЯ

Михаил Григорьевич воевал в Мелитополе, участвовал в освобождении Кривого Рога и Днепра. Фото: t.me/vmgere

Михаил Сукач из Запорожской области прожил почти век. На фронт он попал совсем юным парнем - ему было всего 19 лет.

- О том, что началась война, узнал, когда работал. Принимал зерно, прибегают товарищи и говорят: «Напали немцы!» Тут же всех вызвали в полевой военкомат. Осмотрели меня - здоров, годен. Но я сачковать и не собирался, тогда и в мыслях такого не было. Как можно бежать, когда на родную землю, на семью напали фашисты? - рассказывает 98-летний фронтовик о том, как ушел воевать.

Перед тем как уйти на передовую, Михаил Григорьевич прошел обучение. Из-за небольшого роста парня метили в танкисты. Но сам он честно признался - бронемашин боялся.

- Танки вызывали у меня страх, не смог бы на них воевать. Потому и сказал: «Командир, давайте мне лучше гранаты! Толку будет больше», - вспоминает ветеран.

И как в воду глядел. Попав на передовую в 246-й Краснознаменный гвардейский стрелковый полк, молодой парнишка стал настоящей грозой для немцев. С собой носил по три лимонки - ими ежедневно подбивал фашистские танки.

Затем он стал пулеметчиком. Форсировал Днепр, освободил Днепропетровск, Кривой Рог, участвовал в боях в Мелитополе.

- Нас было четыре брата…Старший во время освобождения Мелитополя погиб, - на глазах Михаила Григорьевича появляются слезы. - Здесь очень сильные бои шли, земля буквально дрожала.

Тяжелое ранение солдат получил как раз под Кривым Рогом. Во время минометного огня его контузило, была серьезная травма руки, ноги ранены. Солдата отправили в госпиталь, но обратно на фронт уже не взяли - получил инвалидность. Ему вручили множество наград, в их числе - орден Красной Звезды и орден Отечественной войны.

После войны Михаил Григорьевич вернулся в Мелитополь - здесь живет по сей день.

- Когда война закончилась, сколько радости было и сколько слез. Потому каждый год я жду 9 Мая - для меня это особый день, - говорит Михаил Григорьевич, правда, добавляет, что еще недавно праздновать День Победы ему запрещали. - Украинские националисты угрожали расправой, последние три года парадный китель с наградами не мог надеть. Но все равно эту дату отмечал вместе с семьей - как можно забыть?

Но в 2022 году все изменилось. Ветеран не устает благодарить российских военных - именно благодаря им он без страха встретил День Победы в свободном от нацистов городе. И верит, что так теперь будет всегда.