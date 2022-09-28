Возможно, эти советы помогут тем, кому предстоит отправиться на фронт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Давать советы – дело неблагодарное. Всегда есть соблазн распечатать порцию инструкций и действовать строго по ним. Но когда что-то пойдет не по плану, у человека может включиться режим «Паника». Инструкции хороши для конструктора «Лего», а на фронте слишком многое зависит от твоих личных качеств.

Все, описанное ниже, это скорее обмен опытом, рекомендации, основанные на том, что я вынес для себя за 7 месяцев спецоперации.

ЛОПАТА — ЛУЧШИЙ ДРУГ

Сразу скажу, психологически к тому, с чем ты вскоре столкнешься, готовы единицы. Это те навыки, которые невозможно приобрести на подготовительных курсах – только через личный опыт. Поэтому не надо отчаиваться, если на первых порах что-то будет не получаться. Это нормально. Главное – быстро учиться.

От этого может зависеть жизнь.

Cоветы для мобилизованных

Чему надо учиться в первую очередь?

Правильно бояться. Страшно будет всем, кто попадет на передовую, этого не надо стыдиться. Страх – вообще очень полезное чувство, которое помогает избежать много неприятностей. Главное, чтобы он не перерастал в панику. Страх должен мотивировать тебя к включению инстинкта самосохранения.

Помни, не все то, что взрывается рядом, тебя убивает. Не нужно нестись, сломя голову, после первого разрыва в поисках укрытия. Падай на землю, так больше шансов выжить. Нынешний конфликт – это война артиллерии. И чем лучше ты подготовишься к встрече с ней – тем больше шансов вернуться домой.

95% ранений в ходе этой спецоперации, согласно статистике, не от пуль, а от осколков.

Если тебя определят на первую или вторую линию, то жить придется в основном в земле. Поэтому мечты о танковых прорывах и меткой стрельбе из автоматов можешь оставить до лучших времен. Твоим главным другом в позиционных боях станет лопата.

Чем глубже и качественней ты вроешься в землю, тем безопаснее переждешь артналеты. Да, временные неудобства на пунктах сбора будут вспоминаться с ностальгией.

Того, кто попадет на передний край, условия ждут суровые. Но и тот, кто останется в глубине освобожденных территорий, должен помнить, что любая безалаберность может стоить жизни.

А ЗАВТРА ОН ПРИКРОЕТ ТЕБЕ СПИНУ

Скорее всего ты служил в армии и представляешь, что такое закрытый воинский коллектив. С дембелями и «духами», с теми, кто посильнее и кто поумнее, с храбрецами и малодушными. В обычной строевой части личный состав, в зависимости от качеств и сроков службы, делился на группы и касты, занимая свои места в негласной иерархии. Так вот, забудь об этом.

Теперь все вокруг тебя – братья по оружию, не взирая на социальный статус на «гражданке», возраст и материальное положение.

Боевое слаживание – не пустой звук. Ты должен научиться не только выживать с ними в бою, но и жить в быту. Выполнение любой задачи твоей группой будет зависеть от всех вместе – как единого организма. Здесь не будет времени на разборки и выяснения отношений. Тебе придется ладить с людьми, даже если кто-то не нравится. Возможно именно он в нужное мгновение прикроет тебе спину.

Что взять с собой в военкомат: список вещей для мобилизованного

Бронежилеты и шлемы тебе должны будут выдать. Если есть желание и финансовые возможности, можешь приобрести их сам до выезда в зону боевых действий. Чем легче броник (и выше класс защиты), тем комфортнее.

Но важно не забывать одну вещь.

Со временем у человека начинает притупляться чувство опасности, он может пренебрегать средствами защиты – тяжело же, и неудобно. Создается ложная иллюзия неуязвимости. В этот момент в грудь и прилетает твой осколок.

Я разговаривал с майором медслужбы 1-й танковой армии, который на протяжении нескольких месяцев оказывал помощь на «передке» под Изюмом. А там поток к нему шел без остановки. Основные ранения – в конечности, потому что остальное на себя принимают бронежилет и шлем. Если их не снимать даже в блиндаже, шансы отделаться только ранением повышаются. Хотя, конечно, и эта защита не гарантирует полную безопасность.

При себе также важно иметь аптечку хотя бы с минимальным обязательным набором. И уметь им пользоваться! В этот набор должны входить:

- жгут или турникет;

- ножницы для разрезания одежды;

- гемостатические повязки, губки или порошки – целокс, гемофлекс и т.д.;

- перевязочный пакет, бондаж;

- обезболивающее и противошоковое;

- повязки и препараты, применяемые при ожогах;

- окклюзионная повязка.

Понятно, что наркотические обезболивающие тебе никто в аптеке не продаст. Если выдадут на месте штатные, хорошо. Если нет, при первой возможности разживайся трофейными.

Помимо этого хорошо бы иметь лекарства «на каждый день». От простуды, кашля, жаропонижающие, антибиотики широкого действия, чтоб и ангину и простатит могли побороть. И, конечно, от отравления – желудок не сразу привыкает к суровым гастрономическим будням.

Воду, к слову, лучше пить только бутилированную или кипяченую. Можно запастись обеззараживающими таблетками.

СМАРТФОН И ТЕПЛЫЕ ТРУСЫ

Можно составить мощный «тактикульный» список с наколенниками, подлокотниками, активными наушниками и тактическими очками… Но я примерно представляю среднестатистический уровень дохода призываемых из запаса, поэтому остановлюсь на главном в преддверии холодов.

Тебе, конечно, выдадут комплект зимней формы. Я бы сразу подумал о втором комплекте, в зависимости от твоего бюджета. В полевых условиях она быстро изнашивается.

Также стоит взять с собой:

- коврик, на котором ты будешь спать в блиндаже;

- спальный мешок;

- подшлемник и флисовая шапка;

- перчатки, руковицы;

- дождевик;

- носки и трусы;

- термобелье – два комплекта, на нем лучше не экономить;

- бивуачное белье – флисовое;

- удобные ботинки, желательно с мембраной Гортекс и резиновые сапоги, тапки (армейскую баню никто не отменял);

- мыльно-рыльные и полотенце из микрофибры;

- фонарик налобный;

- походный комплект посуды с приборами;

- рюкзак литров на 60.

Вероятно, что-то из этого тебе выдадут. Если позволяют средства, нелишним будет закупить:

- разгрузку или пояс под магазины;

- газовую горелку с баллонами;

- электросушилку для обуви (можно, впрочем, использовать женские гигиенические пакеты);

- внешний аккумулятор;

- смартфон на Андроиде (не Айфон, который американцы легко отследят!) с закачанными приложениями Оффлайн Мэпс и Мэпс Ми с подгруженными картами Украины.

Да, сказано брать лишь кнопочные телефоны. Но сматрфон нужен на всякий случай для ориентирования на местности. В нем не должно быть ни фото, ни контактов. И имей ввиду, что все твои телефонные разговоры прослушиваются противником. А особенно эмоциональные потом публикуются в соцсетях. Кстати, свои симкарты можешь не брать, там они не работают. У линии фронта связи нет. Там, где она есть, исключительно местные операторы. Не украинские.

КСТАТИ

Дадут ли все это добро с собой взять

В соцсетях жаловались, что в некоторых пунктах сбора вещи, которые резервисты привозили с собой изымались. Дескать, они не положены по уставу. От особо ретивых тыловиков на местах, конечно, никто не застрахован. Но в большинстве случаев к багажу мобилизованных не придираются, если, конечно, это не алкоголь. По опыту 7 последних месяцев могу сказать, что и добровольцы, и бойцы кадровых частей без проблем привозят нужную экипировку. Или же их доснабжают волонтеры, чьи грузы привозят прямо в районы боевых действий.

ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ

«Что я тут делаю? Зачем меня сюда послали?» - будешь ты задаваться вопросами в минуты уныния. Вокруг – разрушенные дома, порезанные осколками деревья, паутина окопов, местные жители, как тени передвигающиеся по улице, которую каждый день накрывает кассетными зарядами «Ураган». Посмотри на этот город, деревню и представь свою родную улицу. Она может стать такой. И по ней также будут ходить твои родные, изредка вылезая из подвалов.

Это твоя земля. Она было таковой и до референдума, но теперь – и юридически. Ты воюешь не против Украины. Против тебя Зеленский с бандеровцами, а наглый коллективный Запад делает все, чтобы конфликт пошел по сценарию, в котором, если Россия не победит, то ее больше просто не будет.

Если сегодня ты, все мы не выстоим против этого натовского кулака, завтра он сомнет уже не Донбасс, а Крым, Белгород, Курск… Они не остановятся, пока не уничтожат твою страну, разделив ее на десятки своих колоний-доноров. Это новая реальность, которую сложно принять сразу, но бессмысленно отрицать.

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