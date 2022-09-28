Помощник Бориса Моисеева после смерти певца прибежал к Андрею Малахову

Сергей Горох и Борис Моисеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Чуть больше суток прошло с момента смерти Бориса Моисеева, а его помощник Сергей Горох кинулся к Андрею Малахову рассказывать во всех подробностях о том, где и как нашел скончавшегося певца. Телеведущий, известный своим сочувствием к чужому горю, едва не расплакался в эфире.

Смерть Бориса Моисеева оплакивают его друзья и поклонники. Певец скончался в 68 лет после третьего инсульта. Бездыханное тело артиста нашел его помощник Сергей Горох. Мужчина появился в эфире шоу Андрея Малахова в траурном наряде. Скорбящий Горох облачился в черный костюм и во всех деталях рассказал о смерти артиста.

По словам помощника певца, последний раз он видел Моисеева живым 26 сентября. "Он нормально себя чувствовал. Конечно, насколько это возможно. Три инсульта дали о себе знать. Частично нарушена была моторика…" - начал он свою исповедь.

Обычно помощник приезжал к Борису к 16.00. "Но 27 сентября как чувствовал поехал пораньше - около двух часов дня. Открыл дверь... Прохожу и вижу, Боря лежит на диване, укрылся, голова чуть приподнята, открыты глаза... Подошел, взял его за руку… и понял, что его уже нет…" - всхлипнул мужчина.

В ответ шмыгнул носом и Малахов. Гость продолжил.

Он заверил, что никогда не говорил с Моисеев о смерти. У певца была так называемая тревожная кнопка, которая срабатывала в нужный момент. Почему она не сработала в роковой день, Горох не пояснил.