Здравствуй, мама

К сожалению, в Донбассе еще много сирот, которые хотят, чтобы у них были и мама, и папа.

Сироты из Донецкой Народной Республики, которые либо потеряли родителей из-за обстрелов ВСУ, либо просто оказались брошенными, наконец обрели семьи. В Россию при содействии уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой привезли 127 сирот из ДНР. Из них 100 прибыли в Москву.

СИЛА ЭМОЦИЙ

- Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, долгое время жили в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Многие из них имеют несколько братьев и сестер, но были разлучены друг с другом - находились в разных учреждениях. После эвакуации детских учреждений из ДНР дети находились в ПВР на территории Ростовской и Курской областей. На сегодня все уже имеют российское гражданство, - прокомментировали в пресс-службе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

К слову, эта группа ребят - самая большая, которую привезли из Донбасса, чтобы передать в любящие российские семьи.

- Казалось бы, пора привыкнуть. Но каждый раз такие встречи неповторимы по силе эмоций. Слезы радости взрослых и детей, которые станут друг другу семьей, - это неподдельное счастье, - не скрывает эмоций Мария Львова-Белова.

К слову, она лично сопровождала ребят в столицу. В группе как никогда много подростков.

ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ

В аэропорту детвору встречали родители. Шарики, объятия, смех. Вот маленькая Ира. В приемную семью ее устроили еще летом. Но только сейчас дочери и родителям удалось соединиться. Для малышки в этот день двойная радость. Ведь трехлетнюю девочку встречают не только новые мама и папа, но и родной брат. Дети не виделись полгода.

А вот шесть ребят идут за ручку гуськом. Их приемные родители ждут в Рязанской области. В целом же донецкие дети небольшими группами разъедутся по 13 регионам страны.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР

- Заручилась личной поддержкой губернаторов, которые готовы уделить особое внимание сопровождению приемных семей. Проведена большая предварительная работа. В течение месяца к детям выезжали психологи, выясняли их интересы и желания, чтобы не ошибиться с подбором семей, - рассказала детский омбудсмен.

Кстати, ребята могли сами выбрать семью, которая станет им родной. Мальчишкам и девчонкам показывали видеопаспорта приемных родителей.

- Выбирали из трех-четырех семей. Кому-то понравилась собачка, кто-то сказал, что мама красивая, - улыбается уполномоченный по правам ребенка.

Мария Львова-Белова.

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

По словам Марии Львовой-Беловой, ребята из детских домов ДНР в один голос просят об одном - чтобы и им нашли семью.

Никогда не забудет Мария братьев-подростков и их историю, тронувшую до дрожи.

Мальчики рассказали, как они прятались от бомбежек в подвале: сидели в тесном темном помещении, прижавшись друг к другу.

- Было страшно. И когда взрывались снаряды, мы думали только о том, что когда-нибудь это закончится и нам, возможно, повезет. Нас заберут в семью, - вспоминают братья.

И мечта ребят сбылась. В России они обрели любящих родителей.

- Детям подбирались семьи, имеющие большой опыт приемного родительства, способные принять сразу несколько детей в составе семейных групп, в том числе детей с инвалидностью и различными заболеваниями, а также подросткового возраста. В подборе опекунов участвовали специалисты-психологи, которые предварительно проводили диагностику состояния каждого ребенка, чтобы в новой семье он чувствовал себя комфортно, - рассказала Мария Львова-Белова.

КСТАТИ

Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале поделилась впечатлениями от визита в Луганский дом ребенка.

- Возможно, один из лучших, в которых я была. Он пережил эвакуацию в Россию и возвращение домой. Сегодня о том тревожном времени уже ничего не напоминает. Здесь чувствуется забота, тепло и любовь. Это заметно по тому, как обустроены залы для занятий и группы: «Гномики», «Жемчужинки», «Капитошки». Это видно по глазам нянечек и воспитателей. И вот ко мне навстречу шагает мальчик, которому только что подарили сладости и фломастеры: «А я хочу маму, нарисуй!» Сердце в такие моменты непроизвольно сжимается. На этот раз - от тихой радости. Скоро у этого малыша будет мама, которая примет его в семью вместе с братиком и сестренкой. Настоящее детское счастье уже рядом, - улыбнулась Мария Львова-Белова.